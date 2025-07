Škoda dál počítá s elektrickými novinkami, i když ostatním způsobují tolik problémů. Její Epiq nabídne leda „epickou“ cenu dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Která ze zavedených automobilek dnes může říci, že s tímto typem aut udělala štěstí? Nenapadá nás jediná. Poučení si z toho ale zřídka berou i ony samy, další značky, které si na stejném poli nenabily ústa dost samy, pokračují dál stejným směrem. Škoda není výjimkou.

Naposledy to byl Stellantis, jen během předchozích desítek hodin Mercedes, Porsche, Volvo... Všechny tyto automobilky dnes na vlastní kůži poznávají, jak drahým omylem se stala jejich sázka na elektrický pohon. Potýkají se propadajícími se prodeji, klesajícími zisky nebo dokonce ztrátami a horkotěžko vymýšlí, jak z toho vybruslit s co nejmenšími šrámy na financích i pověsti.

Opravdu nevíme o žádné z tradičních značek, která by s těmito vozy udělala štěstí, ani o jedné. Dá se říci, že některé jsou v problémech více a jiné méně, neunikl jim ale dosud nikdo. Tak proč by si kdokoli menší a méně významný než slovutné automobilky zmíněné výše měl myslet, že pochodí lépe? S ohledem na nepřekonatelné technické i ekonomické limity to považujeme za nemožné, Škoda to ale vidí naopak.

Ani ona přitom po mnoha letech tlačení těchto aut žádnou velkou díru do světa s elektromobily neudělala. Za první kvartál prodala podle svých dat zákazníkům 20 200 exemplářů modelů Enyaq a Enyaq Coupe, zatímco Elroq měl na kontě 6 800 registrací. Celá tato trojka tak byla s přehledem převálcována jen Fabií, kterou si za stejné období pořídilo 29 300 lidí. A to přitom za spalovací tým dále kope Octavia, Kodiaq, Kamiq, Karoq, Superb, Scala, Kylaq, Kushaq a Slavia.

Čísla za druhý kvartál budou lepší, Elroq se v tom prvním teprve rozjížděl, i tak můžeme na základě údajů Data Force bezpečně říci, že ani všechny elektromobily dohromady prodejně zdaleka nestačí na Octavii. Mladoboleslavská automobilka to nicméně nevnímá negativně, nýbrž jako fenomenální úspěch, však spolu s plug-in hybridy tvořily elektrifikované vozy v prvním kvartálu 15 procent všech jejích prodejů. Při pohledu na „úspěch” těchto modelů v Česku je zřejmé, že jejich nepřesvědčivý odbyt žije hlavně z dotací a jiných regulací v jejich prospěch na pár vybraných trzích, což je dost ošidná pozice. Přesto Škoda hodlá své úsilí na tomto poli jen zintenzivnit.

Příští rok tak bude světu představeno 4,1metrové SUV Epiq, u kterého se stále počítá se startovní cenou 25 tisíc Eur, což je zhruba 616 tisíc korun. Něco takového třeba kolegové z nizozemského Auto Week vnímají jako lákavou nabídku, ostatně Nizozemsko je jednou z těch zemí, kde byl trh zregulován ve prospěch takových vozů ad infinitum. V USA dnes vidíme, jak to jednoho dne může skončit...

Škodě je to fuk, nezajímá ji zákazník, zajímá ji „compliance”, a tak bude cpát další a další elektrické modely na trh hlava nehlava. Epiq bude postaven na platformě MEB Entry, u které se nepočítá s pohonem zadních, nýbrž předních kol. Jako takový tedy bude sdílet řadu komponentů s Cuprou Raval a Volkswagenem ID.2. Vyrábět se tedy nebude v Česku, ale ve španělské Pamploně. Každá značka by ovšem měla přijít s vlastní vizuální identitou. Škoda by přitom měla najet na styl oproštěný od zbytečných zdobných prvků, což znamená, že jedinými výraznějšími detaily budou světlomety ve tvaru písmene „T“, a to vpředu i vzadu. Hlavně u základu ale opravdu více nelze čekat.

Nizozemští kolegové přišli i s neoficiálními ilustracemi, na kterých Epiq nevypadá nutně špatně. Ovšem velká litá kola v dvoubarevném designu, stejně jako kontrastně lakovaná střecha naznačují, že jde o vyšší stupeň výbavy. Takový ale bude snadno stát tolik, co Škoda Kodiaq, který nabídne víc všeho, mj. vnitřního prostoru a použitelnost. Epiq je v těchto ohledech spojován s 450 litry a bateriemi o kapacitě 38 a 56 kWh, kdy větší paket bude v reálu stěží stačit na víc jak 300 km dojezdu na plné nabití, 200 až 250 km mezi reálně možnými dobitími.

Na jedné straně tedy Epiq bude praktičtější než podobně velká Fabia, jejíž zavazadelník v základu pojme 380 litrů. Nicméně spalovací hatchback zvládne na jednu nádrž přes 700 kilometrů i v reálném světě, nikoli pouze v laboratořích. Levný již nějakou tu chvíli není, po posledním zdražení totiž startuje na 419 900 Kč. Za to přitom dostáváte litrový atmosférický tříválec a pětistupňový manuál, s nimiž při sprintech na stovku zázraky opravdu nečekejte. Ovšem i toto pohonné ústrojí bude v rámci maximálky lepší než to „epické“ elektrické.

Jako vyložený hit tedy Epiq nevypadá, minimálně ne z českého úhlu pohledu. Je navíc vždy otázkou, jaký názorový veletoč předvede v příštím roce Evropská unie, neboť vývoj v USA může zájem o elektrická auta z Evropy zasáhnout ještě víc a s minimálním odbytem v Číně i Americe by musela spoléhat jen na starý kontinent. Brusel sice v současné době naznačuje jen další utahování šroubů, ekonomická realita je ale neúprosná a jakékoli přehodnocení přerozdělovacích mechanismů Škodu dožene. My si to nepřejeme, také to ale nejsme my, kdo s takovou slepou vehemencí sází všechny peníze na zřetelně polomrtvého koně.

Epiq, který se loni ukázal v předprodukčním hávu, nevypadá vyloženě špatně. Jenže za dané peníze toho opravdu mnoho nenabídne, bude to další problematicky konkurenceschopný produkt na jakémkoli jiném než regulacemi totálně sešněrovaném trhu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

