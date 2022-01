Škoda je černou ovcí VW, žádná jiná značka neklesá tak moc. Pomohla propadu o 3,3 milionu aut oproti roku 2019 před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud někdo doufal (a že jich bylo), že druhá polovina roku 2021 přinese prodejům aut tolik kýžený impuls, hluboce se spletl. Přinesla pravý opak a ještě níž než v roce 2020 poslala řadu velkých značek, zejména pak Škodu. Korejci naopak bodovali.

Již několikrát jsme zmínili, že k loňsku upínali výrobci aut po mizerném koronavirovém roce 2020 mnohé naděje. Jen málokoho by na jeho počátku napadlo, že nakonec budou muset čelit ještě většímu problému, než je globální pandemie a v řadě případů se spokojit ještě s horšími výsledky. Nedostatek čipů však v branži způsobil chaos, v jehož důsledku se továrny nakonec zavíraly ještě častěji. Nová auta se stala nedostatkovým zbožím, načež řada kupců zamířila k ojetinám. Vlastně by nás tak ani nemělo překvapit, že loni bylo v Evropě prodáno jen 9 700 192 vozů, což je o 2,4 procenta méně než v předchozím období.

Ještě než ovšem plně zabředneme do dat týkajících se celého roku, v rychlosti probereme prosinec. Ten byl šestým měsícem v řadě, kdy došlo na meziroční pokles, přičemž tentokrát se jednalo o 22,8 procenta. Dolů zamířily veškeré trhy s výjimkou Bulharska, Chorvatska, Lotyšska a Slovinska, což jsou ovšem země, které celkovou bilanci neměly jak ovlivnit. Stačí si jen uvědomit, že Francie, Německo, Itálie a Španělsko klesaly dvouciferným tempem. Takový pád byl ale vlastní prakticky celé Evropě.

V rámci celého roku již lze najít jistá pozitiva, třeba Itálie si polepšila o 5,5 procenta, Španělsko o 1 procento a Francie o půl procenta. Chorvatsko, Estonsko, Řecko či Irsko pak rostly dvouciferným tempem, ovšem ani to nedokázalo celkový výsledek zvrátit. Pokud tedy vezmeme do rovnice rok 2019, máme tu pád o neskutečných 3,3 milionu aut. Přičemž otázkou je, jak tomu bude letos, neboť problémy s nedostatkem čipů přetrvávají a dle expertů se promítnou i do roku 2023.

Věštění z křišťálové koule si nicméně necháme na jindy, dnes se budeme zaobírat hlavně minulostí. V důsledku oné krize totiž došlo k překreslení evropské mapy. Vítěznými značkami jsou přitom hlavně Hyundai a Kia, jenž mají na kontě 18,2- a 18,5procentní vzestup. Díky tomu se první zmíněná korejská automobilka dostala před Citroën a již dýchá na záda Fiatu. Obě pak pokořily i Opel, Dacii nebo Ford, jakkoliv předloni tato trojice měla opravdu nemalý náskok.

Nahoru se nicméně dere i Toyota, která si polepšila o 9,7 procenta a „vyklepla“ tak i Mercedes. Ten ostatně klesl natolik, že se před něj dostalo samotné BMW i při jeho součtu prodejů třícípé hvězdy se Smartem. Stále je na tom nicméně lépe než taková Škoda, která se díky 9,8procentnímu propadu stala černou ovcí koncernu VW. Snad nejzajímavější je ovšem pohled na Lancii, která s jedním modelem operuje jen v Itálii, přesto je na tom lépe než DS dostupný po celé Evropě, o Alfě Romeo ani nemluvě.

Slzy v očích pak musí mít fanoušci Hondy, která evropské pole rychle vyklízí. V roce 2007 totiž měla na kontě 311 801 registrací. V roce 2019 nicméně již šlo jen o 123 277, předloni o 81 247 a loni o pouhých 38 248. Japoncům tak sázka na eliminaci dieselů a jejich nahrazení hybridními variantami vůbec nevchází.

Abychom ale skončili v aspoň trochu optimistickém duchu, můžeme poukázat na úspěch Smartu, a to přesto, že tato značka je již čistě elektrická. Nicméně v Německu její model ForTwo startuje na 21 940 Eurech (cca 535 tisíc Kč), z čehož je po tamních dotacích jen zhruba 12 tisíc Eur (292 tisíc Kč). Tedy přesně taková částka, kterou jste ochotni za vůz do města zaplatit. Vlastně tak není překvapivé, že prodeje šly o 34 procent nahoru.

Loňské registrace nakonec byly nižší než v roce 2020, oproti roku 2019 pak klesly dokonce o 3,3 milionu aut. Foto: ACEA

