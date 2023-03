Škoda má další problém, velký a levný čínský pokořitel Octavie dorazí do Evropy už příští týden před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: FAW

Ve své domovině škodovku poráží na hlavu, čemuž se při jeho parametrech a cenách nelze divit. Výrobce už dříve avizoval, že s autem vytáhne i mimo Čínu, teď to skutečně udělá. Ceny až tak lákavé nebudou, přesto je jasné, že českou značku staronová konkurence nepotěší.

V podobných frázích se mluví o kdečem, tohle auto je ale skutečně jakási obdoba českého bestselleru zpoza jediné zdi viditelné z vesmíru. Je to ještě větší liftback jménem Bestune B70, který jednoznačně jde po zákaznících Škody Octavia. Ta sice v Číně po léta válela, domácí automobilky si ale všimli toho, že přerostlý, relativně levný liftback dokáže zákazníky chytnout u srdce, a tak hned několik z nich přišlo se svými obdobami.

Bestune B70 jednou z těch úspěšných jistě i proto, že ideály Octavie transformuje do až absurdních rozměrů. Jde o 4 810 mm dlouhý vůz s rozvorem 2 800 mm. To jsou téměř parametry Superbu, B70 je ale i v kombinaci s motory až 2,0 turbo o 225 koních a bohatou výbavou nabízí za ceny od 105 900 CNY, tedy asi 339 tisíc Kč. Uvážíme-li, že Octavia dnes u nás začíná o 300 tisíc víc s horší technikou i výbavou a nakonec také menšími rozměry, jde o částku z říše snů. V Číně obstává bez potíží - oproti 185 Octaviím prodaným letos v únoru si B70 připsal 3 126 prodejů, to je jiná liga.

Dlouho se zdálo, že tento vůz zůstane jen čínskou záležitostí, v zahraničí ale dosud nepříliš úspěšný gigant FAW právě s ním vytáhl do boje. Firma potvrdila, že letos do Evropy dostane hned tři nové modely a Bestune B70 jako první z nich dorazí ještě před koncem března. První destinací jsou nepřekvapivě Rusko a okolní země, kde se vůz objeví už příští týden. A byť tím oficiální informace končí, díky lidem z ruské Gazety máme už jasněji i v tom, co přesně nabídne.

V technické rovině mu jako pohon v základu poslouží přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 168 koní, alternativou bude dvoulitr o 223 kobylách, tedy o něco slabší verze jednotky dostupné v Číně. K dispozici budou jen automatické převodovky a byť na detailní přehled výbavy je brzy, vrchol přijde i s prvky jako LED světlomety, adaptivní tempomat, kožený interiér, přední a zadní parkovací senzory nebo panoramatická střecha. Takové auto v Číně pořád nestojí víc než 145 900 CNY, tedy 467 tisíc Kč.

Ruské ceny budou vyšší, mají se pohybovat mezi 2,6 a 2,85 milionu rublů, což je dnešním kursem asi 740 až 810 tisíc Kč. Touto optikou Bestune B70 zase tak zajímavý není, ruské prostředí je ale dnes specifické a ceny nelze jednoduše přepočítat. Octavia ze skladových zásob dnes v Rusku startuje na 2 613 000 RUB, tedy prakticky stejné ceně, ovšem jako „holátko” s motorem 1,6 bez turba o 110 koních a pětistupňovém manuálu. Škodovka ve srovnatelné specifikaci bude o statisíce dražší, u dražších variant budou rozdíle ještě větší. Podobným přístupem chtějí Číňané výhledově zaujmout také ve zbytku Evropy.

Mohou bodovat a dnes prodejně se trápící Octavii způsobit další problém. Na trzích najednou plných cenově senzitivních zákazníků může praktičtější konkurent za citelně menší peníze fungovat velmi dobře.

Bestune B70 je Škodě Octavia v Číně velmi vážným soupeřem, český vůz vedle něj nemá mnoho co nabídnout, a tak prodejně prohrává. Větší, silnější, lépe vybavený a přitom levnější Číňan nyní konečně dorazí i do Evropy. Foto: FAW

Zdroje: FAW, Gazeta.ru

Petr Miler

