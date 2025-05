Škoda je vážně mimo realitu. V době, kdy jiní zkouší na takové kontroverzní kroky zapomenout, hrdě přichází s duhovým Elroqem včera | Petr Miler

Jestli se něco v posledních letech ukázalo být fakticky i marketingově kontraproduktivním, šlo o různé programy zavádějící ve firmách strojený a nedomyšlený přístup k rozličným menšinám. Řada velkých společností od toho právě kvůli tomu dává už od loňska ruce pryč, Škoda hrdě jede dál po stejné trajektorii.

Když jsme o tomto zaznamenali první zmínku, říkali jsme si, že to musí být vtip, truc anebo další projev ztráty smyslu pro realitu. Vtip to ale není a na truc to také nevypadá, takže to může být jen to třetí. A protože škodovka se se svým současným vedením zdá být mimo realitu už nějaký čas v jiných ohledech a tyto pozice ani letos neopouští, jiné vysvětlení snad ani nemusíme hledat.

V tomto případě nejde primárně o auta, ale o „hodnoty respektu, rozmanitosti a inkluze”, jak vše sama shrnuje, které se do jejího jednání mají promítat v mnoha ohledech. A hovoří také o „rovnosti a férovém jednání”. Jinde to shrnují spíš jako DEI (Diversity, Equity, Inclusion - rozmanitost, rovnost a inkluze) a obecně vzato je to jistě ušlechtilá záležitost, o tom nemá smysl debatovat. Však sám jsem ten poslední kdo by chtěl někoho předem odsuzovat za to, jak vypadá, jak je starý, jaké má pohlaví, jsem v těchto věcech maximálně tolerantní a otevřený člověk a niterně se mi silně příčí, když s někým není zacházeno férově. Popravdě, je to odporné a zastanu se bez výjimky každého, kdo stane terčem jakékoli nespravedlnosti na základě své jinakosti. Jenže o tomhle tyto programy dávno nejsou.

Kdyby Škoda řekla, že takhle vždy jednala, jedná a jednat bude, zatleskáme jí a jdeme dál. Kvůli tomu ale nemusíte vytvářet žádné speciální programy a iniciativy, zaměstnávat zvláštní týmy lidí a dělat auta plná symbolů vázaných na rozličné projevy aktivismu. Jakmile začnete dělat tohle, už nechcete být fér, už hledáte cestu, jak výše zmíněné aktivně podporovat. Vede to k jedinému - začnete jednu nespravedlnost ve jménu dobra obracet v jinou.

Je to taková „pozitivní diskriminace” v jiném hávu, která je ale pozitivní jen tím, že ji tak někdo nazval. Jinak je to prostě pořád diskriminace. Pokud tedy chcete být fér a třeba zaměstnávat každého - muže, ženu, heterosexuála, gaye, 30letého, 50letého, jednookého, zeleného, je to jedno - na základě toho, co dokáže, tak to prostě uděláte. Ale pokud vyhlásíte program, v jehož rámci zaměstnáte X lidí takových, Y onakých a Z makových, popř. to jinak chcete dávat na odiv, skončí to nevyhnutelně tak, v momentě, kdy byste ke dvěma kandidátům mohli přistoupit férově a zaměstnali toho jednoduše vhodnějšího, raději vezmete toho zeleného, protože pak se můžete chlubit, že zaměstnáváte určitý počet lidí s určitými vnějšími znaky.

To přece se skutečnou férovostí nemá společného vůbec nic, je to jejím pravým opakem, proto mi to také vadí.

Jinými slovy - když jste opravdu fér, jste fér a pozná se to jen tím, že na všech pozicích pracují ti nejlepší lidé, kteří o ni měli zájem a mají za ni přesně tolik peněz, kolik jim dle situace na trhu práce náleží. Jinak se to nepozná, mohou být klidně všichni bílí nebo všichni černí, mohou to být klidně všichni gayové, tohle prostě nejsou parametry jejich kvalit, je to nic. Programy „respektu, rozmanitosti a inkluze” z toho ale parametr dělají a na základě jejich vnějších atributů něco usuzují. Existuje jasnější důkaz toho, že to je postavené na hlavu?

Tohle bychom vám řekli před 20 roky i včera, zastáváme v tomto ohledu naprosto konzistentní postoj postavení kolem skutečně férového přístupu k jednotlivým lidem absolutně nezávisle na jejich vlastnostech nesouvisejících s prací. Škoda by jistě po celou tu dobu tvrdila něco jiného a jen to jí odtrženou od reality nečiní. Klíčový je tu fakt, že na to, co popisujeme my, během té doby už přišla i spousta jiných velkých firem.

Dokonce už i sesterské Audi přístup k této věci dramaticky změnilo, neboť mu to jednoduše přerostlo přes hlavu svými absurdními projevy, výmluvnější - a veřejnější - postoj k téže věci ale zaujaly jiné velké automobilové firmy jako Nissan, Ford a John Deere anebo Toyota. Také ta popsala, jak tyto věci fungují a co mají za následek a uvádí, že pochopitelně není proti popsaným hodnotám, jen dává ruce pryč od jejich zviditelňovaní popsaným způsobem. Bude tedy dál zaměstnávat lidi na základě zásluh, pouze se nebude hlásit se ke zpolitizovaným symbolům typu duhová vlajka, sponzorovat LGTBQ akce apod., neboť jí to nepomáhá ani fakticky (zaměstnávala tak lidi, které neměla, což zneefektivňovalo její aktivity), ani marketingově (neboť lidé jsou na tyto věci stále více citliví a nepovažují je za pozitivní).

Co udělá Škoda 5. května 2025? Přihlásí se k tomu všemu, udělá duhový Elroq Respectline (není to poprvé, dřív šlo o jiné modely) a ohlásí - mimo jiné - svou účast na Prague Pride. Pokud tohle není odtržení od reality a nepochopení toho, kam se svět v uplynulých letech posunul, pak nevíme, co jím je.

Pro všechny, kterým to přijde složitě uchopitelné a nepřehledné, protože je tu - zdaleka nejen námi - haněno něco, co se v principu zdá být pozitivní, jeden příklad ze skutečného světa, který připomíná, jak se všemožní aktivisté za rovnost zdiskreditovali do té míry, že s nimi mnozí nechtějí mít co do činění. Jde o chování jednoho ze symbolů podobného aktivismu, Lewise Hamiltona, při včerejší velké ceně Formule 1 v Miami. Ten jen připomněl, jak tito lidé dokážou být až agresivní při domáhání se výhod pro sebe, když se ale ocitnou v opačné situaci, jsou znovu agresivní, aby dál byli těmi zvýhodňovanými. Nejde jim o rovnost, jde jim jen o ně samotné.

V jednom momentu závodu se Hamilton dostal do situace, kdy jel za týmovým kolegou Leclercem s rychlejšími pneumatikami, měl ale problém ho předjet. Chtěl tedy, aby ho pustil, aby mu to tým nařídil. Obecně proč ne, měl teoreticky lepší šanci dojet před Leclercem jedoucího Antonelliho a získat Ferrari pár bodů navíc. Týmu se ale nechtělo, týmová režie je vždy ošidná, a tak to nakonec odmítl. Hamilton byl v reakci na to velmi, velmi agresivní, když se toho dál domáhal, a nakonec uspěl, asi už ho nikdo nechtěl poslouchat, jak kňučí. Ale znovu - proč ne, měl pravdu, měl dostat možnost to zkusit a účel snad světí i takový prostředek.

Tak onu šanci dostal, záhy se ale ukázalo, že o moc rychlejší není a po chvíli začal Leclerca zdržovat. Ten tak - opět logicky - chtěl, aby mu po neúspěšném pokusu vrátil jeho uměle ztracenou pozici zpět, o čemž tým po vyhodnocení situace rychle rozhodl, Hamilton to ale nejméně jedno kolo ignoroval. Až pak Leclerca neochotně pustil. Když mu následně jeho závodní inženýr hlásil, že za ním jede Carlos Sainz se ztrátou jen 1,5 sekundy, uraženě řekl: „A co chcete, abych ho taky pustil?” Pfff.

Tohle je to samé v trochu jiné podobě. Kdyby se Hamilton domáhal toho, čeho se nakonec domohl, ukázalo se, že není tak rychlý, jak doufal, vrátil se zpět a poděkoval za šanci, je to člověk na úrovni. Takto se z něj vyklubal jen oportunistický vymahač výhod za jakýchkoli okolností. Přesně takhle funguje i DEI, Celé ty zdánlivě pozitivní a dobré „duhové iniciativy” - jsou ve skutečnosti zlé a agresivní a chtějí vše pro sebe bez ohledu na cokoli. Proto jsou nepopulární stejně jako včerejší Hamiltonovo kňučení. Mnohé firmy to prokoukly a nechtějí s tím dál nic mít, Škoda má duhový Elroq. Gratulujeme.

Snad se jednou i do Mladé Boleslavi vrátí zdravý rozum, ale dnes to není. A až si přečtete Výroční zprávu diverzity firmy, zjistíte, že to asi ani hned tak nebude.

Pokud se Škoda chce chovat správně, může, dokonce by měla, nemusí to ale nijak dávat najevo. Hlášení se k podobným iniciativám, které reprezentuje u nový Elroq Respectline, je něčím, co už spousta jiných firem přehodnotila. A není zase tak těžké pochopit, proč to udělaly. Foto: Škod Auto

