Škoda Elroq RS je venku jako sice hezké, ale jinak naprosto zbytečné a nic neřešící 2,3tunové monstrum

Vypadá atraktivně a svou dynamikou přinejmenším nezklame, ale co dál? Při své hmotnosti, velikosti a s ekvivalentem 20litrové nádrže na naftu v útrobách je to poník pro jeden trik, který při rychlé jízdě nedojede skoro nikam, a přesto si řekne o dlouhý odpočinek.

V loňském roce Škoda představila své druhé elektrické SUV, model Elroq. Tedy druhé... Je to v podstatě pořád to samé auto jako prvotina jménem Enyaq, akorát je o něco zmenšené a ošizené tak, aby stálo co nejmíň. Lze jej tedy pořídit od 800 tisíc Kč, co málo stejně není, navíc co za tuto cenu dostanete? Přidáme-li si, že automobilka na něm při této ceně stejně prodělává a ztráty si jen částečně kompenzuje s pomocí přerozdělovacích mechanismů EU, je to stěží něco, nad čím bychom mohli jásat.

Jde o auto ušité podle rozličných požadavků, jen ne podle přání zákazníků, ať se nám to líbí nebo ne. A také kupci budou po zaplacení oněch 800 tisíc stěží jásat nad tím, že dostali skoro 2 tuny vážící vůz, jehož zadní kola roztáčí elektromotor naladěný jen na 170 koní, s bateriemi o kapacitě pouze 55 kWh. S takto rozdanými kartami zvládnete urazit udávaných až 377 km dojezdu jen s totálním sebezapřením. A když se rozvášníte, skončíte rychle nejen s baterkami, ale i s akcelerací - maximálka 160 km/h je o 19 km/h nižší než u nejzákladnější Fabie s litrovým atmosférickým tříválcem.

Nyní tu máme druhý hraniční mantinel nabídky, a sice vrcholné provedení RS. To působí aspoň na první pohled atraktivně, za čímž mimo jiné stojí spojení minimalistické čelní masky s hloupým jménem Tech-Deck Face s agresivním nárazníkem. Boky vozu pak standardně zdobí 20palcová kola Draconic, která lze za příplatek nahradit jednadvacítkami Vision s aerokryty. Vzadu pak máme střešní spoiler či sportovní nárazník, stejně jako velmi krátký převis, který umocňuje dramatičtější charakter vozu. O totéž se pak stará zelený odstín Mamba, který je vyhrazen pouze verzi RS.

Uvnitř se novinka pochopitelně od základní architektury příliš neodklání, pár změn tu ale přesto najdeme. Volant je tak kupříkladu potažen perforovanou kůží, kterou doplňuje limetkově zelené prošívání. To najdeme také na sportovních sedadlech, která jsou čalouněna mikrovláknem Suedia. Řidič přitom může s pamětí, masážní funkcí a bederní opěrou počítat již ve standardu, v případě spolujezdce jde o součást příplatkového paketu Maxx. Po jeho zakoupení pak lze počítat s třízónovou klimatizací, 13palcový displej multimédií ale již dostáváte v základu.

Nebylo by to pravověrné RS, kdyby nedošlo i na příchod sníženého adaptivního podvozku DCC, u kterého v případě individuálního režimu můžete volit z 15 charakteristik. Volit pak bude možné i mezi dvěma formami zvukového doprovodu, a sice mezi variantami Sport a Futuristic. Tím nám ale vlastně začínají poněkud špatné zprávy. Výrobci elektromobilů se totiž snaží suplovat projev výfuku spalovacích aut, výsledky jejich práce ale vždy zůstávají daleko za očekáváním. Spíše je tak lze nazvat kontraproduktivními než přínosnými.

I kdybyste si ovšem na něco takového zvykli, je třeba se ptát, kvůli čemu jinému než kvůli vzhledu by si člověk měl Elroq RS pořídit. Je sice hezké, že s dvojicí elektromotorů posílajících 340 koní na obě nápravy SUV zvládne sprint na stovku za 5,4 sekundy, což z něj dělá nejrychlejší produkční Škodu historie, ovšem konkurence to umí i o několik sekund lépe. Stejně jako se může pochlubit i vyšší maximálkou, neboť u okřídleného šípu, který ale již nenajdete ani zvenčí, ani uvnitř, se končí na hodnotě 180 km/h. Aspoň o 1 km/h překonává onu základní Fabii...

Horší než (na elektromobily průměrná) dynamika je však rychlost dobíjení. Při maximálním výkonu 185 kW, který byl nekonkurenceschopný už před mnoha léty, totiž kapacitu z 10 na 80 procent navýšíte za 26 minut. Něco takového se vám ale nejspíš povede jen párkrát do roka při optimálních podmínkách, navíc co za tu dobu načerpáte? Jen 70 procent kapacity akumulátoru, tedy pouhých 55 kWh energie jako u základní verze. To je směšné. A v případě využití nabíječky s výkonem 11 kW (typicky té domácí) plné kapacity dosáhnete za nekonečných 8 hodin.

Jak jste si možná už spočítali, RS dostalo paket s 84 kWh, z něhož využitelných je 79 kilowatthodin. To je ekvivalent asi 20litrové nádrže na naftu, se kterým udávaných 550 km rozhodně nezvládnete. O oněch 55 kWh doplněných nejlépe za 26 minut je ekvivalent 14 litrů nafty. Jak daleko s takovým množstvím energie dostrkáte krutých 2 229 až 2 342 kg (!) vážící vůz při využití oněch 340 koní? 80 kilometrů, pokud si chcete nechat aspoň drobnou rezervu energie? K čemu takový vůz je?

Za to vše navíc budete muset dát zhruba o 70 % víc, než zaplatíte za základní verzi. V českém konfigurátoru zatím auto nenajdete, třeba v Nizozemsku už je ale k mání od 52 990 Eur, což je dnes asi 1,34 milionu Kč. RS tak působí jako další koncernová střela mimo terč, jakkoli jeho design shledáváme lákavým. Kdyby se přitom podobných tvarů dočkal takový Karoq, který by zároveň disponoval i patřičně výkonným spalovacím pohonem a stál do milionu, Škoda by s odbytem jistě neměla problém. Takhle si nedovedeme představit podstatné množství lidí, kteří by po tomto autě měli toužit.

Přiznáváme, že Elroq RS se nám líbí, ale to je tak všechno. Už jeho absurdní hmotnost je obtížně akceptovatelná, však „pomáhá” zdevastovat prakticky všechny provozní vlastnosti tohoto auta. Uvádět do pohybu 2,3 tuny vážící stroj bude vždy energeticky velmi náročné, navíc nejde ani o malé auto, také ve vyšších rychlostech jej bude dohánět vysoký odpor vzduchu. Foto: Škoda Auto

