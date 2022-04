Škoda musí v Rusku svolat 1 824 Kodiaqů, na vlastní kůži poznává nové ruské nařízení před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Za jiných okolností by šlo o bagatelní „svolávačku”, jenže v dnešním Rusku není nic bagatelní. I z takových věcí se stalo politikum, a tak Škoda musí najít cestu, jak navzdory sankcím podobné situace řešit, jinak může přijít o všechno.

Asi jako všichni rozumní lidé bychom si přáli, aby konflikt na Ukrajině co nejrychleji skončil. A nebo ještě lépe nikdy nezačal. Bohužel, k ničemu takovému se neschyluje a zejména západ s Ruskem se dostávají do stále většího klinče, který prostupuje hlouběji a hlouběji do dění v té či oné části světa.

Spousta následků je široce známa - stále více ruského zboží nesmí do Evropy, stále více západního zboží se neprodává v Rusku. Na pozadí podobných opatření vyhlašovaných do celého světa ale dochází k zavádění takřka neviditelných nařízení, které mají za cíl získat té či oné straně nějakou výhodu nebo naopak „potrestat” stranu druhou. A s jedním z nich se nyní do křížku dostala i Škoda.

Ta, jak jsme již mnohokrát zmínili, má v Rusku velmi silnou pozici. Prodala tam přes 1 milion aut, jen za poslední roky jich přímo v Rusku vyrobila na 800 tisíc, to jsou nejen na poměry české automobilky obrovská čísla. Logicky tak i u vozů pro ruské klienty něco pokazí a musí je svolat do servisů. Jsou to typicky celkem bagatelní akce řešící drobnosti týkající se malé části celkové produkce, víceméně standardní záležitosti probíhající mimo pozornost většiny médií. V současném vztahu Ruska se západem ale nic neprobíhá standardně.

Škoda by nyní měla poprvé od 24. února svolat do servisů nějaká auta v Rusku, konkrétně jde o 1 824 Kodiaqů. Vzhledem k tomu, že v zemi nyní působí značně pasivně, v Česku významnými finančními částkami podporuje druhou stranu konfliktu a nachází se v situaci, kdy mnoho věcí ani legálně nemůže dělat (a to ani nemluvíme o tom, že v Rusku výhledově vůbec nemusí působit), by leckdo mohl čekat, že se na to vykašle, bude svolávačku přinejmenším odkládat nebo ji označovat za nerealizovatelnou. Nic takového se ale neděje.

Jde tentokrát na jednu stranu skutečně o drobnost, vadné typové označení vozů na sloupcích B, ale přesto by šlo očekávat výše zmíněné. Jenže to se nestane a nedojde k tomu nejspíše ani v jakkoli závažnějších případech. Rusové totiž možnost takové reakce tušili a už v březnu zavedli nařízení, podle nějž zahraniční značky nadále musí realizovat svolávací akce v souladu s obvyklými postupy bez ohledu na to, jaké díly jsou na ně potřeba. Pokud to budou ty zatížené sankcemi, musí si automobilky dojednat výjimku, jinak budou čelit sankcím Rusů - od vysokých finančních pokut až po úplný zákaz činnosti v zemi.

To si pochopitelně nikdo v současné chvíli netroufne riskovat, a tak Škoda svolávačku za standardních podmínek realizuje. Nevíme, zda zrovna k této Škoda potřebuje něco „z dovozu”, to je ale celkem druhotné. Ostatně tušíme, že i v jiných případech se bude snažit před EU argumentovat, že tu či onu věc musí do Ruska vyvézt z bezpečnostních důvodů, půjde-li třeba o záležitost ohrožující zdraví posádky.

Je to jedno z nespočtu opatření, která v posledních týdnech vznikla a je skutečně zajímavé, čeho všeho se týkají. Zrovna o tomto jsme věděli a nyní dochází svého uplatnění v případě Škody. O nespočtu jiných nepochybně ani nevíme, na interakci Ruska se západem ale mohou mít snadno nezanedbatelný vliv.

Škoda Kodiaq je v Rusku úspěšným modelem, přímo v zemi se i vyrábělo. Teď musí do servisů a Škoda si nemůže dovolit akci nerealizovat bez ohledu na cokoli, pokud chce mít možnost v Rusku dále působit. I na to nová nařízení zavedená po začátku konfliktu na Ukrajině myslí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Rosstandart

Petr Miler

