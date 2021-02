Škoda i v této době na jednom z klíčových trhů roste, hlavně díky autu, které u nás nekoupíte před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda nezažívá zrovna krásné časy, na svém největším trhu se propadá až na samé dno a i v Česku klesá rychleji než většina ostatních. Na dalším klíčovém odbytišti ale stoupá, a to hlavně díky jednoduchému a levnému Rapidu.

Říci, že situace na trhu s auty je složitá, by nebylo dostatečně výstižným odrazem reality. Chaos způsobeným překážkami na straně nabídky i poptávky dostává automobilky do velmi složité situace a Škoda mezi nimi není výjimkou.

Vzhledem k současnému dění v Evropě a důležitosti starého kontinentu pro celkový odbyt české automobilky se musí potýkat s propady prodejů, které nejlépe reflektuje včera probíraná situace u nás. Pokles skoro o třetinu je masivní a vzhledem k obecně podobnému stavu na trzích Německa a Velké Británie, dalších klíčových odbytištích škodovky, nelze čekat, že by celková bilance značky byla lepší. Za jiných okolností by se mohla spolehnout alespoň na Čínu, která pro ni po léta byla trhem číslo jedna, tam se ale naopak navzdory obecnému vzepětí propadá až na samé dno.

Narazit na povzbudivé zprávy tak musí být v Mladé Boleslavi složité, přinejmenším jedna se ale najde. Škoda je stále úspěšnější na ruském trhu, který se pro ni už stačil stát jedním z těch nevětších vůbec. A letošní leden v tomto směru nebyl výjimkou.

Jakkoli lednové ruské prodeje jsou kvůli tamním „odloženým” Vánocům tradičně slabé, Škoda si nemůže stěžovat. Zatímco celý trh se meziročně propadl o 4,2 % a většina top 10 nejúspěšnějších značek zamířila stejným směrem, Škoda roste. Celkem 6 036 aut znamená meziroční růst o a už 5. místo mezi všemi značkami - 4. mezi těmi zahraničními. To je obdivuhodné, jen Kia, Hyundai a Renault prodají v Rusku víc.

Co je pozoruhodnější pro nás, za úspěch vděčí hlavně autu, které se u nás prodávalo a už neprodává, méně náročným trhům ale zůstalo - Rapidu. Zatímco my jsme dostali místo něj vyspělejší, ale také o hodně dražší Scalu, Rusům a Číňanům zůstal relativně jednoduchý a pouze vizuálně faceliftovaný Rapid Scale ve výsledku dost podobný.

Rusové si tak od loňska mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou od 872 tisíc rublů, tedy asi 251 tisíc Kč. Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Tohle je auto pro těžké časy, a není tak nakonec divu, že jej Rusové kupují jako diví - 2 314 aut prodaných jen za leden znamená sedmé místo mezi nejprodávanějšími modely vyjma Lad. Naprosto tak poráží Octavii, která byla dříve nejprodávanější škodovkou v Rusku, v nové, dražší generaci už ale nefiguruje ani mezi 25 nejžádanějšími modely.

Tušíme, že i Škoda by dnes mohla být ráda, kdyby tu Rapid prodávala, takové auto by si v těžkých časech zákazníky našlo a snadno by jím konkurovala značkám, od nichž cenově odskočila. Bohužel, u nás si musíte vystačit se zmíněnou Scalou, která s prvním a jediným přijatelným motorem (1,5 TSI, 1,6 TDI z nabídky vypadl) startuje na 457 900 Kč - o více jak 200 tisíc dráž.

Škoda v Rusku boduje - i při poklesu trhu roste a je už pátou největší značkou vůbec. Za svůj úspěch vděčí hlavně novému Rapidu, který prodává jako housky na krámě. Při jeho parametrech a ceně ani není divu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

