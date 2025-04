Škoda končí se svým dlouholetým sloganem, Simply Clever jsou její auta stále míň před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

A jeho náhrada je tak nedůvtipná, že se můžeme jen ptát, jak hluboko lze v pozici největší české automobilky ještě klesnout. Do vývoje dění okolo Škody v posledních letech ale tento krok zapadá dokonale.

Nevíme, kdy přesně začala škodovka tento slogan používat, musí to ale dnes být už dekády. A navzdory faktu, že má pouze anglické znění, zdomácněl také u nás. Některým možná spíš jako výsměšné Simply Never, jinak vám ale i lidé, kteří si v anglicismech nelibují a kolikrát jim ani pořádně nerozumí, jsou schopni říci originální Simply Clever a vědět, co to znamená.

Ačkoli tak Škoda začala označovat některé skutečně jednoduše chytré výbavové prvky od deštníku schovaného ve dveřích až po řešení víčka otvoru na dolévání kapaliny ostřikovačů, které by si mohlo z fleku mohlo zahrát hlavní roli v Pyšné princezně (rozvíjej se poupátko, že?), v podstatě se stalo synonymem pro značku jako takovou. Celá Škoda dělala auta „simply clever” - vzala povedenou techniku od Volkswagenu, poskládala z ní o něco víc než sám VW v hávu o fous většího auta, nemazala se se stylovými a luxusními zbytečnostmi, přidala nižší cenu a bylo vymalováno.

Ještě taková Škoda Octavia III tak byla skoro dokonalým naplněním těchto slov - designově jednoduché, nikoli ošklivé (aspoň do faceliftu...), mimořádně prostorné, nekonečně praktické auto, které stěží něčím urazilo, dokonce i jízdně pobavilo, a přitom stálo ve své době pouhých 334 900 Kč i se čtyřválcovým motorem. 335 tisíc! Nevím, kolik jste brali před 10 až 11 roky, kdy tohle bylo realitou, v některých oborech se platy od té doby ani v Česku zase tak nezměnily a v zahraničí obzvlášť. Tohle byl dostupný vůz, simply clever.

Něco takového ale dnes Škoda nabízí stále míň, zejména ve snaze elektrifikovat svou nabídku za každou cenu. Třeba nový Elroq je dokonalým „compliance car”, který za zdánlivé lákavou základní cenu nenabízí skoro nic, ani onen slavný deštník. K takovému vozu nejde dospět zdravým rozumem, je dílem následování ideologií zdravý rozum popírajících. A Škodě už zřejmě začalo být hloupé mít jako jedno z hlavních hesel slova, která realitu obrací naruby.

Škoda tak včera oznámila, že s heslem Simply Clever končí a nahrazuje jej spojením „Simply Greener”. Je to tedy „wording” jako z oříšku královny Mab, ale docela zapadá do budovatelské nedůvtipnosti, které se dnes česká automobilka s takovou oblibou dopouští. „Teď chceme být hlavně zelení,” řekl k věci tiskový mluvčí automobilky Patrik Duben, aniž by hnul brvou. Pro hravost a nápaditost už není prostor, teď je třeba se vší vážností následovat „vyšší princip” a rozhodně se postavit všem, kteří by misi automobilky chtěli narušovat.

Neznamená to nutně, že by Škoda na samotná chytře jednoduchá řešení zcela zanevřela, jak je ale patrné z už uvedeného příkladu, nemá problém je v konkrétních případech obejít ve snaze zamést podle ní „lepším” autům cestu k vyšší prodejnosti. Ostatně sám prodejní šéf Jahn nás na tento krok nedávno začal připravovat - „fyzické simply clever” je drahé, je třeba vymyslet mu levnější digitální alternativy. Tak šťastnou cestu, Škodo, ta naše asi povede jiným směrem.

„Simply clever prvky” se staly symbolickými pro celý přístup Škody k pojetí jejích aut. Teď se samotným sloganem Simply Clever končí - už nestačí být chytrý, je třeba být zelený. Foto: Škoda Auto

Dospěli jsme do fáze, kdy skoro každodenní oficiální novinky automobilek působí jako vtip, to až později zjistíte, že jsou míněny zcela vážně. Ale tohle je skutečně apríl. Jen jsme ho tentokrát pojali jinak než jako ryzí humor, chtěli jsme, abyste aspoň chvíli věřili... Reálně Škoda (tedy alespoň pokud víme) se sloganem Simply Clever nekončí. Že je na jejích autech „jednoduše chytrý” přístup k jejich konstrukci patrný stále méně, je sice fakt, ale nečekejme, že by jen kvůli tomu prezentovala svá auta jinak. Spíš lze s tím, jak bude z obalu dál vyprchávat podstata, čekat její intenzivnější malování na růžovo vzletnými frázemi. Trochu smutné, ale taková je doba, přesto přejeme co možná nejveselejší 1. duben.

Zdroj: Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.