Škoda Octavia Combi se v testu Němců postavila svým sokům, vítěz je jasný před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Mladoboleslavská ikona by v testu českých médií nejspíše porazila i Rolls-Royce, ale jak to vidí ti, kteří nejsou stiženi národní hrdostí? To napoví závěry srovnání kombíků německého Auto Bildu, z nichž německé není jediné.

SUV všeho druhu sice propadá stále více lidí, Evropa je ale stále v hojné míře nakloněna také kombíkům. Je to pochopitelné, neboť pokud nepotřebujete zvýšený podvozek a zároveň svůj vůz nestavíte do pozice módního doplňku, jen máloco vám nabídne takovou praktičnost a flexibilitu jako kombi. Jeho zavazadlový prostor totiž již běžně dokáže pobrat více než jen víkendový nákup, a to je zde ještě možnost sklopení zadních sedadel.

Výrobci jsou si toho samozřejmě velmi dobře vědomi, proto jsou v Evropě nabízeny kombíky ve většině obvyklých tříd. Nejvíce je jich v té nižší střední, mezi nimiž se ten nejlepší mimo Německo se snažil najít německý Auto Bild. Do souboje tak poslal Škodu Octavia Combi, Ford Focus Kombi a Renault Megane Grandtour, tři velké soupeře mezi kompaktními kombi. Rozhodování ovšem Němci neměli vůbec jednoduché, neboť každá automobilka se rozhodla ke společnému cíli kráčet tak trochu jinou cestou.

To se neprojevilo pouze v zavazadelníku, který je pro kombíky nejdůležitější, ale také v motorovém prostoru. Octavia tak dostala do vínku přeplňovanou jedna-pětku produkující 150 koní, zatímco v případě Fordu lze mluvit o litrovém tříválci s podporou mild-hybridní techniky a 155 koních. Francouzi pro změnu kontrují s nepříliš obvyklým 1,3litrovým objemem, s nímž navíc spárovali nejnižší výkon, a sice pouze 140 koní. Jakkoliv je tak sice pohonná jednotka kultivovaná, po stránce dynamické nehraje první housle. Mimo to pak Němci poukazují na její horší utlumení, které narušuje klid v kabině.

Renault nejslabší motor navíc páruje s nejmenším zavazadelníkem, Mégane nabízí pouze 521 litrů ve standardu a 1 504 po sklopení zadních sedadel. Vlastně tak ve výsledku není překvapivé, že Francouzi skončili s 515 body z osmi set možných na posledním místě. Zvláště když mají na kontě také méně komfortní a více stísněná zadní sedadla. K dobru jim ovšem můžeme přičíst řadu velmi dobrých nápadů, mezi něž patří třeba možnost sklopení předního sedadla spolujezdce.

Přesunout se můžeme k Fordu, jenž s 540 body končí na druhém místě. Focus zavazadelníkem o objemu 635 až 1 653 litrů takřka dorovnává Škodu, navíc přihazuje polohovatelnou dvojitou podlahu a tunel na lyže. Mimo to oceníte ochranné kryty hran, které se po otevření dveří vysunují automaticky. Překvapivě použitelný je motor, který se navzdory objemu a počtu válců působí agilně, jistě i kvůli elektromotoru přihazujícím dalších 50 Nm.

Důvodem je ale ještě něco jiného - šestistupňový manuál je v případě prvních třech stupňů zpřevodován dost do krátka, což agilitě prospívá, znamená to ale také vyšší spotřebu. Samotný motor pak pod třemi tisíci otáček působí spíše letargicky, což jednoduše znamená, že agregát budete vytáčet i při klidné jízdě. A to pro šetřílky znovu dobrá zpráva není.

Tím se dostáváme k vítězi, jímž je Octavia. Němci vozu udělili 565 bodů, a je tedy jasný vítěz. Vyzdvihují hlavně zavazadelník, který pobere 640 až 1 700 litrů. Kromě toho je uchvátil také mnohem komfortnější vstup do vozu, přední sedadla osazená kapsami na mobilní telefon, dvě dobíjecí zásuvky vzadu či dokonce sluneční clony bočních oken, které jsou součástí testované výbavy First Edition. A také dvojitá podlaha, do níž lze uschovat roletu zavazadelníku.

Škoda je chválena rovněž za podvozek, který z celé trojice žehlí nerovnosti nejlépe. Oslnit pak dokáže i vnitřním zpracováním, kdy sice stejně jako třeba VW Golf užívá na mnoha místech tvrdší plasty, ovšem ty prezentuje pomalu jako umělecké dílo. Jejich nižší kvalita tak alespoň na pohled nevadí, naopak podle Němců o jeden z důvodů, kvůli nimž český zástupce poráží německého sourozence. Ten za ním navíc zaostává i v oblasti celkové ergonomie.

Za svůj náskok si nicméně Škoda nechává pořádně zaplatit, v Německu je Octavia Combi 1,5 TSI k mání za prakticky tytéž peníze jako hybridní Focus. Mégane je přitom oproti této dvojici o nějakých 75 tisíc korun levnější, což znamená, že pokud máte napjatý rozpočet, můžete zamířit i k Renaultu. Spokojit se ale budete muset nejen s nejmenším zavazadelníkem, ale také s nejnižší maximálkou (205 km/h).

Se Škodou sice pojedete nejrychleji (224 km/h), ovšem na druhou stranu nejspíše nikdy nedosáhnete na udávaný čas 8,3 sekundy potřebný ke sprintu na stovku. Ostatně Němci danou disciplínu zvládli nejlépe za 9,3 sekundy, což je překvapivě velký rozdíl. Na druhou stranu, soupeři jsou ještě pomalejší, přičemž také u nich technická data neodpovídají realitě.

Nová Škoda Octavia Combi získala v německém testu kombíků vcelku jednoznačné prvenství. Foto: Škoda Auto



Druhé místo připadlo hybridnímu Fordu Focus Kombi. Foto: Ford



Nejstarší Renault Mégane Grandtour skončil třetí, na druhou stranu je ale citelně levnější. Foto: Renault

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec