O cenách aut Škody v Rusku si u nás můžeme nechat jen zdát, ač tam právě zdražila před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jiný kraj, jiný mrav, což platí i o cenách Škody na jiných trzích, než je ten český. Zatímco u nás jsou škodovky velmi drahé, jinde mohou být i při rostoucích cenách podstatně levnější, jako třeba v Rusku.

Před zhruba dvěma měsíci se Škoda pochlubila dalším významným milníkem, v Rusku totiž od zahájení výroby v roce 2009 vyrobila již 750 tisíc aut. Znovu se tak jen potvrdilo, kterak je daný trh pro značku důležitý. Loni zde ostatně prodala 94 tisíc aut, tedy více než v České republice. V Rusku jí tedy patří 6,8procentní podíl na trhu, a právě v důsledku tohoto úspěchu nakonec byla Škoda vedením koncernu VW Group pověřena, aby po Indii převzala odpovědnost také za místní prodeje celého impéria. Totéž pak ostatně platí i v případě severní Afriky.

Vraťme se ale zpátky do Ruska, kde úspěch Škody pochopitelně neskončil silvestrovskými oslavami. Právě naopak tu máme jeho pokračování, neboť na konci května měla automobilka na kontě 42 728 registrací. To je o 59 procent více než za stejné období loňského roku, Škoda je tedy rozhodně na koni, a tak si nemusí dělat hlavu se zdražováním, které je vynucené spíše slábnoucím rublem.

Ceny většiny aut tak poslala vzhůru. Nevzrostly málo, jsou nyní vyšší o 1,8 až 4,8 procenta neboli o 36 až 156 tisíc rublů (cca 10 800 až 46 500 Kč), ovšem pouze u čtyř modelů. Bestsellerů, jimiž je zejména Rapid a částečně znovu i Octavia, se tento krok netýká. Nicméně Karoq nyní startuje na 1 656 000 RUB (493 000 Kč), tedy o 36 tisíc rublů výše. Superb je pak k mání od 2 240 000 RUB (667 000 Kč), Superb Combi od 2 532 000 RUB (754 000 Kč). Tento model tedy podražil o 103 až 106 tisíc rublů (30 700 až 31 600 Kč).

Nahoru ovšem zamířil i Kodiaq, který se na ruském trhu poměrně dobře uchytil, protože i tamní motoristé stále více preferují SUV. Českého zástupce si také oblíbili, jen za loňský rok má totiž na kontě 20 600 registrací, tedy více než jednu pětinu z celkových prodejů. Aktuálně přitom startuje na stejných 1 829 000 rublech (asi 544 000 Kč) jako dříve, neboť zdražení se nedotklo nižších úrovní výbavy.

Pokud nyní máte pocit, že čtete článek z roku 2019, není tomu tak - i když Škoda prodává v Rusku povětšinou úplně ta samá auta, jako u nás a velkou část jich tam dováží, ceny jsou opravdu takto nízké, i po někdy až razantním zdražení. Například poslední zmíněný Kodiaq u nás startuje na 800 tisících Kč, o 256 tisíc výš, to je rozdíl v řádu desítek procent. A nezdražená Octavia stojí v Rusku od 1 515 000 rublů, tedy asi 448 tisíc Kč, též o 10 procent níže. A to dostanete čtyřválcový motor a vyšší výbavu Active Plus.

Nůžky se pak rozevírají tím více, čím výše v nabídce výbavy jdete, a i proto se dá předpokládat, že úspěchy Škody tento krok v Rusku nehrozí. Jakkoliv došlo na zdražení, valná část konkurence vyjde zákazníky na ještě vyšší sumy.

Škoda Rapid je pro mladoboleslavskou automobilku v Rusku absolutním bestsellerem. Stejně jako tamní verzi Octavie tedy daný model nezdražila, na rozdíl od zbytku nabídky, i ten ale zůstává oproti české realitě levný, někdy i velmi. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec