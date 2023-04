Škoda Fabia může předčasně skončit bez nástupce, jak jinak než kvůli nápadům EU před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Zdálo se, že budoucnost Fabie je alespoň z hlediska obvyklého životního cyklu její čtvrté generace jistá, nakonec ale ani to nemusí být pravda. Šéf Škody tak už připouští, že normy EU mohou vůz předčasně vyřadit z nabídky.

Jak světu pomůže, když z něj zmizí lehká auta s malými spalovacími motory? Odpověď na tuto otázku je velmi prostá - nijak. Pokud s něčím lze spojit nízkou emisní stopu, pak jsou to vozy jako Škoda Fabia. Mladoboleslavský hatchback je totiž osazen převážně litrovým tříválcem, přičemž ve své nejlehčí verzi váží pouze 1 122 kilogramů. Tedy méně než baterie elektrického Hummeru. Politici nicméně právě čtyřtunové monstrum vidí jako spásu planety, a proto postupně kopají pasti, do kterých má padnout veškeré spalovací zlo.

Problémem veškerých těchto snah je skutečnost, že zejména evropské automobilky musí každých pár let reagovat na rychle se měnící předpisy. To logicky tlačí ceny nových aut výš a výš, a tak začínají být nedostupné pro stále větší množství lidí. Chystaná emisní norma Euro 7 je pak rovnou skokem, který má ve své podstatě znamenat záhubu pro malá auta se spalovacími jednotkami.

Evropská unie totiž loni přišla s návrhem, dle kterého by emise NOX měly poklesnout o 35 procent a ty výfukové o 13 ve srovnání se současnou normou Euro 6. To není až takový problém jako fakt, že limity mají být plněny i za extrémních podmínek, ve kterých jsou auta používána jen velmi okrajově. Právě kvůli nim by ale musela dostat elektronicky vyhřívané katalyzátory nebo novou palubní elektroniku, která bude neustále monitorovat emise. Nejde ale pouze o ty motorové, EU tlačí i na snížení brzdného prachu a opotřebení pneumatik.

Pokud by přitom výrobci dostali na změny dostatek času, nejspíše by to nebyl takový problém. Norma má nicméně platit od poloviny roku 2025, přičemž k finálnímu schválení návrhu může dojít na sklonku toho předchozího. Výrobci tak vlastně dostanou pár měsíců na to, aby přišli s řešeními, která dosud neexistují. To jen dokládá, jak moc je EU odtržená od reality.

Ve výsledku tedy není divu, že podle jejich názoru mají náklady na výrobu jednoho vozu vzrůst o sedm tisíc, díky čemuž by zmiňovaná Fabia stála 377 tisíc korun místo stávajících 370 tisíc Kč. Nárůst ceny by tedy byl méně než dvouprocentní, což by ještě zákazníci skousli. Jak ale již uvedl loni bývalý šéf Škody Thomas Schäfer, ve skutečnosti půjde spíše o sumu 120 000 Kč. To je již více než 30procentní zdražení, které lidé již nebudou akceptovat. Fabii tedy technicky půjde prodávat dál, ale jen za cenu, kterou by málokdo zaplatil. A tak by Škoda takový vůz raději vůbec nenabízela, neboť by jeho prodej v omezeném množství mohl být velmi ztrátový.

„Chceme respektovat klima, ovšem pokud současné návrhy mají začít platit od roku 2025, pak potřebujeme technologii, která buď není vyvinuta, nebo je natolik drahá, že auta za 350 tisíc korun se rázem budou prodávat za 470 tisíc korun,“ uvedl Schäferův nástupce Klaus Zellmer. Pokud by to tak dopadlo, Fabia předčasně skončí bez nástupce, automobilka by ji raději dál ani nenabízela. Stávající šéf Škody k tomu dodal, že „bude zapotřebí si sednout a vymyslet dobrý plán, který je dobrý pro každého. Tedy jak pro zákazníky, tak pro klima“. Nejsme si ale jisti, že s ním někdo z Bruselu chce u podobné debaty vysedávat.

Však EU si ve svém boji začíná počínat hůře než slon v porcelánu. I kdyby totiž nakonec došlo na zmírnění návrhu, v roce 2027 padne na motoristy další balvan v podobě zdražení emisních povolenek, což výrazně navýší ceny pohonných hmot. Začíná se tak rýsovat opravdu tristní budoucnost starého kontinentu, kdy svoboda pohybu zůstane vyhrazena už jen nejbohatším, kteří si budou moci dovolit buď drahé elektromobily a drahou elektřinu, nebo drahé spalovací vozy a drahá syntetická paliva. Běžný občan si pak bude moci vybrat mezi hromadnou dopravou, kolem a chůzí. A to s vědomím, že jeho oběti hned několikanásobně vymazaly čínské uhelné elektrárny.

Na půl milionu korun dnes startuje Fabia Monte Carlo. Pokud by přitom návrh EU prošel ve stávajícím znění, pak byste od roku 2025 měli za danou sumu pouze holý základ. V té chvíli by se však mladoboleslavský hatchback stal neprodejným, proto Škoda v takovém případě předpokládá, že jej předčasně vyřadí z nabídky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

