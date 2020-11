Škoda chystá do roku 2023 spoustu novinek, dorazí i nečekaný přírůstek RS před 6 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky čekají těžké časy, svět se ale nezastaví, a tak je třeba pracovat na budoucích modelech. Česká Škoda není výjimkou - pro následující tři roky chystá leccos od modernizací SUV až po ostrou Scalu.

Po křišťálové kouli odhalující budoucnost dnes touží kde kdo, pochopitelně hlavně v souvislosti s koronavirem. Ten zatím musíme akceptovat jako novou součást našich životů, ať už se nám to líbí, nebo ne. Trvalým řešením mohou být různé vakcíny, jejichž vývojáři momentálně hlásí velké pokroky. Kdy se však reálně objeví a jak moc situaci změní, je ale zatím ve hvězdách. Automobilky nicméně na její příchod čekat nemohou, a proto musí nadále chystat nové modely.

Škoda není výjimkou, a tak si dnes posvítíme právě na její budoucnost. Firma v prvé řadě chystá na omlazení svých SUV, neboť Kodiaq byl představen už v září 2016, Karoq pak v květnu 2017. Oba modely tedy čeká facelift, přičemž zatím není definitivně jisté, který se jej dočká dříve. První zmíněný by pochopitelně i s ohledem na své stáří měl dostat přednost, nicméně druhý je pro změnu spojen s vyššími prodeji. A také s nižšími cenami, na které zákazníci v této době uslyší.

Možné samozřejmě je, že Škoda i kvůli úspoře nákladů nakonec uspořádá dvojitou premiéru, během které se obě modernizovaná SUV ukážou současně. Ostatně v obou případech totiž zákulisí zmiňuje příchod ještě v letošním roce. Venkovní změny přitom nebudou rozsáhlé, neboť zvenčí se dotknou především čelní masky a nárazníku, zatímco vzadu lze očekávat nápis Škoda namísto loga značky. Dorazit by pak mohla ještě inovovaná světla, i když spíše půjde o jinou grafiku než jiný tvar.

S výraznějšími novinkami můžeme počítat pod kapotou, automobilka totiž hodlá pokračovat v elektrifikaci. Karoq by přitom měl kráčet cestou mild-hybridní, Kodiaq pak tou plug-in hybridní. Dovnitř pak zamíří nový přístrojový štít a multimediální systém, stejně jako lze očekávat změny v nabídce čalounění a dekorů. Tím ale inovace nejspíše skončí, přičemž po stránce cenové slevy rozhodně nebudou na programu dne. Pravděpodobnější je lehčí zdražení.

Přesunout se můžeme již naplno do příštího roku, který bude především ve znamení čtvrté generace Škody Fabia. Ta dostane do vínku modulární platformu MQB A0, se kterou ještě o trochu povyroste. Také zde se očekává mild-hybridizace, stejně jako výraznější design. Co je naopak u daného vozu minulostí, jsou dieselové verze. A zapomenout lze rovnou i na ostrou variantu RS, sportovním vrcholem bude Monte Carlo zaměřené hlavně na vizuální stránku.

Oč nás ovšem ochudí Fabia, to nám hodlá nahradit Scala. Pohledný hatchback by totiž měl v příštím roce dorazit právě jako „eReSo“, což se přes někdejší koncept Vision RS tak úplně nečekalo. Nakonec ale přijít má a stejně jako Octavia RS iV vsadí na plug-in hybridní pohon. Otázkou nicméně je, zda půjde nadále o kombinaci elektromotoru a jedna-čtyřky, či zda koncern VW Group nasadí něco novějšího. Výkon ale v každém případě bude stažen spíše někam ke 200 koním, aby Scala RS neohrožovala větší a hlavně dražší sourozence.

S elektrifikací je pochopitelně spojena také Škoda Enyaq, která v příštím roce zamíří do showroomů, garáží a na silnice. O rok později pak dorazí „Lamborghini pro chudé“, tedy stylová varianta kupé, která má být blíže konceptu, který loni oslnil Ženevu. Znovu u toho bude specifická platforma MEB zasvěcená alternativnímu pohonu, z nabídky ale nejspíše vypadne základní varianta s bateriemi o kapacitě 55 kWh, jenž ostatně do ČR ani nezamíří.

Tím se dostáváme do finále naší stávající předpovědi, a sice do roku 2023, kdy se ukáže nový Superb. Automobilka jej přitom hodlá obdařit ještě výraznějším designem, možná i kvůli výraznějšímu odlišení od Volkswagenu Passat, který mladoboleslavští vyvíjejí současně. U obou modelů se pak zaměří také na elektrifikaci, které se zjevně u automobilky stala mantrou. Půjde nicméně jen o hybridizaci jako ve stávajícím případě, žádný další elektromobil - krom onoho kupé Enyaqu - Škoda v tuto chvíli nechystá, a tak ani do roku 2023 žádný nedorazí.

