Petr ProkopecZatímco Češi s novou Octavií otálí a v Mnichově děsí jen konceptem jejího nástupce, Turci na svém stánku lákají na hotový liftback stejného ražení, který míří do německého prodeje. Kromě pohlednějšího zevnějšku má lákat i na relativně příznivou cenu.
Škoda má smůlu, Turci jí se svou vlastní novou Octavií začnou vypalovat německý rybník ještě tento měsíc
včera | Petr Prokopec
Zatímco Češi s novou Octavií otálí a v Mnichově děsí jen konceptem jejího nástupce, Turci na svém stánku lákají na hotový liftback stejného ražení, který míří do německého prodeje. Kromě pohlednějšího zevnějšku má lákat i na relativně příznivou cenu.
Turci se chystaní na Němce. Nikoli ve fotbale, stejně jako snad nehrozí střet armád obou zemi, řeč je o chystané expanzi turecké automobilky Togg. Ta byla založena v roce 2018, již čtyři léta poté však otevřela svou první továrnu. Z té předloni začala vyjíždět její prvotina, elektrické SUV T10X. Tento model nedávno otestoval německý Auto Bild, který s ním urazil zhruba dva tisíce kilometrů z Gemliku poblíž Istanbulu, kde se vyrábí, až do Mnichova. Důvodem je samozřejmě autosalon IAA Mobility, kde se SUV ukázalo publiku vedle elektrického liftbacku T10F.
Tento model nám Togg ukázal už na počátku loňského roku, nyní tu ovšem máme jeho finální produkční provedení. Prodej přitom odstartuje ještě tento měsíc, a to jak v Turecku, tak i v Německu. Ceny zatím známé nejsou, ve své domovině má ovšem T10F startovat okolo 1,54 milionu tureckých lir, tedy na 770 tisících korunách. Oproti SUV by tak měl být nepatrně dražší, za T10F v základu se totiž platí 1,44 milionu TRY neboli 720 tisíc Kč. Dá s nicméně předpokládat, že v obou případech budou s německým trhem spojeny vyšší částky.
Přesto všechno by ale Togg měl být levnější než konkurence, což by mohlo vystrašit Škodu. Ta se též na IAA Mobility pochlubila konceptem předznamenávajícím elektrickou Octavii V, vzhled auta ale nadchnul asi jen tvrdé jádro příznivců škodovky. A jakkoliv se dá čekat, že produkční verze bude designově méně kontroverzní, levná jako T10F nebude. Přičemž fakt, že v českém případě půjde o kombík (a snad i liftback), zatímco v tureckém jen o liftback, bude jen velmi malým ospravedlněním.
Novinka Toggu přitom měří 4 830 milimetrů na délku a počítá s rozvorem 2 890 mm, skutečně tak jde přímo proti Škodě Octavia IV a budoucí pětce. Za tou sice zaostává v oblasti zavazadelníku, kapacitu 505 litrů však jen málokdo shledá nedostačující. Po sklopení zadních sedadel ji navíc lze navýšit na 1 350 l. Víc než na náklad se totiž Turci zaměřili na posádku, která by neměla mít problém s nedostatkem místa ve všech možných ohledech. Nabídnout jí pak hodlají i veganské čalounění.
Vedle toho se T10F pochlubí 12palcovým přístrojovým štítem, který doplňuje 29palcový displej multimédií a 8palcová obrazovka určená k ovládání klimatizace. Ta je přitom součástí standardní výbavy, podobně jako plejáda bezpečnostních a asistenčních systémů. O pohon základní verze se pak postará vzadu usazený elektromotor naladěný na 218 koní, který bude spojen s baterií o kapacitě 52,4 kWh. Tutéž jednotku ale bude možné spojit i s paketem s 88,5 kWh.
Větší baterie pak dostane do vínku i verze se dvěma elektromotory, které produkují 435 koní. Na stovku přitom toto provedení zrychlí za 4,1 sekundy a jeho udávaný dojezd činí 523 km, zatímco u zadokolek lze počítat až s 632 km. Základ, jehož baterie jsou ekvivalentem 13litrové nádrže na naftu, ovšem má na jeden zátah zvládnout jen 335 km. Jeho nejvyšší rychlost pak činí 172 km/h, zatímco u zbytku nabídky s větším paketem je maximální tempo o pět kilometrů vyšší. Jsou to zejména v případě dojezdů velmi optimistické údaje, ale pro představu...
Togg T10F se ještě tento měsíc začne prodávat v Německu. Na ceny jsme opravdu zvědavi, neboť pokud se Turci dostanou výrazněji pod 1 milion korun, zamíchají kartami na trhu. Foto: Togg
Zdroj: Togg
