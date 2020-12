Škoda Kodiaq dostává lekci od čínského soka, se stylem, výkonem i výbavou stojí polovinu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jetour

Škodovky jsou velmi konkurenceschopná auta, se svými cenami ale zašly příliš daleko. I u nás najednou mají problém, mnohem horší je to ale v Číně, kde její modely prodejně stále vice nestačí na podstatně levnější domácí soupeře.

V posledních dnech se pravidelně věnujeme klesajícím prodejům Škody na některých trzích, zejména pak v Číně, která její odbyt léta táhla. Letos tam s více jak třetinovým propadem doslova ztrácí půdu pod nohama, a to přesto, že čínský trh se mezi těmi velkými otřepal z koronavirových patálií ze všech nejrychleji. Důvody jsou otázkou a byť české automobilce jistě nepomohla ani nová konkurence ze strany koncernu VW, příčin bude více.

Jednou z nich nepochybně jsou i stále četnější soci domácí provenience, kteří nabízí stále více za mnohem nižší ceny. Mezi ty patří i značka Jetour, která přišla na trh v roce 2018. Nevznikla z ničeho, spadá pod automobilku Chery a zaměřuje se hlavně na mladší klientelu. Jako taková se i v této době snaží co nejrychleji prosadit a při tom, co a za kolik nabízí, není divu, že je velmi úspěšná. Už za první celý rok svého působení na trhu oslovila téměř 140 tisíc lidí a z valné většiny za to vděčí jedinému modelu - X70.

Toto relativně velké SUV se prodává i ve verzi Coupe, které ovšem tak trochu klame názvem. Zatímco většina ostatních automobilek si v případě takových derivátů lámou hlavu alespoň s úpravou zadní části karoserie, v Číně stvořili „nový model” ještě efektivněji - vizuální odklon má totiž na starosti pouze jiné nárazníky, dvoubarevný lak či odlišná čelní maska. Střešní linie však zůstala zachována, stejně jako sklon zadního okna nebo tvar koncového sloupku, o styl se tu prostě starají jiné části - základní X70 už Jetouru přišla asi být blízká kupé až až.

Architektura kabiny se oproti výchozímu modelu příliš nezměnila, novinky víceméně jen spočívají v příchodu dvoubarevného čalounění odkazující na lak karoserie. O trochu uklizenější je pak středový tunel. I X7 Coupe je pak k mání v pětimístné, šestimístné nebo sedmimístné variantě.

Tento model bez ohledu na variantu měří na délku 4 750 milimetrů a 2 745 mm má v případě rozvoru. To jsou v zásadě rozměry Škody Kodiaq, nejedná se tedy zrovna o malé auto. Motorem je přeplňovaný, 1,5litrový čtyřválec nabízející 157 koní, k dispozici je i motor 1,6 turbo se 197 koňmi. Převodovkou je buď šestistupňový manuál nebo šestistupňový dvouspojkový automat. A jedinou možností je znovu pohon předních kol, pohon 4x4 není k dispozici ani za příplatek.

To ale většinu lidí trápit nebude, rozhodně ne tolik, kolik z nich bude těšit cena vozu. Základní X70 Coupe stojí v Číně 92 900 yuanů, tedy asi 306 tisíc Kč, což je na 4,7metrové SUV s přeplňovanou jedna-pětkou pod kapotou, jež je již v základu velmi dobře vybaveno, velmi sympatická cena. Nechybí mu třeba rozměrná obrazovka multimediálního systému či digitální přístrojový štít. Počítat je možné rovněž s automatickou klimatizací či vyhříváním sedadel. Veškerou výbavou nabušené provedení pak vyjde na 127 900 yuanů, tedy asi 425 tisíc Kč - za takové peníze u nás podobné auto nekoupíte ani v základu, ani zdaleka, víc tady stojí i základní Karoq s litrovým tříválcem.

V tomto kontextu není divu, že od Jetouru dostává konkurenční Škoda Kodiaq na čínském trhu už tak brzy po jeho vstupu do prodeje pořádně na frak. U nás stojí Kodiaq od 716 900 Kč (pozor, nedávno zlevnil o 2 tisíc Kč) více jak dvakrát víc a ani v Číně není bůhvíjak levný - s cenou od 177 900 yuanů jako standardní model a od 179 900 yuanů jako (u nás neprodávané) kupé Koadiaq GT je pořád skoro dvakrát dražší. Loni tak Kodiaq oslovil jen 40 tisíc lidí, zatímco X70 v obou verzích 128 tisíc lidí. A ještě navrch má i dnes, kdy Škoda vedle něj v Číně v podstatě dál paběrkuje - třeba v říjnu se Jetourů prodalo skoro přesně třikrát tolik

Nevíme, jestli je něco takového opakovatelného v Evropě, natož pak u nás, ale tušíme, že za méně jak poloviční cenu by o čínských soupeřích aut zavedených značek uvažoval kde kdo. Není divu, že tradiční výrobci mají z jejich příchodu na starý kontinent obavy - v Číně mohou rázem být rozdílem třídy nebo dvou poráženi v prodejích vozy značek bez jakékoli tradice.

Jetour X70 Coupe se od původního SUV X70 liší jen minimálně, ale kdo by mu to při jeho ceně vyčítal. Konkurenční Škodu Kodiaq obě verze prodejně drtí hned po příchodu na trh a převyšuje ji i dnes. Při skoro poloviční ceně se nelze ani moc divit. Foto: Jetour

