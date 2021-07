Škoda konečně přiznala pravdu, prodeje na jejím klíčovém trhu se propadly až na dno před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto, koláž Autoforum.cz

Neexistovala žádná objektivní data, která by nasvědčovala opaku, lidé ze Škody Auto ale opakovaně kritizovali naše články reflektující stále mizernější prodeje jejích vozů v Číně. Teď už automobilka smutnou realitu přiznala oficiálně.

Nejsme žádní škarohlídi, ale nejsme ani lidé, kteří by na svět hleděli skrze růžové brýle. Realitu nevytváříme, jen ji nastavujeme zrcadlo a informujeme o tom, jak se věci mají. Někdy jsou to zprávy pozitivní, jindy negativní, zejména na ty druhé jsou ale dotčené firmy velmi vysazené.

Je to na jednu stranu pochopitelné, nikdo nechce, aby se ostatní dozvěděli o tom, že se mu nedaří. Na druhou stranu z toho ale nemůže nikdo vinit nás, my jsme se o ten či onen stav nezasloužili a pokud informaci o něm shledáme zajímavou, prostě ji pustíme do světa. Tak fungují média a věřte, že nemáme žádné dobré pocity z toho, když někdo zažívá něco krušného, ani v nejmenším.

V posledním zhruba roce jsme takto pravidelně informovali o propadajícím se zájmu o nové Škody v Číně. Pro automobilku to byl po léta její naprosto jasně největší trh, na kterém prodala ještě v roce 2018 celých 352 tisíc aut. Tomu zdaleka nemohlo konkurovat ani Německo a byla to více jak polovina celoevropských prodejů v desítkách jejích tradičních odbytišť.

Tato pozice se ale náhle začala horšit. V roce 2019 se automobilce podařilo prodat v Číně ještě 278 378 vozů, druhá polovina roku ale už stála za starou bačkoru. Loni s jednalo o 150 458 aut a nešlo to přičítat jen koronaviru, neboť zatímco celý čínský trh v druhé polovině roku stoupal, Škoda šla dolů. A i celý rok zakončila nepřesvědčivými výsledky: 19 300 aut listopadu a 13 687 v prosinci může zní jako velká čísla, meziročně šlo ale o polovinu odbytu z roku 2019.

To nejhorší ale mělo přijít. Od ledna do června Škoda ani jednou v Číně neprodala přes 10 tisíc aut za měsíc a zejména o tragických prodejích ze začátku roku jsme se nemohli nezmínit. Tehdy se nám začali ozývat lidé z automobilky s tím, že to není pravda, že jejich čísla hovoří o jiných prodejích, my jsme ale vždy vycházeli z oficiálních hodnot CAAM, čínské asociace výrobců aut, jíž je sama Škoda členem. Tedy tyto výsledky by jí měla sama hlásit. V reakci na tyto výtky jsme nikdy nedostali věrohodnou informaci o jiných prodejních datech, z opatrnosti jsme ale později uváděli, že Škoda sama publikovaná čísla rozporuje.

Teď už to ale nedělá, šla s pravdou ven. Prodejní výsledky značky jsou přesně tak mizerné, jak je reportuje CAAM. V tiskové zprávě Škody mapující prodeje za první půlrok přiznává, že v Číně prodala za 6 měsíců pouhých 44 000 aut, což je skoro polovina oproti loňské mizérii v podobě 77 400 vozů prodaných za stejnou dobu. Kdyby česká značka takto jela dál ve zbytku roku, prodá v Číně 88 tisíc aut, méně jak čtvrtinu toho než v roce 2018. Jestli tohle není pád až ke dnu, pak nevíme, co by jím mělo být.

Škodě se naštěstí daří finančně (zisk 974 milionů euro za první půlrok), aby také ne, když pořád prakticky stejná auta prodává stále dráž a využívá přetlaku poptávky nad nabídkou. To je ale z pozitiv víceméně vše - 515 300 prodaných aut je sice více než loni, ale to je matoucí srovnání. V roce 2019 prodala za stejné období 620 900 aut a už to byl pokles proti roku 2018. Bez úspěchu v Číně Škoda globálně růst nemůže, statisíce „zmizelých” prodejů nelze jen tak nahradit jinde.

Škoda už jen na tom v Číně oficiálně mizerně, pouhých 44 tisíc letos prodaných aut je bída s nouzí a potvrzení všech předchozích zkazek o nízkém odbytu. Proč jim Škoda dodnes odporovala, netušíme, všechny dříve publikované články a toto téma zjevně reflektovaly realitu. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto, CAAM

