Škoda okopíruje kontroverzní postup BMW, také ona si chce nechat od lidí platit za auta, která jsou dávno jejich před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to další z problematických využití možností moderních aut, které lidi akorát štve, pro výrobce jsou ale zdrojem dodatečných příjmů. A protože peníze nesmrdí, ani Škoda se nebude zdráhat vydat cestou pravidelných plateb třeba za fungující navigaci.

Minulý týden Škoda s velkou pompou představila Kodiaq druhé generace. Jeho vzhled nás příliš nenadchnul, automobilka nicméně pod kapotou naštěstí přistoupila pouze k jemné elektrifikaci. I nadále tedy zákazníci budou moci sáhnout po spalovacích motorech, s nimiž by to Kodiaq měl „doklepat“ minimálně do konce dekády. Co bude pak, je ve hvězdách - Škoda sice tlačí na bateriový pohon jako zběsilá, zákazníci po něm ale zdaleka tak lační nejsou. Jedním z důvodů je cena, Enyaq startující ve skoro nepoužitelné specifikaci na 1,2 milionu korun v tomto směru hovoří za vše.

Levný jistě nebude ani Kodiaq, lidé se navíc musí připravit na to, že je Škoda zkusí kasírovat zákazníky i poté, co za vůz dávno zaplatili. Na něco takového automobilka nenápadně připravila publikum již v tiskové zprávě. Ta totiž končí zmínkou o neustálém připojení k internetu, jenž má usnadňovat aktualizaci softwaru. „Kromě toho lze na přání bez problémů online integrovat další funkce pro navigaci, adaptivní tempomat, ovládání dálkových světel nebo přidávat různé funkce ambientního osvětlení,“ uvedla tehdy neutrálně značka.

Co přesně budou tato slova znamenat? To se dozvídáme až nyní a nemáme úplně dobré zprávy - půjde o opakované „dojení“ zákazníků ve stylu BMW a nejen jeho. Právě bavorská automobilka to ale s touto praxí dotáhla nejdál, když řadu aut dodává v podstatě ve stejné „hardwarové” konfiguraci a pouze softwarovými omezeními určuje, jaká výbava vám bude fungovat a jaká ne. Koupíte si v Mnichově auto a vyhřívané sedačky v něm fyzicky máte vždy. Fungovat ale budou jen tehdy, když si za zaplatíte za možnost je aktivovat, za což BMW na některých trzích chtělo pravidelný měsíční poplatek. Tohle bylo tak kontroverzní, že s tím automobilka musela přestat, v případě jiných prvků to ale dělá dál. A Škoda to chce dělat též.

„Pokoušíme se zjistit, které funkce jsou žádané a chceme dát zákazníkům šanci objednat je online,“ upřesnil směřování automobilky její prodejní šéf Martin Jahn. Ten zároveň dodal, že Škoda se ještě nerozhodla, zda si za výše zmíněné prvky bude účtovat poplatek měsíční či jednorázový. „Možné je obojí,“ uvedl, tušíme ale, že méně kontroverzní jednorázová platba nebude tím, co by automobilka preferovala - jen pravidelná předplatná jsou tím pravým zdrojem příjmů navíc.

Zákazníci prý budou z novinky profitovat, neboť si mohou vybrat, co skutečně budou používat, tomu ale nelze dost dobře věřit. Ostatně stejně toto řešení prezentovalo i BMW a nakonec zákazníci skončili u toho, že za pár měsíců vyhřívání svých zadnic dali tolik, co by jinak zaplatili za jednorázové pořízení stejné funkce. Jahn o vyhřívání sedadel nemluví a poukazuje třeba na navigaci, tedy na skutečnost, že mnoha lidem stačí k dosažení cíle mobilní telefon. V té chvíli je ale otázkou, proč by vlastně kdokoli měl chtít platit za multimediální palubní systém s až 13palcovým displejem jako takový. Jakmile si pořídíte takový systém, logicky v něm budete chtít mít i jiné funkce než graficky úhlednější ovládání autorádia. Ta už vám ale Škoda v ceně nedá, i když je systém fakticky bude zvládat bez jakýchkoli dalších nákladů.

Prodejní šéf automobilky připouští, že taková strategie nebude zákazníky přijata zrovna s otevřenou náručí. I proto má prozatím jít jen o okrajovou záležitost. „Zájem tu je, ale nejde o nic světoborného. Je to něco, co testujeme,“ uvádí dále. Čistě na Applu či Googlu ovšem Škoda navigaci hodlat nenechá, i když by jí to umožnilo srazit ceny o poznání níže - účty za nechtěnou elektromobilitu někdo platit musí a kupci elektrických aut to dnes nejsou.

Nový Kodiaq je po designové stránce nemastný neslaný, ve srovnání s končícím provedením pak bude i dražší. A to nikoli jen z hlediska pořízení, Škoda by ráda prodávala některé palubní funkce i po koupi za další poplatky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

