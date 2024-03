Škoda lépe ukázala nový Superb a způsobila poprask, pohled na přístrojovku odhalil brutální šetření na nevhodném místě před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

A automobilka musela vědět, že tohle není dobré, protože na první sadě oficiální fotek zachytila interiér tak, aby to nebylo příliš patrné. Nová sada fotografií odhaluje tento nepochopitelný lapsus v plné nahotě.

Z nové Škody Superb nejsme na větvi, nepřináší nic přelomového a její vzhled nejlépe zhodnotil svými poznámkami jeden slavný nizozemský designér. Nic to ale nemění na tom, že na ní lze hledět smířlivě, což bylo patrné i z našeho prvotního představení. Superb IV je pořád „ta Škoda” - jde o velké, praktické, široce použitelné auto s řadou chytrých vychytávek, jehož jediným problémem měla být nepřiměřená cena. A to se vcelku potvrzuje, když výrazněji pod 1 milion Kč nekoupíte ani v podstatě úplně standardní provedení se základní výbavou a dvoulitrovým dieselem, o žádné pecce v poměru hodnoty a ceny tady mluvit nelze.

Vzhledem k aktuálním cenám skoro všeho to ale mnozí přesto jistě překousnou, smířit se ovšem nakonec budou muset s ještě jednou, popravdě řečeno zcela nepochopitelnou vadou. Na první sadě fotek byla umně skryta, byť dnes si jí všimnete i tak, čerstvě zveřejněná nová sada oficiálních záběrů ji ale odhaluje v celé její bizarní nahotě.

Nehledejte za tím žádnou naši zášť, popravdě řečeno jsme si této věci ani napodruhé nevšimli, poprask přesto způsobila v prvé řadě ve světě. Mimo jiné Phil Huff na X se začal ptát, co se to sakra schovává za volantem auta. Vypadá to jako nějaký prototyp, pokus implantovat digitální přístrojovou desku z Ali Expressu do vozu s analogovými přístroji, jenže jde o hotové auto v tovární podobě. A ta je opravdu zvláštní.

Architektura přístrojové desky je udělaná tak, jako by v klasické kapličce měla být klasicky zapuštěná přístrojová deska, její digitální pojetí v ní ale zapuštěné není. Je uložené před ní a na kapličku nenavazuje absolutně nijak - tvarem, velikostí, ohraničením, je to prostě jako iPad přilepený na palubku Škody Favorit, víc nic. Není divu, že toto řešení vzbudilo velký údiv.

Situace je navíc o to bizarnější, že sesterský a v mnohém prakticky stejný VW Passat B9 ničím takovým netrpí. Podívejte se na fotky níže, jak je přístrojovka integrovaná do jeho palubky. V Německu designéři zjevně od počátku počítali s tím, že přístrojová deska bude jen digitální a tvoří se zbytkem interiéru úhledný celek. Jak se do škody dostala taková bizarnost, jde mimo nás, o nic jiného než o brutální šetření nákladů ale jít nemůže. Navíc na naprosto nevhodném, velmi viditelném místě.

Působí to tak, jako by automobilka udělala nějakou palubní desku a pro tu musela použít určitou, dost možná totožnou přístrojovku jako v Passatu. A že jedno nezapadá dokonale do druhého se zřejmě zjistilo až moc pozdě na to, aby bylo časově či znovu spíš nákladově najít lepší řešení. Facelift to spraví, ale... Kam dala Škoda oči a soudnost, že tohle bez uzardění (anebo i s ním) pustí do prodeje?

První duben je až za tři týdny, tohle Škoda skutečně bude prodávat ve své milionové vlajkové lodi jako ideální sladění palubní a přístrojové desky. Foto: Škoda Auto



Ve Wolfsburgu si svůj domácí úkol zjevně splnili lépe. Foto: Volkswagen

Zdroj: Škpda Auto, Inspirace: Phil Huff@X

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.