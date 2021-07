Škoda je v Rusku k nezastavení, při ceně, za níž tam prodává svůj klíčový model, není divu před 5 hodinami | Petr Miler

Škoda obecně vzato nemá dobrý rok - buď na některých důležitých trzích není o její auta až takový zájem, nebo zájem je a ona nemá dost aut. V Rusku ale prodává inovovaný Rapid, který je stále větším prodejním hitem.

Situace na trhu s auty je divoká, nyní jsme se ale posunuli aspoň do fáze, kdy z řady velkých trhů chodí dobré zprávy. Ne snad, že by na nich vždy bylo tak dobře, loni ale bylo tak zle, že meziroční růst je prakticky jistotou.

I na poměry tohoto stavu je situace růžová v Rusku, kde prodeje aut v červnu meziročně stouply o 28,7 % na 157 808 prodaných aut, což zní skvěle. Ještě více vylétly za celý první půlrok, který přinesl růst o 36,9 % na 870 749 vozů. Neobvyklý a vlastně ještě pozitivnější je fakt, že optikou prvních šesti měsíců jde i oproti roku 2019 o růst, byť o skromnějších 5,1 procenta. Tak dobře na tom je málokteré velké odbytiště na celém světě, některé značky si ale mohou výskat ještě více než jiné.

Platí to především o Škodě, jejíchž 10 063 prodaných vozů znamená meziroční růst o 38 %, vůbec největší z mimoruských evropských značek. Neobvykle se tak lepí na paty i mateřskému Volkswagenu a na trhu skutečně válí - jen Lada, Kia, Hyundai, Renault a právě VW prodají v Rusku víc aut, což znamená šestié místo mezi všemi značkami a páte mezi těmi zahraničními.

Co je pro ovšem nejpozoruhodnější, za úspěch Škoda může děkovat autu, které se u nás prodávalo a už neprodává, méně náročným trhům ale zůstalo - Rapidu. Zatímco my jsme dostali místo něj vyspělejší, ale také o hodně dražší Scalu, Rusům a Číňanům zůstal relativně jednoduchý a pouze vizuálně faceliftovaný Rapid, který je Scale ve výsledku dost podobný.

Rusové si tak od loňska mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou, která aktuálně stojí od 964 tisíc rublů, tedy asi 280 tisíc Kč. Pokud si vzpomenete, co u nás Rapid nabízel, je to za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Tohle je auto pro těžké časy, a není tak nakonec divu, že jej Rusové kupují jako diví - 4 922 aut prodaných jen za červen znamená téměř poloviční podíl na celkovém odbytu Škody v Rusku a neskutečné páté místo mezi nejprodávanějšími modely vyjma Lad. Naprosto tak poráží Octavii, Karoq i Kodiaq, třebaže první jmenovaný vůz býval v Rusku po léta bestsellerem.

Něco nám říká, že i Škoda by dnes mohla být ráda, kdyby tu Rapid prodávala, takové auto by si v těžkých časech zákazníky našlo a snadno by jím konkurovala značkám, od nichž cenově odskočila. Bohužel, u nás si musíte vystačit se zmíněnou Scalou, která s prvním a jediným přijatelným motorem (1,5 TSI, neboť 1,6 TDI z nabídky vypadl) startuje na 467 900 Kč - skoro o 200 tisíc dráž.

Škoda v Rusku boduje a je bezpečně jednou z nejprodávanějších značek. Za svůj úspěch ovšem vděčí hlavně novému Rapidu, který prodává jako housky na krámě. Při jeho parametrech a ceně ani není divu. Foto: Škoda Auto

