Škoda Karoq míří do USA, oproti té české ale trochu naroste a dostane logo VW 18.3.2020 | Petr Prokopec

Dlouho se mluvilo o tom, že se Škoda se svými auty vrátí do USA. Nakonec se to stane dříve, než se mohlo zdát, ovšem nepřímo - VW v novém hávu nabídne Američanům Škodu Karoq.

Podle Volkswagenu se móda SUV chýlí ke konci, přesto jde stále o nejžádanější zboží. Reálně proto Němci posílají na trh jednu novinku za druhou, přičemž pro každý kontinent chystají trochu jiné modely. Začíná to u názvu a tvarů, pod povrchem se ale ve většině případů skrývá naprosto identická technika. Takový je i případ nového modelu Tarek, který by měl v příštím roce zamířit do Spojených států a Kanady.

Pokud již nyní chcete litovat, že se této novinky nedočkáte, můžete v klidu zase kapesníky zastrčit do kapes. Ve své podstatě se totiž jedná o Škodu Karoq, ve srovnání s českým SUV aele Tarek mírně naroste. Jeho příběh začal v roce 2018, kdy byl na platformě MQB a základech Karoqu pro Čínu stvořen Volkswagen Tharu. Právě tento model se stane v Americe oním Tarekem.

Volba názvů je poměrně překvapivá, neboť Tharu odkazuje na národ žijící v Nepálu, tedy v zemi, která je Číně trnem v oku. Tarek pak pro změnu vychází z arabského mužského jména, což by mohlo vyvolat jisté předsudky především ve Státech. Na druhou stranu, Tharu se loni hned několikrát dostalo mezi deset nejprodávanějších čínských modelů, pročež se zdá, že problém s jeho názvem nikdo nemá.

Označení ale již hoďme za hlavu, místo toho se podívejme na zoubek samotnému SUV. Zejména pak oné určené pro Ameriku, která byla aktuálně nafocena v Mexiku. V této zemi se bude vyrábět, přičemž oproti čínskému originálu došlo na příchod unikátních nárazníků, světlometů a čelní masky. Za tou se ale mají skrývat již důvěrně známé jednotky, tedy přeplňovaná jedna-čtyřka (150 koní) a dvoulitrové turbo (186 koní).

Momentálně se přitom zdá, že jedinou dostupnou převodovkou bude osmistupňový automat, v případě méně výkonného motoru má být ale na výběr pohon předních či všech čtyř kol. Otázkou je, proč systém 4x4 nedostane i silnější dvoulitr, vše by ale mohlo korespondovat s typem nápravy, neboť jedna-čtyřka bude disponovat jednodušší torzní příčkou, zatímco dvoulitr čeká multi-link. Zatím jde ale o nepotvrzené spekulace.

Kdy automobilka prolomí hradbu mlčení, není v této chvíli jisté. Plány všech světových automobilek zásadně mění koronavirus. Americký start prodejů naplánovaný až na příští rok by padnout nemusel, ovšem skutečnost, že Tarek měl být ještě letos k mání také v Rusku, není v současné chvíli příliš pravděpodobná. A to přesto, že v tomto případě asi dojde pouze na přejmenování.

Volkswagen Tarek je novým SUV pro Státy a Kanadu...



...přičemž vychází z čínského modelu Tharu, který je pro změnu upravenou Škodou Karoq

Zdroj: Auto.Mail.ru

Petr Prokopec