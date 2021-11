Škoda má po roce 2026 nahradit Octavii zcela novým elektromobilem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na obdobných projektech již pracují Volkswagen i Audi, a tak by vlastně bylo i překvapivé, kdyby se se svou trochou do mlýna nepřidala také Škoda. Vůz s logem české značky má stát nejméně, levný ale bude jen na první pohled.

Čtvrtá generace Škody Octavia byla představena v listopadu 2019, k zákazníkům však první vozy dorazily až o nějakých osm měsíců později. Mladoboleslavská automobilka přitom stejně jako u předchůdce nabízí dva karosářské styly (liftback a kombík) i plejádu benzinových a dieselových motorů. Mimo to nicméně portfolio rozšířilo i plug-in hybridní provedení. Ryzího elektromobilu se ovšem dočkat nemáme, a to ani v rámci faceliftu, který lze čekat někdy v roce 2023 či 2024.

Místo toho se stále více zdá, že současná generace Octavie může být tou vůbec poslední, jenž k pohonu využívá spalovací ústrojí. Šéf automobilky Thomas Schäfer totiž již dříve uvedl, že Škoda chystá hned tři nové elektromobily, které se v nabídce usadí pod modelem Enyaq. Jedním z nich přitom může být právě Octavia, jakkoliv takový nástupce může dorazit s odlišným názvem. Mimo to Schäfer dodal, že stávající vozy budou maximálně hybridizovány.

Vodítkem k budoucnosti má být podle deníku Salzburger Nachrichten Project Trinity, za kterým stojí Volkswagen. Němci totiž již potvrdili, že pracují na zcela novém sedanu, který má nastavit nové standardy v rámci dojezd, rychlosti dobíjení i digitalizace. Dorazit má v roce 2026, což víceméně koresponduje s odchodem spalovací Octavie. Varianta s logem VW, která by pochopitelně byla dražší, by totiž po nějakou dobu měla trh jen pro sebe, než by dorazila verze Škody.

Spekuluje se přitom, že elektrický Volkswagen by měl stát přibližně 35 tisíc Eur (cca 890 tisíc korun), což na první pohled není až tak hrozné. Je nicméně třeba dodat, že pro zákazníky tato cena ani zdaleka nebude konečná. Řada funkcí bude totiž uzamčena a odemkne je až další poplatek, přičemž bude jen na majitelích, zda je budou chtít využívat permanentně či pouze po určité období.

Zda Škoda zvolí tento přístup, s jistotou nemůžeme potvrdit. Nicméně jelikož daným směrem míří prakticky celá branže, nebylo by to překvapením. Slabou útěchou je tak vlastně jen skutečnost, že základní cena mladoboleslavského vozu by měla startovat níže než u Volkswagenu. Pro celý koncern VW Group to bude znamenat obrovské úspory, neboť vyvíjen a vyráběn bude již pouze jediný hardware, vozy se tak budou lišit jen designově a softwarem.

Němci přitom dodávají, že elektrická novinka dostane semi-autonomní řízení úrovně SAE2+, hardwarově však bude připravená i na úroveň SAE4. Zda ji nicméně Volkswagen někomu odemkne, je v tuto chvíli taktéž ve hvězdách. Pro automobilku by to znamenalo převzetí odpovědnosti za nepříjemnosti způsobené haváriemi. Něčemu takovému se dnes výrobci brání.

Dostupné informace nám tím končí, načež jen dodáme, že délka novinky se má pohybovat mezi 4,5 a 4,7 metry. Zvenčí tak sice stávající Škodu Octavia až tak výrazně nepřesahuje, s ohledem na absenci spalovací jednotky by ale uvnitř mělo být citelně více místa. Se stejnou koncepcí pak nepočítá jen mladoboleslavská automobilka či VW, ale rovněž Audi, které pro změnu svůj projekt pojmenovalo Artemis.

Audi i Volkswagen se již pochlubily alespoň náznakem věcí budoucích. Dá se přitom předpokládat, že projekty Artemis a Trinity se dočkají i sourozence s logem Škody, a to někdy po roce 2026. Zda tato novinka nahradí Octavii, není jisté, ale spekuluje se o tom. Foto: Audi/Volkswagen

Zdroj: Salzburger Nachrichten, Volkswagen, Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.