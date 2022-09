Škoda Octavia dostane facelift. Nejspíš ji připraví o další zákazníky, než aby nějaké přilákal zpět před 9 hodinami | Petr Prokopec

Škodovka za poslední roky přišla o téměř polovinu svých světových prodejů a bita je na tom pochopitelně i Octavia. Její aktuální generace je žádoucí, ale dost drahá. A tak má přijít facelift, který její podstatu nezmění, učiní ji ale ještě dražší.

Za pár týdnů uplynou přesně tři roky od chvíle, kdy se světu představila čtvrtá generace Škody Octavia. Za tu dobu se odehrálo mnohé - přišel koronavirus, energetická krize a naplno se rozhořel konflikt na Ukrajině. Změnila se nicméně i mladoboleslavská automobilka, které poměrně hodně narostlo sebevědomí a místo racionálního úsudku ji stále více řídí ideologie. Vysoké ceny tradičně pojatých aut zákazníky odrazují, elektrické novinky jsou pak ještě dražší. A vedení nehodlá z nastoleného kurzu uhnout.

Je tedy jasné, že obrovské investice do pohonu, po kterém touží jen zlomek populace, vyústí spolu s přerozdělovacími mechanismy zejména Evropské unie v další zdražování chtěných modelů. Octavia tento stav pocítí znovu v následujícím roce či dvou. Značka totiž chystá facelift svého stále stěžejního modelu, který z informací zveřejněných kolegy z Auto Bildu nepůsobí jako projev obratu k lepšímu. Má totiž jít o modernizaci, k jejímuž rozeznání budete pomalu potřebovat návod, ceny ale zamíří ještě výš.

Octavia by se tak měla v případě exteriéru dočkat pouze upravené čelní masky, jiné grafiky předních světel a přepracovaného nárazníku. V něm by se měly objevit nové vertikální lamely, které doplní úzký a rozšířený centrální otvor. Kromě toho je možné počítat ještě s odlišným designem litých kol, jinou paletou barev, novou grafikou zadních světel a lehce pozměněným zadním nárazníkem. To má být vše.

Uvnitř se modifikace budou točit okolo přepracovaného digitálního kokpitu. Základní architektura palubní desky se ale pochopitelně měnit nebude, stejně jako v obrysech zůstane stejná i centrální konzole. Digitální obrazovka a středový displej mohou nicméně rovněž počítat s upravenou grafikou, modernizován pak byl i palubní software. Půjde nicméně jen o dílčí zásahy, jenž mají zajistit, aby třeba Apple CarPlay či Android Auto nepůsobily zastarale.

Pohled pod kapotu pak nemá přinést žádná dramata, alfou a omegou má být držení nákladů maximálně na uzdě. V motorovém prostoru se tedy sotva pohne šroubek, neboť se znovu vrátí litrový tříválec, a 1,5litrový či dvoulitrový čtyřválec. Benzinové jednotky přitom výkonem pokryjí škálu od 110 do 245 koní, ty dieselové pak od 115 do 200. Chybět ovšem nebude ani plug-in hybridní jedna čtyřka (204 a 245 koní) či plynová verze G-Tron (130 koní).

Změny tedy opravdu nemají být výrazné, načež by nás docela i zajímalo, co by se stalo, kdyby Octavia žádný facelift nedostala. Pokud totiž ceny opravdu vzrostou ještě výše, pak jedinou jistotou je ztráta dalších zákazníků. S něčím takovým by si ale značka neměla zahrávat, koneckonců během oněch tří let, po která čtvrtá generace Octavie na světě, Škoda přišla pomalu o polovinu svých někdejších prodejů. To není špatný vtip, z 1 242 800 vozů prodaných za celý rok 2019 je dnes 360 600 aut prodaných za první letošní půlrok.

Zatímco třetí generace startovala na 339 900 Kč, stávající čtvrtá je k mání od 519 900 Kč. Je pak pomalu jistotou, že facelift pošle ceny ještě výše. Jeho premiéru bychom přitom měli čekat v příštím roce. Ilustrační foto: Škoda Auto

