Škoda je nejprodávanějším autem hlavního města Ruska, chlubit se tím už asi nebude

/ Foto: Škoda Auto

Za normálních okolností je opanování žebříčku prodejnosti všech aut bez ohledu na třídu důvodem k chlubení se, za současné situace ale nelze očekávat, že by se o tom Škoda byť jen náznakem zmínila. Tak se zmíníme my.

Mnohokrát jsme se na našich stránkách zmiňovali o tom, že Škodě se velmi daří na ruském trhu. Loni se pro ní Rusko stalo druhým největším světovým odbytištěm po Německu, když tam prodala více než 10 procent svých aut, to už něco znamená.

Vděčila za to hlavně faceliftovanému modelu Rapid, který přijal za své designové linie novějších modelů Scala či Octavia, současně ale zůstal jednoduchý a dostupný. Člověk by čekal, že po začátku konfliktu na Ukrajině a značném omezení aktivity škodovky v Rusku bude s popularitou Rapidu konec, ale není tomu tak. Paradoxně současná situace nejlépe ukazuje, jak moc dobře si Rapid u Rusů vede.

Vyplývá to z detailní analýzy prodejů Avtostatu napříč ruskými městy, která ukazuje, že se Rapid stal letos v dubnu (tedy ne v únoru, ne za celý rok, ale jen v měsíci, kdy už byly aktivity Škody v Rusku značně utlumeny) úplně nejprodávanějším automobilem v Moskvě, tedy v ruské metropoli. Nestalo se to poprvé, za nastalé situace je to ale velmi překvapivé.

Tento fakt nejlépe ilustruje, jak moc staronová škodovka na tamní zákazníky funguje a ani aktuální animozita spousty Čechů ke všemu ruskému je neodrazuje. V Moskvě tak v dubnu nejvíce bodoval Rapid (321 aut) před Kiou Rio (215 aut), Renaultem Logan (202 aut), Hyundai Solaris (196 aut) a VW Polo (132 vozů). V tomto kontextu neudiví, že Škoda byla v Rusku tak úspěšná, kdy tam její aktivity nebyly ničím brzděny.

Co naopak udivit může, je fakt, že přes očividný úspěch Rapidu (který prodejně jasně překonává i Octavii) u nás Škoda bazíruje na nástupci jménem Scala, který zdaleka tak úspěšný není. Obyčejní lidé si dnes u škodovky v podstatě nemají co koupit - Octavii v rozumné specifikaci nekoupíte pod 600 tisíc, na slušnou Scalu to chce přes 500 a i Fabia je s cenami začínajícími okolo 350 tisíc Kč obecně vzato hodně drahá. A je to pořád jen Fabia, ne zase tak univerzální vůz.

Rusové si vedle toho stále mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou, která svého času stávala v přepočtu mezi 250 a 300 tisíci Kč. Dopídit se dnes reálné ceny vzhledem k poněkud uměle nadhodnocenému rublu není možné, čistě technicky ale Rapid startuje na 1 602 000 RUB, nominálně 645 tisících Kč. Tak či onak je to asi o polovinu víc než loni, přesto frčí.

Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to slušný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Tohle je auto pro těžké časy jako dělané a chápeme Rusy, že po něm sahají. Stejně tak nebude těžké pochopit Škodu, pokud se o tomto úspěchu ani náznakem nezmíní - bodovat dnes v Rusku asi nebude to, čím by se firmy chtěly chlubit.

Inovovaná Škoda Rapid je zajímavé auto - slušně vypadá, je velmi praktická, zůstává technicky solidní a přesto relativně jednoduchá. Ani dnes tak v Moskvě neexistuje žádanějšího auta. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

