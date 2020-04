Škoda boduje s dalším novým speciálem, poslouží jako náhrada za vrtulník před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zvlášť někteří Češi škodovkám přikládají vlastnosti, které ani nemají, ovšem vnímat je jako náhradu vrtulníku by je zřejmě nenapadlo. Ve Velké Británii ale budou dělat přesně to, alespoň v noci.

Škoda je nadmíru oblíbená u policie a složek záchranného systému vůbec. Stojí za tím zejména to, že za málo peněz dokáže nabídnout spoustu muziky. Absolutním bestsellerem je v tomto ohledu hlavně Octavia, která slouží policii pomalu na všech trzích, kde se prodává. To nicméně neznamená, že by další modely ostrouhaly. Kupříkladu v takové Velké Británii byly dlouho favorizovány zejména Superb a Kodiaq a je tomu tak zjevně i nadále.

Představit si díky tmu můžeme nový přírůstek do služební flotily britské letecké ambulantní služby Local Air Ambulance Service. Ta dosud využívala dvou Superbů, nyní však převzala také dva sedmimístné speciály postavené na bázi Kodiaqu. Ty staví na vrcholném provedení RS, které disponuje dvakrát přeplňovaným dvoulitrovým dieselem. Britové se proto mohou těšit na 240 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu.

Právě tyto parametry byly pro ambulantní službu důležité, stejně jako pohon všech kol. V noci totiž nenasazuje vrtulníky, pročež Kodiaqy poslouží jako jejich náhrada, s níže se zdravotníci musí k potřebným dostat co nejrychleji právě po silnici. Nebo případně i mimo ni, což jim Kodiaq RS umožní, jakkoliv s ohledem na sportovní zaměření vozu nejde zrovna o off-road.

Oproti běžné produkci se záchranářské provedení neliší jen speciálním polepem, ale rovněž specifickou výbavou, za jejíž instalací a integrací stojí firma Halls Electrical. Tu britské zastoupení Škody využívá ke konverzím pravidelně, tentokrát však podrobnosti o veškerých úpravách do světa bohužel nevypustilo.

Vzhledem k zaměření vozu se ale uvnitř dá počítat minimálně s defibrilátorem, chybět nebude ani přenosné lůžko. Kvůli neustálému kontaktu s ústředím i helikoptérami je jistotou zařízení pro radiovou komunikaci, po stránce mechanické by pak bývá tradičně zesílená ochrana podvozku.

Dodat tak už můžeme jen slova Richarda Claytona, výkonného šéfa ambulantní služby. Dle něj „spolehlivost, všestrannost a výkon Kodiaqu RS napomůže zajistit rychlou odezvu na tísňová volání v oblasti Midlands“. Pro české SUV pak hrála i nízká cena a kvalita, která je Brity vnímána jako vysoká. Ne se vším by Češi souhlasili, zejména cena Kodiaqu RS je z českého pohledu neskromná.

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec