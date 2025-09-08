Škoda odhalila skoro hotový Epiq. Chce s ním bodovat díky jeho ceně, v poměru k užitné hodnotě bude skutečně epická
Petr ProkopecTento model měl původně zaskočit za Fabii, Scalu i Kamiq, škodovka se ale nakonec rozhodla touto cestou nejít. Ani sama tedy zjevně nevěří tomu, že by šlo o tak skvělou nabídku, jak ji nyní nadšeně prezentuje.
Tento model měl původně zaskočit za Fabii, Scalu i Kamiq, škodovka se ale nakonec rozhodla touto cestou nejít. Ani sama tedy zjevně nevěří tomu, že by šlo o tak skvělou nabídku, jak ji nyní nadšeně prezentuje.
Mnichovský autosalon naplno otevře své brány až zítra, automobilky ale své klíčové novinky odhalují v menším předstihu. Už včera jsme si tedy mohli posvítit na přepracované Porsche 911 Turbo S, záhy poté následoval i nový Mercedes-Benz GLC. SUV ze Stuttgartu spojuje čistě elektrický pohon s vizáží připomínající Prasátko Peppu, zatímco sporťák ze Zuffenhausenu sice vzhledově neodradí, ovšem jeho hybridní pohon zvedající hmotnost až daleko za hranici 1,7 tuny asi nebude každému fanouškovi sportovních aut po chuti. Vlastně se tak ani nelze divit, že s budoucností německé automobilové branže jsou stále častěji spojovány obavy, ne vidina světlých zítřků
To je ostatně potvrzeno i na dalších stáncích, neboť Volkswagen přišel s konceptem ID.Cross, který je předobrazem 4,1metrového elektrického SUV, jež dorazí příští rok v létě. Podle Němců se sériová verze od aktuálně odhaleného provedení příliš lišit nemá, což platí také o jeho českém klonu. Tím je Škoda Epiq, která je šéfem značky Klausem Zellmerem popisována pomalu jako zázrak na čtyřech kolech. Zákazníkům má totiž nabídnout 475litrový zavazadelník a papírový dojezd 425 km za „atraktivní cenu“.
Pokud vás zajímá, co přesně je tím míněno, pak Škoda chce Epiq srazit na úroveň benzinového SUV Kamiq. Pochybujeme, že to je v dohledné době reálné jinak než obvyklým dumpingem, ale i kdyby bylo... Kamiq u nás dnes startuje na 494 900 Kč jako totální holátko, na první slušnější provedení už potřebujete přes 550 tisíc. O dostupný model se tak vlastně už také nejedná. Něco takového se dá říci o Dacii Duster, která je k mání o 50 tisíc korun levněji, protože jde o konkurenci 4,3metrové Škody Karoq prodávané dnes od rovných 700 tisíc Kč. Mladoboleslavské automobilce prostě v posledních letech neskutečným způsobem narostlo sebevědomí, a proto auto s omezenou využitelností za půl milionu korun považuje za terno.
Že tohle auto takové terno nebude a epická (ve smyslu velkolepá) bude v prvé řadě jeho cena, svědčí i nedávná slova toho samého Klause Zellmera. Podle něj měly skončit Fabia, Scala i Kamiq v roce 2027 s tím, že si všichni místo nich koupí právě Epiq, sám Zellmer ale uznal, že to nebude fungovat a všechna tato auta budou k mání až do roku 2030. Nebudou ale nová, budou to pořád ty samé vozy, což Zellmer správně chápal jako riziko: „Nemůžete jen tak prodlužovat životní cyklus a myslet si, že si toho nikdo nevšimne.” Dnes už ale zase jede na elektrickém koni.
Víme díky tomu i to, že Epiq bude stát na platformě MEB Entry, která počítá s pohonem předních kol. O jejich roztáčení se má postarat elektromotor naladěný na 211 koní, který stoprocentně nabídne zajímavější dynamiku, než jaké je schopen 95koňový litrový tříválec pohánějící Kamiq. Nicméně skutečně lidé, kteří hledí na každou korunu, kladou primárně důraz na co nejrychlejší odpich na semaforech? Ani v nejmenším, jejich žebříček priorit okupuje praktičnost, spolehlivost a dlouhověkost. S ničím z toho ale elektromobily nejsou spojené, už vzhledem k omezené životnosti baterií a cenám jejich náhrad ani nemohou.
Škodě se s modely Enyaq a Elroq vcelku daří, ale je to v podstatě jen tím, že je dokáže dobře uplatnit na trzích s velkorysými dotacemi rozdávanými ve prospěch těchto vozů, popř. tam, kde jsou protežovány jinými mechanismy. Jinde je totálně válcují spalovací modely (v Česku skoro 95 procent prodejů). Pokud by automobilka zamýšlela Epiq jako další takový doplněk a dál hodlala přicházet s novými spalovacími modely, není to nic proti ničemu. To ale nedělá.
Škoda ve ve své podstatě jede sebezničující strategii Porsche, akorát mírněji a o pár let později. Může ovšem mít jiný konec? Nedokážeme s to představit, žádná ze současných velkých evropských automobilek nedokáže ustát rychlou ztrátu desítek procent zákazníků. A přesně k tomu sázka jen na elektrickou kartu vede. Škoda v tomto směru jen zpomalila vlak jedoucí po slepé koleji, Epiq ho ale žene dál. Pořád se hledá někdo, kdo jej zastaví zcela.
Škoda Epiq se ukázala ve verzi blízké sériovému provedení, které máme očekávat v polovině příštího roku. Značka aktuálně uvádí, že nabídne 475litrový zavazadelník a dojezd 425 km, to vše za přibližně půl milionu korun. Trochu nám ovšem uniká, v čem má spočítat atraktivita této nabídky, se spalovacími auty by šlo pořád nabídnout mnohem víc za mnohem míň. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
