Škoda najednou zjistila, že potřebuje nový Karoq. Nebude se s ním párat, ukuchtí ho po vzoru Audi na čínský způsob

Žádný nový neměl vzniknout, budoucnost měla podle Škody jen jednu barvu a diskuze se nevedla. Až teď mladoboleslavským docvaklo, že když původní provedení z roku 2017 zůstává i teď na řadě trhů jedním z nejprodávanějších modelů, jen s Elroqem si nevystačí. A tak kuchtí nový, ovšem v čínském stylu.

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Škoda najednou zjistila, že potřebuje nový Karoq. Nebude se s ním párat, ukuchtí ho po vzoru Audi na čínský způsob

22.6.2026 | Petr Prokopec

Škoda najednou zjistila, že potřebuje nový Karoq. Nebude se s ním párat, ukuchtí ho po vzoru Audi na čínský způsob

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Foto: Škoda Auto

Žádný nový neměl vzniknout, budoucnost měla podle Škody jen jednu barvu a diskuze se nevedla. Až teď mladoboleslavským docvaklo, že když původní provedení z roku 2017 zůstává i teď na řadě trhů jedním z nejprodávanějších modelů, jen s Elroqem si nevystačí. A tak kuchtí nový, ovšem v čínském stylu.

Před pěti lety se Škoda pochlubila novou strategií, která byla velmi sebevědomá. Do roku 2030 se mladoboleslavská automobilka chtěla stát jedním z pěti nejúspěšnějších výrobců aut v celé Evropě. Její zisková marže pak měla vzrůst na minimálně 8 procent, zatímco uhlíková stopa by ve srovnání s rokem 2020 klesla o 50 procent. Z České republiky by se pak díky Škodě stala elektrická velmoc, neboť značka předpokládala, že do konce dekády vzroste podíl elektromobilů na jejich celkových prodejích na 70 procent.

Protože tyto plány ještě zahrnovaly aktivity na ruském trhu, došlo již v roce 2022 na jejich drobnou úpravu. Ovšem elektrickým směrem se Škoda dál řítila na plný plyn. Proto ostatně své investice směřovala prakticky jen do modelů, jako je Elroq. Tímto SUV pak měl být nahrazen spalovací Karoq, na jehož představení došlo již v roce 2017. Jenže loni si tento stárnoucí model objednalo hned 102 600 lidí, načež se stal čtvrtým nejúspěšnějším v nabídce. Elroq pak s 95 300 registracemi skončil až na páté příčce.

Protože elektrické SUV teprve postupně přichází na trh, neměl by daný rozdíl být ničím alarmujícím. Je ale třeba si uvědomit, že Elroq je úspěšný i proto, že Škoda v jeho případě cenu uměle snížila, zatímco u Karoqu ji pro změnu přifoukla. Zatímco tedy první model prodělává, ovšem stará se o splnění emisních limitů, takže kladnou bilanci má leda nepřímo, druhý vydělává na základě toho, že jej lidé kupují. Jeden bez druhého by tedy existoval těžko, zvlášť když uvážíme, že existují trhy (ahoj Česko!), kde modely jako Elroq nezajímají skoro nikoho, ze soukromé klientely teprve ne.

Vedení značky to, zdá se, konečně pochopilo, a tak začalo volat hasiče, že firmě hoří střecha. Karoq se tedy dočká pravověrného nástupce, který bude ukuchtěn podle nového receptu, jaký začal koncern Volkswagen otevřeně používat. S největší chutí to dělá Audi, které dnes sází na tzv. China Speed, kdy je vývoj zkrácen na minimum. To bude platit u Škody, takže druhá generace kompaktního SUV, ač s ní dosud automobilky nepočítala, by měla dorazit už v roce 2028, jak uvádí Auto Express. Už z toho je ovšem zjevné, že půjde jen další velký facelift, protože měnit se vlastně bude jen to, co je viditelné zvenčí a na povrchu. Jinak ovšem Škoda zvolí stejnou techniku jako dosud, pochopitelně v evolučních verzích.

„Platforma MQB Evo je stále jednou z nejdůležitějších architektur koncernu VW, protože není klíčová pouze v Evropa, ale po celém světě. Používáme ji ve Státech, v Číně, prostě kdekoli. Dokud ji tedy budeme potřebovat, budeme ji vylepšovat,“ uvedl k věci vývojový šéf značky Johnannes Neft s tím, že „pokud máte něco, co existuje, můžete být rychlejší. A to je to, oč se tu snažíme. Zkoušíme najít co nejvíce shod s existujícími auty, a být rychlí i konkurenceschopní.“

Abychom tedy vše přeložili do lidové mluvy, Škoda skutečně doufala, že s elektromobilitou v krátkém čase osloví prakticky každého ze svých tradičních zákazníků. Proto už do spalovacích aut dál neinvestovala a nechala je na trhu jen dožít. Jenže se ukázalo, že na elektrický pohon je reálně zvědavá jen malá část klientely. Aby tedy nepřišla o hromadu zákazníků, které je dál schopna uspokojit konkurence, je třeba přijít alespoň s narychlo ušitým a zákazníkům nabídnout starý vůz s novou fazónou.

Do nějaké chvíle to jistě pomůže, problémem pro Škodu (a zdaleka ne jen pro ni) ale je, že žádná skutečně nová auta se spalovacím pohonem nechystá. To ji ovšem za pár let může přivést do potíží, neboť Číňané vítěze technologických klání předem nevybírají a za pár let mohou být lepší i levnější. Nejenže tedy bez problémů stahují náskok zavedených značek, ale ještě úspěšně boří předsudky a připravují si půdu pro vlastní dominanci.

Škoda má na to se tomu postavit, to by ale musela jít cestou racionálního uspokojování potřeb vlastních zákazníků, ne dogmatického plnění cílů zelené pětiletky. Zatím dělá pořád hlavně to druhé, ušití „nového” Karoqu rychlou jehlou není změnou kursu, jen zametením skutečného problému pod koberec a doufáním v zázrak či ještě větší nemohoucnost konkunrece.


Škoda najednou zjistila, že potřebuje nový Karoq. Nebude se s ním párat, ukuchtí ho po vzoru Audi na čínský způsob - 1 - Skoda Elroq vs Skoda Karoq Auto Bild test 2025 dalsi 01Škoda najednou zjistila, že potřebuje nový Karoq. Nebude se s ním párat, ukuchtí ho po vzoru Audi na čínský způsob - 2 - Skoda Elroq vs Skoda Karoq Auto Bild test 2025 dalsi 02Škoda najednou zjistila, že potřebuje nový Karoq. Nebude se s ním párat, ukuchtí ho po vzoru Audi na čínský způsob - 3 - Skoda Elroq vs Skoda Karoq Auto Bild test 2025 dalsi 03
Škoda Karoq je na trhu od roku 2017, podle aktuálních informací ho ale čeká 11letý životní cyklus, protože nástupce vůbec neměl přijít. Nyní dorazí tak trochu jako z nouze ctnost, jako další narychlo ušitý velký facelift stávajícího provedení. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

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