Škoda může získat titul auta roku v Evropě, paradoxně s modelem, který u nás téměř nikdo nekupuje před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Přijde vám, že auto za více než milion korun, které nezvládá jet více než 160 km/h, nemůže usednout na evropský trůn? Inu, při pokřivenosti dnešní doby to vůbec není nereálné.

Před pár dny Němci oznámili, že vítězem tamní ankety Auto roku se stalo elektrické Hyundai Ioniq 5. Dle odborné poroty za tím stál ucelený souhrn mnoha kvalit, my jsme však nenalezli jedinou, která by korejský vůz stavěla nad zbytek světa. Tím jsme evidentně píchli do vosího hnízda, alespoň soudě dle reakcí některých z vás. Bylo nám vytknuto, že Ioniq 5 je překrásným vozem, jehož cena pro Němce není takový problém jako pro Čechy. Stejně jako to, že dojezd není jedinou určující veličinou.

V tomto ohledu musíme zmínit, že jsme Ioniq 5 nikdy neoznačili za ošklivé auto. Stejně jako jsme si jisti tím, že dovolit si jej může více Němců než Čechů. A dojezd nebereme za jediný ukazatel dobra či zla, jakkoliv mu přikládáme značnou váhu. Dáno je to tím, že na jedno nabití zkrátka zatím nelze urazit zdaleka takové množství kilometrů jako spalovací vůz na jednu nádrž. Jeho dotankování se pak navíc odehrává v řádu minut, ne klidně několika hodin.

Tedy jinými slovy, Hyundai Ioniq 5 může být pohledný a pro leckoho použitelný vůz za přijatelnou cenu, v tom problém není, na vítězství v podobných anketách by ale neměl stačit subjektivní pohled pár lidí, ale jisté objektivní kvality. V tomto kontextu můžeme říci, že ošklivý není ani Peugeot 308, pro který žádný dojezd není problémem, navíc se prodává levněji. Proč tedy adorovat zrovna Hyundai?

Taková je ale zkrátka doba, a tak nečekáme ani to, že by Peugeot 308 vystoupal na evropský trůn, jakkoliv mezi finalisty ankety COTY 2022 (neboli Car Of The Year) figuruje. To si spíše Ioniq 5 připíše další úspěch, zvláště když mezi soupeři má znovu i Kiu EV6, která mu podlehla již v německém klání. Nejde nicméně o jeho jedinou elektrifikovanou konkurenci, neboť do finále míří také Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Škoda Enyaq a Renault Mégane E-Tech.

Onen Peugeot je tak vlastně jediným zástupcem spalovacích aut, zbývající šestice se veze na elektrické vlně. A jakkoliv se dá předpokládat, že její design má své zastánce a lze jej hodnotit pozitivně, u zbytku si již onou nadřazeností nejsme jisti. Ostatně Cupra Born je jen Volkswagenem ID.3 v odlišném kabátu, nad zbytkem branže tedy opravdu neční. A stejně můžeme uvažovat i o mladoboleslavském SUV, který pro změnu sdílí techniku s Volkswagenem ID.4.

Jisti si ale nemůžeme být ničím, logika a zdravý rozum ztratily váhu. Vítězem se tak klidně může stát i ona Škoda, třebaže ani ve své domovině téměř nikoho neslovuje - pouhých 558 prodaných aut za 10 měsíců letošního roku představuje asi desetinu počtu prodaných exemplářů Kodiaqu, v mnohem srovnatelného vozu se spalovacími motory. A to je třeba říci, že výroba Enyaqu má kvůli flotilovým emisím CO2 u Škody přednost, zatímco na dodání Kodiaqu stále čekají i někteří lidé, kteří si jej koupili ještě před faceliftem. Jsme tedy vskutku zvědavi, kdo z oné šestice bude 28. února příštího roku vyhlášen králem roku 2022 - hodit si korunou budou zřejmě nejfundovanějším tipem.

Škoda Enyaq se může stát Evropským autem roku. Co na tom, že stojí přes milion korun, za což dostanete maximálku 160 km/h a pouze teoretický dojezd 390 km - podstatné je, že jde o elektromobil, na ničem jiném nezáleží. Foto: Škoda Auto

Zdroj: COTY

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.