Škoda je na tom v Číně tak zle, že letos v zemi neprodala ani tolik aut co dřív za měsíc

/ Foto: Škoda Auto

Až pohled na detailní statistiky ukazuje, v jaké bryndě česká automobilka je. Propad je tak mohutný, že jí ani 8 měsíců roku nestačí na to, aby vyrovnala svůj někdejší měsíční odbyt.

Jestli někdo na rok 2021 nebude vzpomínat s láskou, pak je to největší česká automobilka. Škoda poznává nebývalý meziroční propad prodejů napříč světovými trhy, který ve výsledku znamená, že dnes svými prodeji po celé Zemi nevyrovná ani někdejší odbyt na pouhých pěti trzích. Stalo se tak souhrou více faktorů, tím dominantním je ale nepochybně totální rozklad jejích aktivit v Číně, dříve největším trhu firmy, který je tak rychlý a intenzivní, že se mluví o úplném odchodu značky ze země.

Právě tamní zájem - či spíše nezájem - o nové Škody je pozoruhodné analyzovat, neboť je až neuvěřitelné, jak rychle česká značka opustila scénu. Před sebou máme čerstvá data asociace CAAM mapující detailně prodeje jednotlivých automobilek za velkou zdí až do letošního srpna a pro okřídlený šíp je to velmi smutná bilance.

Na vrcholu byli mladoboleslavští v roce 2018, ještě v prosinci roku 2019 ale prodali v Číně 35 168 vozů. Pak přišel koronavirus a s ním i několik velmi hubených měsíců, následně se ale prodeje přece jen rozjely. Loni vystoupaly nejvýše na 21 300 v říjnu, což sice znamenalo více jak 21% meziroční pokles, ale co by letos Škoda za takový dala... Koncem loňského roku přišel nejprve pád o více jak 61 % (za 13 687 prodaných aut v prosinci), v lednu o 88,8 5 na pouhých 800 aut a to byla rána, ze které už se česká značka nevzpamatovala.

Prodeje jsou nyní nominálně vyšší, když se ale podíváme na odbyt za první letošní půlrok, jsme na pouhých 22 500 autech, což znamená, že ani polovina roku nestačila Škodě na to, aby prodejně vyrovnala více než jediný - skutečně jeden z všech - měsíc roku 2018. Tehdy v únoru prodala 19 215 vozů, zbylé měsíce byly vždy nad zmíněnou hranicí. A i když se podíváme na bilanci všech letošních 8 měsíců, situace není o mnoho lepší.

Za celý letošní rok bylo prodáno v Číně 29 800 škodovek - 7 ze 12 měsíců roku 2012 bylo lepších. A jak jsme už zmínili, ještě v prosinci 2019 vydal čínský odbyt Škody na celkem 35 168 vozů, tedy o desítky procent více než za celý letošní rok. Je to skutečně fascinující úpadek, který najde v historii celého automobilismu jen pár obdob, pokud vůbec nějakou. Jde o relativně konzervativní obor, ve kterém nelze zazářit za rok nebo dva, stejně jako obvykle není možné za rok nebo dva skoro vše ztratit. Škodě se to ale zjevně v Číně „daří”.

Je navíc třeba dodat, že celková prodejní čísla jsou jedna věc a pohled na jednotlivé modely druhý. Například Karoq v červenci oslovil 40 lidí, Kodiaq 2, Superb 5... To je skoro nic, přitom dva z těchto modelů jsou v Číně extrémně populární SUV. I na onom mizerném výsledku se tak z 56 procent podílí jen dva typy - Rapid a Kamiq. Tedy ty úplně nejlevnější, na kterých bude mít škodovka minimální marži.

Tohle prostě nevypadá dobře, jako vždy ale pochopitelně držíme palce, ať se značce z této bryndy ještě podaří nějak dostat. Na velký obrat to ovšem zatím nevypadá.

Škoda je v Číně v totální defensivě, prodeji za celý letošek nevyrovná ani několik měsíců roku 2019. Nahoře ji navíc drží jen levné a pro Čínu specifické modely jako Kamiq GT, drahé vozy a SUV jsou s prodeji téměř na nule. Foto: Škoda Auto

Data o prodejích: CAAM

Petr Miler