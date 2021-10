Škoda Enyaq naprosto selhala v losím testu, ani se nepřiblížila minimální přípustné rychlosti před 8 hodinami | Petr Miler

„Obzvláště špatný výsledek,” tak hodnotí vystoupení elektrické Škody v testu jeho tradiční exekutoři ze Španělska. Enyaq by potřeboval o několik tříd lepší, aby bylo jeho chování hodnoceno alespoň jako přijatelné.

Narazit v posledních letech na auto, které se se ctí popere s nástrahami tzv. losího testu, tedy náhlého vyhýbacího manévru simulujícího situaci, kdy vám do cesty vběhne třeba lesní zvěř, je mimořádně vzácné. Ačkoli vývoj letí vpřed, něco se v jeho průběhu pokazilo. A můžeme jen spekulovat, zda jsou to pneumatiky preferující minimalizaci emisí CO2 před jízdními vlastnostmi, znovu se zvětšující hmotnost nových aut, zvyšující se těžiště nebo ještě něco jiného.

Pokud jsou ale podstatné tyto faktory, co lze čekat od vystoupení Škody Eynaq? Jde o vysoký crossover vážící i v základní verzi iV 60 masivních 1 905 kg, který používá pneumatiky Bridgestone Turanza ECO, aby vůbec někam dojel na jedno nabití, i když ani s nimi to není velká sláva. Takové auto je předurčeno v losím testu selhat a přesně to se Enyaqu „podařilo”. Nebylo by to až tak překvapivé v záplavě jiných, vesměs mizerných skóre moderních aut, ale Enyaq je ještě jinde.

Kolegové z km77, kteří se už léta věnují provádění losích testů všemožných aut a za minimální přípustnou rychlost v něm považují 77 km/h, hodnotí výsledek elektrické škodovky jako „obzvláště špatný”. Maximální rychlost, při níž Enyaq zkoušku zvládl, byla pouhých 67 km/h, tedy nekonečných 10 km/h pod akceptovatelným minimem. A když se na videu níže podíváte, jak probíhaly ty ostatní, dojmům Španělů se nebudete divit.

Auto v testu působí velmi divoce a nevyzpytatelně a jeho autoři říkají, že problém je všechno od chování samotného auta až po nastavení ESP. Už v rychlostech stále zdaleka nedosahujících minimální přípustné rychlosti Škoda v testu nezkrotně tančí mezi kužely. Tohle prostě není dobré - vzhledem k rychlostem, v jakých se v tu chvíli vůz pohybuje, rozhodně ne.

Dodejme, že VW sesterský ID.4 si v tomtéž testu vedl o něco lépe, když zvládl na týchž pneu projet zkoušku rychlostí aspoň 73 km/h. I to je špatné, ale ne tak špatné jako u Škody. Inu, když dva dělají totéž... Věříme, že česká automobilka situaci vylepší rekalibrací ESP, podstata problému v chování samotného auta ale softwarově vyřešit nepůjde.

Nejhorší výsledek poslední doby zaznamenala v losím testu Škoda Eynaq, nezvládla rychlost vyšší než 67 km/h - za přijatelné minimum je považováno 77 km/h. Ilustrační foto: Škoda Auto

