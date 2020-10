Škoda jako jediná letos v Rusku roste, hlavně díky autu, které u nás nekoupíte před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je to s podivem, ale skutečně není jiné velké značky, která by v Rusku za prvních 9 měsíců letošního roku vykázala růst. Škodu teď může mrzet, že jednoduchý a levný Rapid neprodává dál i u nás.

Říci, že situace na trhu s auty je letos složitá, je velmi diplomatickým odrazem reality. Ve skutečnosti trhem zmítá chaos generovaný neustále se měnícími podmínkami danými přijímanými a odvolávanými opatřeními proti šíření koronaviru. Prodeje aut tak v průběhu času míří nahoru a dolů tak, jak situace dovoluje, s odstupem času je ale možné je hodnotit jediným slovem: Propad.

Přes pozitivnější momenty je letošní rok spojen s meziročním poklesem prodejů, které mnohé trhy nezažily po dekády, leckdy od druhé světové války. Pohybujeme se v řádu desítek minusových procent napříč Evropou a velkou výjimkou není ani Rusko, třebaže je na tom relativně lépe než většina ostatních zemí (letos do září -13,9 %). Pohled na shrnutí prodejů do letošního září tamním Avtostatem ale ukazuje jednu pozoruhodnou věc - zatímco všechny ostatní velké značky krvácí, Škoda se směje.

Celá top 10 nejúspěšnějších značek je ve větším či menším minusu. Obvykle jde o dvouciferné poklesy v procentech, lépe je na tom jen VW (-7 %) a BMW (-1,9 %), nad všemi odpadlíky ale ční jiná značka: Škoda. Ta jako jediná z velkých dokáže být i letos v plusu, a to o zdravých 6 procent. S 65 163 prodanými vozy za 9 měsíců tak jen potvrzuje rostoucí důležitost ruského trhu pro její celkovou bilanci.

Co je pozoruhodnější pro nás, za bez nadsázky obrovský úspěch vděčí hlavně autu, které se u nás prodávalo a už neprodává, méně náročným trhům ale zůstalo - Rapidu. Zatímco my jsme dostali místo něj vyspělejší, ale také o hodně dražší Scalu, Rusům a Číňanům zůstal relativně jednoduchý a pouze vizuálně faceliftovaný Rapid Scale ve výsledku dost podobný.

Rusové si tak od letoška mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou od 819 tisíc rublů, tedy asi 244 tisíc Kč. Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Tohle je auto pro těžké časy, a není tak nakonec divu, že jej Rusové kupují jako diví - 15 253 aut letos znamená téměř vyrovnání výsledku tradičně nejprodávanější Octavie.

Tušíme, že i Škoda by dnes mohla být ráda, kdyby tu Rapid prodávala, takové auto by si v těžkých časech zákazníky našlo a snadno by jím konkurovala značkám, od nichž cenově odskočila. Bohužel, u nás si musíte vystačit se zmíněnou Scalou, která s prvními přijatelnými motory 1,5 TSI nebo 1,6 TDI startuje na 457 900 Kč - skoro dvakrát dráž.

Na ruském trhu jdou prakticky všichni dolů, z velkých značek je výjimkou Škoda. Grafika: Avtostat, koláž Autoforum.cz



Za svůj úspěch vděčí hlavně novému Rapidu, který prodává jako housky na krámě. Při jeho parametrech a ceně ani není divu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler