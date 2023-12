Škoda Naroq: Česká „bohyně udržitelnosti” dorazí příští rok, pro škodovku půjde o přelomový model před 3 hodinami | Mylvestr Meloun

/ Foto: Škoda Auto, koláž Autoforum.cz

Po modelech Kodiaq, Karoq, Kamiq a Enyaq přijde další škodovka s písmenem Q v názvu. Půjde tedy znovu o SUV, jeho specifikem bude ale předem jasně stanovená životnost, které se nepůjde vyhnout. Nomen omen, jinak to říci nejde.

Mladoboleslavská automobilka začne od příštího roku hrnout ven jednu novinku za druhou. Nechme nyní stranou, že teprve v tu chvíli do prodeje fakticky pošle nový Kodiaq a nedávno odhalený nový Superb, přijdou i více přelomové modely. Jak nedávno potvrdil sám šéf firmy Zellmer, automobilka rozjede kompletní elektrifikaci, v jejímž rámci dorazí nejen dobíjecí nástupci Fabie, Octavie či Karoqu, který dostane už známé jméno Elroq, přijdou i úplné novinky.

Nám se podařilo zjistit, že škodovka už značně pokročila s přípravami dalšího SUV, které si bude říkat Naroq. „Bude to taková bohyně udržitelnosti,” prozradil nám náš zdroj s tím, že česká automobilka chce zcela změnit koncept vlastnictví nových automobilů. Zatímco dosud bylo běžné, že první majitelé vozy kupují v hotovosti, na úvěr či operativní leasing s obvyklým cílem nechat si je na na dobu okolo tří let a pak je „pouští dál” s tím, že se u dalších majitelů nezřídka dožijí 25 i více let, osudem Naroqu bude sloužit po 12 měsíců. Pak dojde k jeho vrácení automobilce, kompletní recyklaci a dalšímu nasazení některých částí či materiálů.

Vůz bude mít pochopitelně jen elektrický pohon, s ničím jiným už bratrstvo prostřelené slípky ani nepočítá, odtud se také berou záměry ohledně životnosti. „Při průzkumech jsme zjistili, že tradičně šetřiví zákazníci naší značky se nejvíce obávají omezené živnosti elektrických aut resp. jejich baterií. To může lézt do peněz. Tak jsme jim chtěli dát jistotu, jak dlouho jim auto vydrží, a kolik je tedy bude stát. Bud to rok, prostě auto na rok, cena bude jasně daná, pak se vrátí a vezmete si jiné znovu se stejnou měsíční platbou,” říká dále náš zdroj.

Celý projekt se původně rozběhl pod interním označením Škoda Peněz, něco podobného by ale bylo srozumitelné - a vlastně nechtěně srozumitelné - jen Čechům. Navíc by to nezapadalo do aktuálního způsobu pojmenovávání nových modelů. Názvy jako Škoda Money se pak nechytly, i těm by ostatně chybělo písmeno Q, a tak automobilka sáhla po přesto nějak výmluvném, do schémat zapadajícím, ale pro cizince přesto kryptickém označení Naroq.

Vznikly už i první reklamní fráze. Dříve narození prý navrhovali: „Až dosloužím, chci do sběru!” mladším učarovalo: „Hustá zpráva, silná káva: Škoda jen na rok!” nakonec ale zvítězilo úderné: „Dýl než na na rok? Nemáš nárok!” protože jiný způsob získání vozu než formou ročního pronájmu nebude k dispozici. Jsme zvědavi, jak zákazníci na tuto novinku zareagují, ale zdá se, že jde prostě s dobou - auto jako plechový domácí miláček se přežilo, teď je to něco jako lednička. Akorát na rok.

Nové jméno Naroq si Škoda nechala nedávno registrovat u českého úřadu průmyslového vlastnictví, o fámu tedy nejde. Grafika: ÚPV, CC0 Public Domain/koláž Autoforum.cz



Po modelech jako Kodiaq, Karoq, Kamiq nebo Enyaq přijde Škoda Naroq. A bude na rok. Jen na to budete mít nárok. Foto: Škoda Auto

Milí čtenáři,

nebojte, Škoda se nerozhodla budovat svou udržitelnost šrotováním ročních aut, tahle zpráva je samozřejmě silvestrovský žert. Ani letos jsme si jeden nemohli odpustit a nepochybujeme o tom, že jste jej prokoukli dřív, než jste se dočetli až sem.

Tím naše letošní redakční aktivita končí, odebereme se ohlížet za letošním rokem a vyhlížet ten příští. Velmi vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám letos dopřáli, bylo jí opět požehnaně. A přejeme vám vše nejlepší do nového roku 2024, ve kterém vás znovu rádi „uvidíme” na našem webu.

S úctou

redakce Autoforum.cz (pochopitelně v čele s Mylvestrem Melounem, ten to dnes rozbije...)

Zdroj: Autoforum.cz

Mylvestr Meloun

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.