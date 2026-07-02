Škoda mění kurz s modelem Octavia, špionážní fotky to potvrzují bez nejmenších pochyb
Petr ProkopecŠkoda dosud se svým bestsellerem jela skoro jako podle sítového grafu a všemi třemi jeho dosavadními provedeními napsala podobný příběh. Ten spojený se čtyřkou bude jiný a je to jako nezřídka dopad nešťastných strategických rozhodnutí v minulosti.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Škoda mění kurz s modelem Octavia, špionážní fotky to potvrzují bez nejmenších pochyb
včera | Petr Prokopec
Škoda dosud se svým bestsellerem jela skoro jako podle sítového grafu a všemi třemi jeho dosavadními provedeními napsala podobný příběh. Ten spojený se čtyřkou bude jiný a je to jako nezřídka dopad nešťastných strategických rozhodnutí v minulosti.
Na premiéru čtvrté generace Škody Octavia došlo 11. listopadu 2019. Za normálních okolností by tak mladoboleslavská automobilka měla dávno chystat jejího nástupce a pomalu na něj začít lákat. A zdánlivě to udělala, loni se totiž pochlubila konceptem Vision O. Jenže to je od začátku jiné auto, než jaké si lidé se jménem Octavia spojí.
Škoda totiž původně nepředpokládala, že by současná provedení jejích klasických modelů dostaly jiné než elektrické nástupce. Bylo to neuvěřitelně bláhové a ani nespočítáme, kolikrát jsme před tím různé zástupce automobilky varovali. Ta ale opakovaně s klidem tvrdila, že zkrátka bylo rozhodnuto a jinak to nebude.
Kdyby dnes škodovka držela tento směr a spalovací Octavia skončila v souladu s původním záměrem, prodeje Škody by nepochybně zamířily prudce dolů. Jakkoli si tento model loni o 11,8 procenta prodejně pohoršil, se 190 300 prodanými kusy na kontě šlo stále o absolutní bestseller značky. Mladoboleslavští tedy nemají jinou možnost, než změnit kurs a spalovací . Octavii udržet v nabídce. Jenže jak, když žádnou nezačali chystat?
Odpověď je nasnadě, koneckonců různé značky koncern VW dělají úplně to samé už nějaký ten pátek. Automobilka tedy poruší tradici jednoho faceliftu, který vždy dostaly předchozí generace „oktávky” před příchodem nové generace, a vozu nadělí druhý facelift, který se ponese v podobném duchu jako ten první, s nímž automobilka přišla v únoru 2024.
Tehdy se zvenčí zaměřila na novou masku, světla a nárazníky, zatímco uvnitř zapracovala především na digitalizaci a multimédiích. U verze RS navíc došlo na nárůst výkonu na 265 kobyl, zatímco plug-in hybridní pohon nabídku ve všech formách opustil. Čekejme nyní obdobu v duchu současných reálií.
Škoda v mezičase přešla na designový jazyk Modern Solid, se kterým jsou zatím spojené pouze elektromobily značky. Záběry špionážních fotografů publikované kolegy z Carscoops ale naznačují, že Octavia je dalším pánem na holení, který se dočká čelní masky Tech-Deck Face. Dá se však očekávat, že holý panel bude nahrazen specifickou mřížkou přivádějící vzduch k chladiči. Snímky pak dále potvrzují, že v reakci na to byl překopán především nárazník, neboť u světel došlo víceméně jen na hrátky s grafikou.
Jakkoli jde na první pohled o drobné úpravy, vzhled Octavie promění opravdu výrazně. Nová maska totiž připomíná žraločí příď, a jakkoli je užší než předchozí, došlo také k jejímu posunu o trochu výš. Je tak dost možné, že o pár milimetrů byla zkrácena i kapota. Nárazník navíc asi již nenabídne pro Škodu v posledních letech typický „škleb“, ale centrální ventilační otvor obklopenými plnými boky, ve kterých budou trůnit ventilační otvory.
Vzadu už změn čekáme méně, kromě úpravy světel půjde znovu hlavně o nárazník, který nabídne čistší tvary. Zdá se pak, že umocněna byla i funkce difuzoru, stejně jako u kombíku střešního křídla. To je ale v rámci venkovní proměny vše, byť je prakticky jisté, že dorazí také nové barvy karoserie a jiný design litých kol. Přesunout se tak můžeme k motorům, kde lze čekat spíše pravý opak prvního faceliftu, tedy návrat k plug-in hybridům i příchod vůbec prvního hybridu značky.
Pohled do interiéru pak prozrazuje, že Škoda nejspíše přistoupí k zúžení digitálního přístrojového štítu, se kterým tak dorazí plošší kaplička. Architektura palubní desky tedy bude poměrně hodně překopána, pročež by dokonce mohl dorazit i otočný centrální displej z nového Peaqu. To by jej ale také musely velmi rychle dostat výše postavené modely Superb a Kodiaq, na jejichž první facelift nejspíše dojde později než na druhou modernizaci Octavie.
Víc se ukáže v příštích měsících, ovšem již nyní je jasné, že u čtvrté generace natáhne značka životní cyklus minimálně na dekádu. To by nakonec až tak nemuselo vadit, pokud co nejdříve začne pracovat na skutečném nástupci, který nebude sázkou na jedinou kartu. Konkurence, zvlášť pak ta čínská, totiž nespí, a pokud by Škoda nakonec přistoupila k faceliftu číslo tři, už by Octavii šlo přirovnat k malému nožíku, který si berete do souboje na pistole. Něco nám ale říká, že přesně tak to může docela snadno dopadnout...
Na první facelift současné Octavie došlo už před dvěma lety, za normálních okolností by byl i tím posledním. Jenže Škoda změnila kurz a vůz čeká druhá modernizace. Foto: Škoda Auto
Do jaké míry vůz přiblíží vizi elektrické Octavie V, je otázkou, na každý pád jen na elektřinu už škodovka nesází, nemůže si to dovolit. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Carscoops
Bleskovky
- Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc
dnes
- Nový osmiválcový sporťák Toyoty předvedl svůj zvuk. Vypadá jako Batmobil, zní ale spíš zuřivě jako grizzly
včera
- Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru
30.6.2026
Nejčtenější články
- Ferrari pošle své zpackané elektrické Luce přímo do zdi
3.6.2026
- Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962
3.6.2026
- BMW dál maže rozdíly mezi M4 a M2. Po poslední modernizaci menší model líp opravdu nevypadá, nabízí ale prakticky to samé
3.6.2026
- Zatímco Audi láká na podobu dveří, novou Q7 kompletně odhalil únik. Takhle bude vypadat zvenčí i zevnitř
3.6.2026
- Ford se najednou staví proti zákazu spalovacích aut, ještě před 3 roky hystericky bojoval už proti jeho odkladu
3.6.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva