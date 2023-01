Škoda odhalila své plány pro letošní rok, představí hned dvě nová auta, která byste ještě mohli chtít před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škoda míří k tomu, aby nabízela jen elektrická auta, která v Česku nechce téměř nikdo. Letos ale ještě nebude tak zle a přijde se dvěma konvenčními novinkami, které by pořád měly vzbuzovat touhu.

Loňský rok nebyl pro Škodu úspěšný v jakémkoli smyslu tohoto slova. Mladoboleslavská automobilka totiž prodala pouze 731 300 aut, což představuje 16,7procentní propad oproti už tak mimořádně mizernému roku předchozímu. Z velké části za tím stojí odchod z Ruska, kde značka předloni prodala 90 400 vozů. Loni se však již jednalo jen o 18 300 aut. Propad v Číně z 71 200 na 44 600 registrací pak sice byl vykompenzován růstem v Indii (51 900 prodaných aut vs. 22 800 ks), nicméně tento trh byl vůbec jediným, kde došlo na růst. Škoda totiž padala rovněž v Česku (ze 79 900 na 71 200 aut).

Výkyvy v jednotlivých zemích se pochopitelně promítly i do úspěchu či naopak neúspěchu jednotlivých modelů. Růst je spojen hlavně se Škodami Slavia (20 900 registrací) a Kushaq (26 800 ks), které se evidentně trefily do vkusu indického publika. Se značným propadem (-72,8 %) je naopak spojen Rapid, který se dnes prodává v podstatě už jen v Číně a Rusku. Nejžádanějším vozem pak znovu byla s 141 100 registracemi Octavia, ta má nicméně na kontě 29,7procentní pád. Nahoru pak šel pouze elektrický Enyaq (53 700 ks, + 20 %).

Úspěch bateriového SUV Škoda zmiňuje prakticky na prvním místě tiskové zprávy, načež by nás ani nemělo překvapit, že výrobce hodlá do roku 2026 rozšířit nabídku o další tři elektrické vozy. Otázkou nicméně je, zda zabodují. Velkorysé dotace, se kterými vyrukovaly zejména země západní Evropy, se nutně rozplynou. Navíc razantně stoupá cena elektřiny. Zakrátko tak i na jiných trzích může být stejně jako u nás, kde Enyaq rozhodně není bestsellerem, na kontě totiž má jen 1 293 registrací.

I to je nicméně důvod, proč se Škoda zatím neobrátí zády ke spalovacím vozům, letos představí i nové. Odhalen nebude pouze Superb čtvrté generace, ale rovněž nový Kodiaq. Zároveň se faceliftu dočká také Kamiq a Scala. Mimo to nicméně automobilka zmínila i „další projekty“. Co přesně je tím ale míněno, můžeme jen spekulovat. Nicméně sázka na facelift Octavie by nemusela být mimo, vůz byl totiž představen již v roce 2019.

Octavia, Kamiq a Scala se promění pouze minimálně, a to zejména v čelních partiích. Po stránce technické bychom ale neměli očekávat žádné výrazné novinky. S těmi značka spojí až Superb a Kodiaq. Výroba prvního zmíněného se přitom přestěhuje do bratislavské továrny, kde bude vůz montován po boku nového Volkswagenu Passat. Oproti německému zástupci, který bude k mání jen v praktičtější verzi Variant, má nicméně Superb znovu dorazit jako liftback a kombík.

Tato trojice bude stejně jako Kodiaq používat evoluční verzi modulární platformy MQB. Po stránce rozměrů má dojít k dalšímu růstu, zatímco v motorovém prostoru se znovu objeví spalovací a plug-in hybridní jednotky. Stát se tak má ovšem naposledy, po příchodu nové dekády chce značka vsadit už jen na elektromobilitu. Jelikož to stoprocentně přinese další pád registrací, je vskutku otázkou, zda ve finále nejen v Mladé Boleslavi, ale hlavně v Bruselu nerozhodnou jinak.

Nový Superb se již ukázal na oficiální skice. O designové revoluci nemůže být ani řeč, spíše tu máme evoluci inspirovanou skokem mezi třetí a čtvrtou generací Octavie. Více uvidíme ještě letos. Foto: Škoda Auto

