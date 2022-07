Škoda Fabia startující nad půl milionem je realitou už teď, na prvním trhu stojí od 627 tisíc Kč před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Dnes už bývalý šéf Škody varoval, že automobilka v jednu chvíli nebude prodávat Fabii levněji než za půl milionu korun. Měli jsme tehdy pocit, že něco takového přijde jen z donucení s nástupem nových emisních norem, někde to ale přichází už nyní z vůle samotné Škody.

Není tomu tak dávno, co se napříč českými i mnoha světovými médii začalo spekulovat o budoucnosti Škody. Mladoboleslavská automobilka se stala trnem v oku některých koncernových manažerů, neboť začala vydělávat až příliš. Zákazníky přitom kradla hlavně Volkswagenu, což nebylo až tak překvapivé. Nabízela totiž auta kvalitou stále bližší německé značce, ovšem k tomu ještě přihazovala větší praktičnost a nižší cenu. Opravdu se tedy nikdo nemohl divit části publika, že ji místo showroomů VW lákaly ty, na kterých se skvělo logo okřídleného šípu.

Manažeři z Wolfsburgu proto začali tlačit na sestup Škody níže, blíže úrovni Dacie, což v Mladé Boleslavi způsobilo nemalé pozdvižení a dokonce málem i stávky. Interní krize tak raději byla zažehnána slibem, že takové spekulace se nezakládají na pravdě. To pak následně bylo stvrzeno i činy, neboť ceny mladoboleslavských a kvasinských aut narostly do dříve nepředstavitelných výšin. Nejde přitom jen o elektrický Enyaq startující nad milionem korun, ale o naprosto celé portfolio.

Pokud se ovšem podíváme na registrace značky, které klesají prakticky po celém světě (jakkoli je otázkou, do jaké míry je to dáno výrobními kapacitami a do jaké jinými faktory), je zjevné, že nešlo o krok tím správným směrem. A odbory si možná teď mlátí hlavou o zeď, že na sestup níže nedošlo. Dacia automobilka totiž s odbytem problémy nemá, navíc ji díky konstrukčně jednodušším vozům nemusí až tak moc trápit problémy s čipy. De facto tak může nadále růst, hlavně na úkor Škody, která ji dobrovolně přenechala část své cílové skupiny.

Jak se navíc zdá, snaha o vzestup mladoboleslavské značky blíže k prémiové sekci trhu tím ani zdaleka neskončila a dopředu se naplňují slova dnes už bývalého šéfa Škody o tom, že nová Fabia nebude stát pod půl milionu. V Austrálii se rozhodli vše ještě umocnit, a proto nová Fabia dorazila na nejmenší kontinent pouze ve vrcholné výbavě Monte Carlo, navíc s motorem 1,5 TSI naladěným na 150 koní. Toto provedení přitom vychází na 37 990 AUD (cca 627 tisíc Kč), ve srovnání s českým trhem je tak o necelých 100 tisíc korun dražší.

Mnohem podstatnější je nicméně posun v rámci australských reálií. Minulá generace totiž na tomto trhu startovala na 18 390 australských dolarech (asi 303 tisíc Kč), v případě varianty Monte Carlo pak zákazníci platili 24 990 AUD (cca 412 tisíc Kč). Nová Fabia tedy opravdu není z laciného kraje, ovšem Australanům to prý nevadí. V případě Škody totiž vždy upřednostňovali spíše vrcholné motorizace a výbavy, byť je třeba dodat, že to platilo hlavně u větších aut.

Momentálně tak levnější než Fabia je v Austrálii i větší Scala (31 990 AUD/528 tisíc Kč) či Kamiq (34 690 AUD/572 tisíc Kč). Tamnímu zastoupení to ale ve výsledku vyhovuje. „Je to v pohodě, neboť v prvé řadě nemáme k dispozici tolik aut. To znamená, že se můžeme vyprofilovat přesně tím směrem, kterým chceme. Chceme být inspirativní značkou, jejíhož vlastnictví se lidí nemusí bát,“ uvedl k tématu Michael Irmer, šéf australské divize Škody.

Zároveň dodal, že mladoboleslavské ústředí nevyvíjelo na tuto pobočku žádný tlak, místo toho je nová Fabia vyvrcholením její cesty směrem vzhůru, která odstartovala již v roce 2015. A jakkoli australské zastoupení nevylučuje, že by možná někdy v budoucnu rozšířilo nabídku i o levnější verze, zatím je s popsaným stavem spokojené. A uvádí, že kdo touží po levnějších autech, může je jít hledat ke konkurenci.

Je přitom více než jisté, že Škoda si u protinožců může být takto jista v kramflecích díky tomu, že tamní klientela skutečně raději kupuje vrcholné verze než ty základní. Navíc přechod Mercedesu a Hondy k fixním cenám výrazně zamíchal trhem, neboť u nich došlo k nemalému zdražení, a tedy k vytvoření dalšího operačního prostoru pro Škodu a jí podobné značky. Ty jsou nicméně ve finále všechny levnější.

Pokud si uvědomíme, že i za takové Hyundai i20N dají Australané pouze 34 990 AUD (577 tisíc Kč), pak je otázkou, zda Škoda náhodou u menších modelů nepřestřelila. To nám však ukáže až čas. Stejně jako to, zda s podobným vývojem náhodou nemáme počítat rovněž v Evropě. Eliminace základních úrovní výbavy je totiž nejsnadnější cestou, jak vydělat. Ovšem stejně tak snadno lze přijít i o klientelu, které kýžené auto nabídne někdo jiný.

Nová Škoda Fabia je na australském trhu nabízena pouze ve výbavě Monte Carlo, navíc jen s motorem 1,5 TSI. Její cena tak opravdu nestartuje nízko. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.