Škoda musí změnit jméno svého klíčového modelu, slavná zpěvačka uspěla s žalobou proti automobilce

/ Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Velká čára přes rozpočet, tak hodnotí lidé zevnitř automobilky výsledek několik roků trvajícího soudního sporu. Na stranu irské divy se soud přiklonil ve chvíli, kdy už škodovka stihla svému modelu vybudovat jméno napříč Evropou.

Příběh formálně zvaný Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin vs. Škoda Auto a.s. dospěl svého rozuzlení. Při vyřčení výše zmíněných slov si asi pomyslíte, že bavit se dnes budeme o nějakém lokálním indickém obchodním sporu, taková domněnka ale nemůže být dál od pravdy. Jde o občanské jméno zpěvačky, kterou svět poznal pod uměleckým jménem Enya. A zřejmě už tušíte, odkud vítr vane.

Irské divě se od začátku nelíbilo, že se Škoda bez jakékoli konzultace s ní už v září 2020 nalepila na svůj nejnovější model označení Enyaq - v zásadě její jméno s písmenem Q na konci. Snaha přimět automobilku ke spolupráci či alespoň najít jiný druh obchodního řešení zjevně odlišného pohledu obou stran na možná využití písmen E, N, Y a A nevedla k úspěchu, a tak paní Bhraonáin prostřednictvím svých právníků podala na českou automobilku žalobu. Cíl? Zamezit škodovce v používání jejího jména pro automobilový produkt s tím, že parazituje na její slávě, kterou začala budovat dekády předtím, než nějaký Enyaq přišel na trh.

Rozjel se tak vleklý soudní spor, který lidé ze škodovky dlouho bagatelizovali. „Přišlo nám to absurdní, Enyaq je sotva slyšet, zatímco Enya ječí, jako když ji na nože berou,” řekl nám k věci jeden ze zaměstnanců právního oddělení Škody, který si nepřál být jmenován vzhledem k tomu, že není oprávněn za společnost hovořit. Postupem času ale spor nabíral na vážnosti a prvoinstanční soud rozhodl ve prospěch Irky. O necelé čtyři roky a několik stání později bylo dosaženo konečného verdiktu.

Odvolací soud v Young Gloryhurts dospěl k závěru, že Škoda vzhledem ke známosti paní Bhraonáin musela vědět, o co hraje. Škoda Auto a.s. podle něj „vědomě zvolila označení vozu parazitující na jméně slavné umělkyně bez náznaku ochoty připustit potenciální podíl tohoto aspektu na komerčním úspěchu produktu” a české automobilce se jeho rozhodnutím „zakazuje nadále využívat jméno Enyaq pro označení jakéhokoli produktu a s platností od 2. dubna 2024 ukončit jeho využívání v propagačních materiálech společnosti”. Verdikt je konečný a nelze se proti němu odvolat. Totéž platí o přiznaném odškodnění ve výši 10 milionů Eur (253 milionů Kč), které škodovka musí zpěvačce uhradit spolu s veškerými soudními náklady.

Finančně jsou to pro Škodu relativně drobné, problémem je nutné přejmenování vozu a změna všech prezentačních materiálů - tady půjdou už technické náklady výš, o potenciálních obchodních dopadech ani nemluvě. Enyaq je dnes zavedený produkt a pro škodovku klíčový model, nyní si bude muset říkat jinak. „Měli jsme se s ní domluvit za každou cenu,” říká náš zdroj. „Schäfer (šéf Škody - pozn. red.) ale řekl, že může být ráda, že ji vytahujeme z [uměleckého] hrobu a nedá jí ani halíř,” dodal.

Česká automobilka tak nyní musí narychlo vymyslet, co s autem udělá, od zítřka ho nesmí prodávat pod dnešním jménem. A jedna cesta se rýsuje - Škodě už se ozvala keňská ambasáda s tím, že je dokonce ochotna zaplatit za to, když automobilka přejde na označení Kenyaq, ta by to na rozdíl od mnohokrát zmíněné Irky brala jako dobré promo. Přilepit na začátek K, to by šlo. Teď jen, aby se neozvali od Mattela - „Keňák” od Barbie by také mohl být nešťastný, že se na něj nemyslelo...

Kdyby se vám 2. dubna zdálo, že se jméno Enyaqu nezměnilo, nezapomeňte, který den tomuto datu předcházel. Chtěli jsme zůstat věrni tradici, byť letos 1. duben vychází i na jiný tradiční den...

Škoda Kenyaq? Možná se na ni právě díváte, označení Enyaq má v Mladé Boleslavi utrum. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autoforum

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.