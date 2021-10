Škoda dnes nevyrábí téměř žádná aut a prodává jich stále míň, přesto je někde zdražuje před 4 hodinami | Petr Miler

K pozoruhodnému kroku se s ohledem na aktuální situaci odhodlala česká automobilka. U nás i pod tlakem kritických hlasů raději drží ceny na uzdě, v Rusku ale zdražuje, třebaže tam řeší úplně ty samé problémy.

Pokud jste uplynulých pár měsíců strávili v kómatu a právě jste se probudili, v prvé řadě vám blahopřejeme k procitnutí. Patříte-li ovšem mezi příznivce největší české automobilky, nemáme pro vás dobré zprávy - nedostatek komponentů potřebných k výrobě aut zašel až tak daleko, že Škoda dnes nevyrábí a dokonce roku neplánuje vyrábět téměř nic a její prodeje klesají nejvíce mezi všemi srovnatelnými značkami v Evropě. Situace zkrátka není dobrá a je otázkou, kdy vlastně dobrá bude.

Jak byste se v takové chvíli jako firma zachovali? My bychom se snažili už tak jistě rozčarované zákazníky nedráždit. Automobilka se může utěšovat novými objednávkami či vizemi budoucího zlepšení, ani jedno ale nemusí být spásou. Ekonomika jednoznačně míří k stagflaci a pokud dnes někomu slíbíte, že mu dodáte auto za rok, je pořád otázkou, zda jej za rok ještě bude schopen koupit. A i pokud ano, vy pořád nevíte, jestli jej alespoň za onen rok budete schopni dodat. Plánoval někdo před pár měsíci skoro kvartální zastavení výroby nových aut v ČR? Ne, přesto přišlo. Stejně tak může cokoli přijít za další kvartál, dva nebo tři.

Za této situace bychom našlapovali velmi obezřetně, pokusili se maximalizovat množství nových objednávek a snažili se udržovat kupce v dobrém rozmaru i solidními cenami, neboť na výhodnou koupi budou lidé ochotněji čekat než na tu cenově vyšponovanou. Však už teď jsou ceny extrémně vysoko. Co ale udělá ve stejné situaci česká automobilka? Zdraží.

Může to znít jako vtip, ale není. Tak nějak očekáváme, že se to dříve nebo později stane vlivem slábnoucí koruny (a tedy rostoucím cenám zahraničních vstupů, kterých bude u Škody spousta) i u nás, ale zatím to tak není. Paradoxní je, že k tomuto kroku přistoupila škodovka v Rusku, kde jednak řeší stejné problémy a jednak tam může těžit z posilujícího rublu, takže za své i stejné ruské ceny dostává stále více českých korun, i když je nechá stejné. Zvláště pak u modelů, které tam dováží.

To je případ Kodiaqu a Superbu a přesně ty zdražila. Všímá si toho portál Cena-Auto.ru, který informuje, že škodovka jak jinak než potichu zdražila Superb ve vybraných specifikacích o 3,5 až 5,2 % (118 až 120 tisíc rublů), Kodiaq o 5,7 až 6,3 % (204 až 239 tisíc rublů). Auta tedy ve výsledku stojí od 2 383 000 RUB v případě Superbu (747 tisíc Kč) a 1 961 000 RUB (615 tisíc Kč) u Kodiaq. Nominálně jde tedy hlavně u Kodiaqu pořád o zajímavou sumu, Rusové ale mohou vůz kupovat i v „chudších” specifikacích než Češi

Asi nerozumíme tomu, proč se to děje zrovna teď, kdy třeba Kodiaq teprve nyní dostávají jeho dávní kupci ještě v předfaceliftové verzi poté, co měsíce čekal na čipy - to není vtip. Celý koncern VW, jehož je Škoda součástí, nám ale momentálně přijde těžce odtržený od socioekonomické reality zejména ve východnějších cípech Evropy, a tak se snad ani nedivíme. Prostě to tabulkově vyšlo, tak se zdraží a nepřekvapí nás, když se to v době uzavření továren stane i u nás. Co na tom, že firma auta momentálně ani nevyrábí, takže i příslib dodání v hloubi příštího roku o od ní spíše zbožné přání. Dražší přece mohou být kdykoli.

Škoda Kodiaq (na fotkách ve své faceliftované verzi) je jedním z těch modelů, na jejichž dostupnost dopadl nedostatek komponentů velmi tvrdě. Přesto jej škodovka nemá problém spolu se Superbem v Rusku výrazně zdražit, i když teď nevyrábí doslova nic. Podobný krok očekáváme ještě před koncem roku i u nás. Foto: Škoda Auto

