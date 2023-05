Škoda Octavia IV se potichu vrátila do Ruska, „na černo” nestojí o moc víc než „legálně” v Česku před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda se z Ruska oficiálně stahuje a doprodává leda skladové zásoby, přesto se v zemi začaly objevovat nové Octavie IV na prodej. A jejich ceny nejsou nijak zvlášť odrazující.

Už od jara loňského roku máme vážné pochybnosti o smyslu některých sankcí uvalených na Rusko. Snažit se tuto zemi ekonomicky „podusit” při jejím aktuálním smýšlení, to je v pořádku, do jaké míry ale Rusko dusí to, že v něm nemohou působit evropské firmy nabízející zcela civilní produkty? Představa, že by Rusové vytáhli se skvadrou nových škodovek do války, je docela absurdní. A symbolika kroku „tak teď si nekoupíte naše skvělá auta” na tom není o mnoho lépe.

Už mnohokrát se ukázalo, že Rusové si nadále mohou koupit prakticky cokoli, byť obvykle dráž. A že nastalou situací ve výsledku více trpí firmy jako Škoda Auto, které musely opustit lukrativní odbytiště. To škodovka fakticky udělala už loni, formálně to dokoná letos. „Ale co to změní, tak ale co to změní?” zeptal by se zřejmě jeden český rapper. Pro Rusy toho nebude mnoho, jak se ukazuje už nyní.

Hned několik ruských zdrojů informuje o tom, že se s pozvolným ukončováním aktivit Škody v zemi do Ruska potichu vrátila klíčová Octavia ve své čtvrté generaci. Ta se začala v zemi oficiálně prodávat asi rok před vypuknutím války na Ukrajině, nyní je těžké ji sehnat. Nově se ale dá koupit „na černo” bez větších potíží.

Podle dostupných informací jde o čínskou verzi vozu, neboť její motor 1,5 TSI je spojen s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem, zatímco u nás je auto prodáváno se sedmistupňovým DSG. To také znamená relativně vysokou výbavu, prodloužený rozvor a ještě větší prostor uvnitř. Takový vůz nyní Rusové mohou mít za 3 050 000 RUB, což je v přepočtu asi 840 tisíc Kč. Uvážíme-li, že Octavia 1,5 TSI DSG u nás startuje na 670 tisících s výbavou Active, která si zkráceně říká AC, ale mohla by si také říká GS (Grosse Schei... však vy víte), je rozdíl v ceně relativně malý. Už prostřední výbava Ambition přijde s tou samou technikou nejméně na 730 tisíc.

Nechceme říkat, jak jsou Rusové skvělí, všechno to vyhmátli a my ryjeme čumákem v bahně. Tak to jistě není. Ale jak přesně nám prospělo - a Rusům uškodilo - omezování aktivit některých místních firem v Rusku, nás míjí. Škodovka počítá ztráty a Rusové mohou mít její auta stejně za ne zase tak horších podmínek. A česká firma z nich nemá prakticky nic, však z vozů vyráběných v Číně profitují hlavně znovu Číňané, nanejvýš pak mateřský VW.

Škoda Octavia IV se v Rusku dala chvíli koupit oficiálně, teď česká značka ze země definitivně mizí. Samotná čtvrtá Octavia je ale zpátky, podle všeho z Číny a - ve srovnání s českým ceníkem - za slušnou cenu. Foto: Škoda Auto

Zdroje: GR, Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.