Škoda Fabia RS se skutečně může vrátit, testovací model už má automobilka hotový
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Technici by ji chtěli postavit a vůbec se jim nedivíme. Ani obchodně to ale nemusí být marný nápad, však kolik malých hot hatchů dnes na trhu zbylo? Alfou a omegou je ošem cena, průzkum bojem dnes vede Fabia 130.
Od premiéry Škody Fabia RS první generace uplynulo už 22 let. Mladoboleslavský hot hatch zpočátku nepůsobil tak, že by se jednoho dne mohl stát legendou, ale stal se jí. I když se vzhledově od běžnější produkce moc nelišil a pod kapotu 1,9litrový turbodiesel, jehož 130 koní nepůsobilo jako velké stádo ani tehdy, lidem vzhledově atraktivnější svižný vůz pro normální ježdění s nízkými provozními náklady prostě sedl.
Bylo tedy překvapením, když nic z toho Škoda u druhé generace nereflektovala. Fabii RS totiž nově osadila přeplňovanou benzinovou jedna-čtyřkou. Ta pak sice nabídla vyšší výkon 180 koní, jenže ten dostal na povel pouze automat. Spolu s motorem byl přitom zasazen do karoserie, která působila jako příliš úzká a příliš vysoká. Aby toho navíc nebylo málo, pohonná jednotka disponující turbodmychadlem i kompresorem nebyla symbolem kvality, ale spíše nespolehlivosti.
Fabia RS tedy dopadla tak, jak dopadnout musela. Jako pomalu nikým nechtěné provedení, na které svět rychle zapomněl. Málokdo se tak značce mohl divit, že u třetí generace již s touto verzí nepřišla, i když její karoserie a podvozek si o vyšší výkon přímo říkaly. Podobně je tomu také u stávajícího modelu, v jehož případě se automobilka alespoň částečně rozhodla utišit volání nostalgiků po duchovním nástupci první generace a přišla s verzí Fabia 130.
Ta je oslavou 130. výročí značky, přičemž pod kapotou disponuje přeplňovanou jedna-pětkou naladěnou na 130 kW, tedy na 177 koní. Za druhou generací tedy sice novinka pod kapotou zaostává, její vzhled je ale přitažlivější. Konkurence navíc dané segmenty trhu takřka úplně opustila, pročež má Škoda volné pole působnosti. I když si tedy za vůz účtuje 699 900 Kč, což jsou ve své podstatě šílené peníze, zájem není vyloženě malý. A to otevírá dveře verzi RS, neboť právě pro její možný návrat je Fabia 130 současně předvojem, jakýmsi testovacím modelem či lakmusovým papírkem.
Právě to vyštrachal britský Autocar, jemuž mluvčí Škody sice sdělil, že oficiálně návrat Fabie RS ve vývoji není, verze 130 ale pro takovou možnost zkoumá půdu. A technici značky jsou prý myšlenkou možného znovuzrození Fabie RS nepřekvapivě nadšeni. Obchodní model evidentně stále existuje, a tak je možné, že nakonec s nimi vedení bude zajedno. Vše ale do jisté míry závisí na pohonném ústrojí, neboť jedna-pětku nelze šponovat do nekonečna, aniž by nedošlo na ponížení její spolehlivosti.
Fabia RS by pak sice mohla sáhnout po přeplňovaném dvoulitru, který používá její příbuzný VW Polo GTI, nicméně v takovém případě by již její cena vyšplhala někam nad 800 tisíc korun. V té chvíli by se ovšem stala zase o něco obtížněji prodejnou. Ostatně Škoda si je patrná toho, že v Evropě existují jen dva trhy, kde hot hatche táhnou, a sice ten britský a německý. Na obou dvou lze ovšem Polo GTI pořídit, novinka by tak možná rozdrolila šiky potenciálních kupců.
Nabízí se tu pochopitelně možnost od sebe obě verze více odlišit, a to třeba s pomocí převodovky - zatímco Němec by totiž pokračoval s automatem, Škoda by Fabii RS nabídla pouze s manuálem. A možností by se jistě našlo víc. Hlavně při zkoumání možností nezapomenout, pro koho je takový vůz určen. Aby nakonec řece jen nedorazil a Škoda s ním po sérii nesmyslných rozhodnutí nedopadla jako Honda.
Škoda Fabia 130 je zatím vrcholem stávající generace tohoto modelu, RS je ale ve hře. Právě úspěch varianty 130 se o jeho návrat může zasloužit. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Autocar
