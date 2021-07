Škoda Octavia zlevnila díky novému základnímu motoru a převodovce, ale ne u nás před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud žehráte nad tím, jak je Škoda Octavia v základu drahá a technicky nezajímavá, toto by mohlo být řešení. Česká automobilka jej však vyhradila jen trhům mimo Evropskou unii.

Časy, kdy Škoda Octavia byla k mání relativně levně, jsou dávno pryč. Tedy v Česku i na jiných trzích Evropské unie, kde ceny startují bezmála na půlmilionu korun. Za tuto sumu dostanete liftback osazený litrovým tříválcem a základní výbavou Active. A jakkoliv se nejedná vyloženě o holobyt a 110 koní není zase tak malý výkon, je to výbavově i technicky nezajímavá verze, přitom za takové peníze. Pokud na věc hledíte takto a přesto byste po levnější a technicky přijatelnější Octavii sáhli, nezbývá vám než vyrazit do autobazaru. A nebo do Ruska, kde se Octavia nově stala ještě levnější než dosud.

Český bestseller dosud na ruském trhu startoval na 1 561 000 rublech (cca 458 tisíc Kč), přičemž v takové chvíli jste mohli počítat s přeplňovanou jedna-čtyřkou, 150 koňmi a šestistupňovým manuálem. Vyjma toho lze ale pohonnou jednotku spřáhnout i s osmistupňovým automatem. A aby toho nebylo málo, nabídce kralovalo dvoulitrové provedení, jehož 190 koní dostala na povel dvouspojková převodovka DSG. Tato motorizace pak s vrcholnou výbavou Style Plus vyšla na 2 215 000 RUB (650 tisíc Kč).

Nově je nicméně k dispozici také základní 1,6litrový atmosférický motor, který produkuje stejných 110 koní jako tříválcové turbo, má však čtyři válce. Zákazníci přitom mohou volit mezi pětistupňovým manuálem a šestistupňovým automatem, kdy za první verzi dají minimálně 1 490 000 RUB (437 tisíc Kč) a za druhou 1 558 000 RUB (457 tisíc Kč). Nejde tak sice o radikální sešup směrem dolů, ve srovnání s českým trhem je tu ovšem nemalá úspora, která by vám bez problémů zaplatila roční pojistku, servis i pohonné hmoty.

Octavia s jedna-šestkou je přitom k mání se všemi třemi výbavovými stupni, v případě vrcholu tak již budete platit 1 792 000 RUB (526 tisíc Kč), respektive 1 849 000 RUB (543 tisíc Kč). Směrem vzhůru se přesto úspory zvětšují, neboť srovnatelně vybavená provedení by u nás byla nikoli o 56, ale o více jak 100 tisíc korun dražší. Na všech úrovních pak lze počítat se sprintem na stovku za 11,2 sekundy, nejvyšší rychlostí 198 km/h a průměrnou spotřebou 6,1 l/100 km. Ta přitom nevychází z normovaného cyklu WLTP, nýbrž z ruské metodiky, s realitou ale koresponduje více.

Můžeme už jen dodat, že kromě nových motorizací se v nabídce objevuje i nový příplatkový prvek, a to systém Area View. Ten obsahuje čtyři kamery, jenž disponují širokoúhlými čočkami a umožňují řidiči vidět takříkajíc za roh. Cena této položky pak sice ještě nebyla zveřejněna, objednávky jsou však již akceptovány. Zákazníci ovšem musí vždy zvolit vrcholnou výbavu Style Plus. První vozy s novým prvkem pak mohou očekávat v srpnu.

Škoda Octavia nově startuje v Rusku na 437 tisících Kč, oproti českému trhu je tedy levnější o zhruba 56 tisíc korun. Pod kapotou přitom máte stejných 110 koní, jen je za jejich produkci zodpovědná atmosférická jedna-šestka a nikoliv litrový tříválec s turbem. Čím výše pak jdete s výbavou, tím více se „ruská” Octavia oproti té české vyplatí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

