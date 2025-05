Škoda masivně, až o 110 tisíc zdražila Octavii, měsíc lásky si představuje zvláštně. Pod psychologickou hranicí už nekoupíte nic včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas... Škodu dnes asi vedou lidé, kteří se tohle ve škole neučili, popř. lásku k zákazníkům dávají najevo velmi svérázným způsobem. Buď jak buď, s 1. májem zdražili Octavii tak, až to hezké není.

Doby, kdy škodovky představovaly jedinou relativně levnou cestu k novému autu, jsou hodně dávnou historií, platilo to naposledy tak před 30 roky ještě v časech Felicie. Po příchodu první Octavie, Fabie a nakonec i řady dalších modelů se česká značka posunula cenově o hodně výš a vyloženou láci musíte hledat spíš u zahraničních konkurentů. Poměrem hodnoty získané za zaplacené peníze na tom ale byla pořád slušně. A zvlášť v případě Octavie si dávala záležet, aby byla dál schopna uspokojovat dlouho budovaná očekávání „o stupeň lepší zábavy” za cenu standardní nabídky.

I když ceny Škod v posledních letech vylétly o hodně výš, vzhledem k obdobným posunům konkurentů bychom řekli, že to pořád aspoň v omezené míře platilo. Ještě před pár dny jste tak u české značky mohli koupit základní Octavii sice s téměř nulovou výbavou, ale pořád aspoň slušným motorem 1,5 TSI o 115 koních, za 569 900 Kč. Málo peněz to rozhodně není, ale když si člověk uvědomil, čím vším Octavia stále je, byla to slušná nabídka. Byla, už není.

Doby, kdy psychologickou hranicí pro přijatelnost ceny takového vozu bylo půl milionu korun, jsou dávno pryč, suma 600 tisíc Kč ale takovou pořád představovala. A Octavia byla přesvědčivě pod ní, mohli jste si dokonce dovolit víc než úplný základ. Na první máj, ten lásky čas, ale Škoda přistoupila k masivnímu zdražení, který něco takového znemožňuje. A sáhla po tak razantním zdražení, že pod onou psychologickou hranicí už nekoupíte vůbec nic. A ani si nejsme jisti, zda lze na výše položenou otázku stále odpovídat kladně.

Prakticky všechny níže posazené varianty liftbacku Octavie byly jedním tahem zdraženy o 40 tisíc Kč, což v případě základu představuje nárůst o masivních 7 procent a nominálně cenu 609 900 Kč za úplný základ. Chtějte nenulovou výbavu a jste nejméně na 670 tisících Kč za Octavii 1,5 TSI 115 Selection, chtějte automatickou převodovku a pod 630 tisíc Kč se nedostanete. Jakýsi solidní základ v podobě verze se 150koňovým motorem 1,5 TSI a výbavou Selection už znamená 720 tisíc Kč. A to už rozhodně není málo za provedení, kterým si pořád „nevyhodíte z kopejtka” ani náhodou - je to slušný standard, víc nic.

Nejvíc se ale automobilka rozhodla ztrestat zájemce o jedinou variantu s pohonem 4x4, tedy verzi s 204koňovým motorem 2,0 TSI, která je k dispozici znovu od výbavy Selection. Dosud stála od 829 900 Kč, teď ji za míň jak 939 900 Kč nekoupíte. Jsme tedy o 110 tisíc Kč a 13 % výš. Za co?! V nabídce se jinak nezměnilo vůbec nic, jak vám ukáže i komparace klíčových částí ceníků níže.

Možná si řeknete, že je Octavie i tak solidní nabídkou a možná budete mít pravdu. Ale upřímně, já už bych si ji nekoupil. Nejde tu jen o samotnou cenu, ale vůbec přístup automobilky (a nejen této firmy, nejen v tomto oboru), která takto výrazně zdraží na základě absolutně ničeho. Ekonomové obvykle hovoří o tzv. vzlínání cen, kdy se ceny některých věcí posouvají výš a výš jen z libovůle nabízejícího, aniž by se cokoli dělo na trhu s věcmi, o kterých se bavíme, aniž by se cokoli dělo na straně cen vstupů, vývoje kursů, čehokoli. Ceny prostě rostou a firmy zkouší, co zákazník snese.

Tohle je toho ukázkový přístup, za poslední měsíce a týdny se na tomto specifickém trhu nestalo doslova nic, Škoda zjevně jen vnímá, že může. A takovým firmám mám tendenci v takovém případě dávat najevo jedno: Že nemůžou. Automobilka si takto znovu jen na úkor zákazníků spalovacích aut žehlí svou ztrátovou bilanci spojenou s elektrickými auty, chce jen vydělávat stále víc na tom, co vám chce nabízet sále míň. Něčeho takového snad ani nechcete být součástí, však je to něco jako podřezávání si větve, na které sedíte - pro automobilku, která to dělá, i pro zákazníka, který to akceptuje.

Změny v ceníku Škody Octavia provedené před pár dny jsou opravdu razantní, vlevo původní a vpravo nový ceník. Tyto platí pro liftback, kombík je vždy o dalších 30 tisíc dražší. Grafika: Škoda Auto



Octavia je pořád velmi solidní auto, ale ne za jakoukoli cenu. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto, Autoforum.cz

Petr Miler

