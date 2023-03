Škoda Fabia stojí na pokraji propasti, říká šéf VW, jediné rozhodnutí EU ji nadobro zabije před 11 hodinami | Petr Miler

Pro člověka neorientujícího se v ekonomických záležitostech to může být těžké pochopit, proč to tak musí být, šéf VW to osvětluje. EU navařila ze svých regulací pro obyčejné Evropany tak nepoživatelný guláš, že může snadno učinit i auta jako Škoda Fabia jen ozvěnou minulosti.

Nová emisní norma Euro 7 stále ještě není hotovou věcí, pokud ale bude přijata v podobě, kterou loni vytáhla Evropská komise, pak bůh s námi. A kdyby jen s námi. Hlavně bůh s řadou dalších nových aut, jejichž další existenci učiní zhola nemožnou. Že jde především o „normální” auta pro „normální” lidi, snad ani není třeba dodávat.

Není to žádné nepodložené strašení. Nakonec se stačí podívat, kde dnes začíná nabídka nových aut. A co za to může. Zpovykaní Evropané? Houby s octem, může za to jen a pouze EU a její nekonečná záplava nových nařízení a regulací, které nutí tisíc a jednu věc všem autům bez rozdílu. Takové věci mají obvykle svou cenu, která se příliš neliší podle toho, jestli ji dáte do Dacie nebo do Ferrari. A tak zatímco povinné prvky třeba za 100 tisíc neznamenají pro cenu Ferrari nic podstatného, pro nejlevnější Dacie to znamenalo zdražení o polovinu. Zákazníkovi Ferrari je jedno, jestli zaplatí 5 nebo 5,1 milionu korun. Zákazník pro Dacii za určité peníze už neexistuje a s každou další korunou jich ubývá. Právě proto pak už automobilky taková auta nabízet ani nechtějí, i když je technicky nabízet mohou.

Přesně do této pasti se dostávají další a další vozy, které právě dodatečné náklady vynucované pravidly EU činí stále hůře prodejnými. Jedním z takových aut je Škoda Fabia, která dnes stojí od 370 tisíc Kč s minimální výbavou a téměř žádným motorem. Skoro bychom rádi řekli: „Apríl!” Ale bohužel, tohle je krutá realita. Zákazníků Fabie za 370 tisíc (reálně spíše 450 tisíc, kde začínají použitelné specifikace) ale není tolik a s každým dalším zdražením jich bude jen míň. Proto VW jako koncern i značka stále neví, jestli příští generace aut jako Polo, Fabia nebo Ibiza se spalovacími motory vůbec dorazí. Protože před nimi stojí strašák v podobě zmíněného Eura 7.

Komise sice svém návrhu říká, že novinky mají přidat k ceně auta 90 až 150 Eur, tomu se ale bývalý šéf Škody a nyní VW jako značky Thomas Schäfer jen směje. Místo 2 tisíc Kč půjde spíše o více jak 120 tisíc Kč, neboť požadavky EU jdou daleko za hranici lehkých modifikací samotných pohonů, jde o drastické změny znamenající rozsáhlé zásahy do konstrukce, které navíc v požadovaném čase ani není možné realizovat. Pokud EU ze svých představ nesleví, pak její jediné rozhodnutí povede k tomu, že nejmenší z nabídek Škody, VW a dalších vypadnou.

Schäfer stále doufá v „přátelské řešení“, pokud ale nepřijde, VW skončí s Polem. A s ním padnou i Fabia, Ibiza a další podobné vozy. „Menší vozy se spalovacími motory by se staly neúměrně drahými,“ řekl Schäfer po odhalení konceptu ID.2all, který je ukázkou malého elektromobilu, jenž je případně připraven - ovšem za ještě vyšší cenu přesahující 600 tisíc Kč - za Polo, Fabii a další zaskočit. „Doslova to znemožňuje dál pokračovat s malými auty v jejich současné podobě,“ dodává. A vysvětluje, v čem je zakopaný pes.

„Nová opatření nejsou velkým problémem pro něco jako Audi A6, které již má hybridní technologii a automatickou převodovku,“ říká. Dodatečné náklady jsou spojené s přidáním takových řešení do levných aut, která je učiní neúměrně drahými a způsobí, že automobilky ztratí víru v jejich další prodejnost. Problémem je i časový rámec pro uplatnění normy Euro 7 (od 1. července 2025) a také z toho, co vlastně Euro 7 mění.

„Pravděpodobně došlo k mnoha nedorozuměním,” říká Schäfer s tím, že EU vlastně ani neřeší úroveň samotných emisí, ta se téměř nezměnila od hodnot Euro 6 platných od září 2014. „S emisní částí nemáme žádný problém. Ve skutečnosti jsme požádali o snížení limitů pro CO a NOx,“ prohlašuje Schäfer. „Ale EU řekla ne, dáme vám tvrdší rámové podmínky,” pokračuje.

Co to znamená? Zejména širší provozní okno, ve kterém emisní limity platí. Například rozsah venkovních teplot se změní z 0-30 °C na 0-35 °C, zatímco hranice „rozšířených podmínek“ klesnou z -7 °C na -10 °C a stoupnou na 45 °C. To je naprostá absurdita, která nepřinese prakticky vůbec nic, auta ale dramaticky zdraží. Autem jezdím denně a v 10 stupních pod nulou jsem jel možná jednou za poslední 3 roky, ve 45 stupních nad nulou nikdy, jsou to krajně neobvyklé podmínky. Přesto budou muset být všechna nová auta vyvíjena tak, aby emisní limity plnila i v situacích, která nastane asi při jedné z milionu jízd.

Něco takového celkové emise nemá šanci citelně ovlivnit. A když výrobci sami nabízí snížení emisí po zbylých 999 999 jízd, EU to nezajímá. Proč? Protože neřeší emise, cíleně zabíjí určitý typ pohonu. Tím, zda Komise přepracuje své návrhy, tak skutečně „hraje o budoucnost“ aut jako Fabia a Polo, říká dnes Schäfer. Sám věří, že Brusel svůj přístup změní, my už tímto typem optimismu netrpíme. Však celý návrh Euro 7 je od začátku jeden velký nesmysl, který by v hlavách rozumně uvažujících lidí nikdy nemohl vzniknout, ostatně jako asi 9 z 10 nařízení, se kterými EU neustále přichází.

Pokud EU nezmění svůj přístup, je Fabia IV posledním takto pojatým autem od Škody ve své třídě. Proč to tak má být? Na to se neptejte nás, odpověď neznáme. Foto: Škoda Auto

