Škoda odhalila víc ke svým posledním smysluplným novým autům. Superb patří mezi ně, Octavia už ne

Škoda se ocitla na scestí, ze kterého se zjevně nehodlá vrátit, dokud sama nepozná, že tudy cesta k lepší budoucnosti nevede. Ještě než ale dokoná dílo své vlastní zkázy, ukáže nový Superb a Kodiaq šité ještě podle smysluplných not.

Je vskutku otázkou, co si myslet o stávající strategii Škody. Za posledních zhruba dvacet let totiž mladoboleslavská automobilka získala reputaci výrobce nadmíru praktických aut, které jsou i přes německou techniku k mání výrazně levněji než jejich sourozenci od Volkswagenu. To vedlo k neskutečnému růstu prodejů a dle původních plánů tak značka chtěla v roce 2025 prodávat dva miliony aut ročně. Něco takového je ovšem dnes již nedosažitelným snem. Letos se totiž sice Škoda možná dostane opět k milionové laťce, to je ale pořád polovina toho, kde chtěla být za pouhé dva roky. A snadno může zamířit znovu opačným směrem.

Nízké ceny totiž již se značkou spojovat nemůžeme, kromě Fabie, Scaly a Kamiqu totiž veškeré její portfolio startuje nad půl milionem korun. Náhradou těchto aut se navíc v brzké době mají stát elektromobily, které pod 600 tisíc Kč nepořídíte. Za mnohem vyšší sumu pak možná sice nabídnou i větší vnitřní prostor, ovšem jejich využitelnost nebude zrovna ohromující. Dá se totiž předpokládat, že základní Fabia na jedno nabití více než 300 kilometrů nezvládne. Navíc nepůjde o reálný, nýbrž pouze papírový dojezd.

V podstatě prvním zajímavým vozem značky tak zůstává Octavia, která aktuálně startuje na 619 900 Kč. Ani s tímto modelem nicméně nebude možné počítat věčně. Ve výhledu je rovněž její elektrický ekvivalent, který sice bude nějakou chvíli s tím spalovacím koexistovat, ovšem poté se Škoda vydá jen bateriovým směrem a s klasicky střiženou Octavií V už nejspíše ani nepřijde. Nesmíme totiž zapomínat na to, že Golf deváté generace má dorazit už jen jako elektromobil. Nedá se tak předpokládat, že by Octavia disponovala zcela jinou technikou.

Tím pádem se posouváme k modelům Superb a Kodiaq, jejichž nové generace budou představeny ještě letos a budou zřejmě posledními smysluplnými novými auty značky, která ostatně již dříve potvrdila, že půjde o její poslední vozy osazené jen spalovacím ústrojím. Problémem však je, že první zmíněný aktuálně pořídíte od 880 900 Kč, zatímco druhý je k dispozici dokonce od 1 069 900 Kč. Pomalu nikoho jiného než správce vozových parků tak tato auta, stejně jako jejich nástupci, kteří nejspíše budou ještě dražší, nemohou zaujmout.

Stejným směrem jako Škoda přitom míří celý koncern VW. Jednotlivé značky pak budou používat tutéž techniku, lišit se tak budou pouze vzhledově. Rozdíl v cenách ale vůči minulosti již bude minimální. V té chvíli rázem bude hrát stěžejní roli prestiž, v jejímž rámci se ovšem Škoda nemůže takovému Audi, stejně jako třeba Volkswagenu rovnat. Znovu je tak třeba se ptát, proč ve Wolfsburgu nebouchli do stolu a nehodlají spalovací Škody udržet ve hře co nejdéle.

Karty jsou nicméně pro tuto chvíli nějak rozdané, přičemž nejspíše uvidíme až v roce 2026, kdy má Evropská unie zvážit realizovatelnost svého šíleného návrhu, zda náhodou nedojde na jejich další promíchání. Aktuálně tak už jen můžeme dát do placu pár slov právě o posledních spalovacích novinkách. Škoda totiž ukázala oficiální siluety modelů Superb a Kodiaq, stejně jako potvrdila, že kromě mild- a plug-in hybridních jednotek dostanou i ty benzinové a dieselové. Elektrické verze tedy nebudpu.

Superb přitom dorazí jako liftback a kombík, přičemž obě verze se budou po boku Volkswagenu Passat Variant vyrábět na Slovensku v bratislavské továrně koncernu. Kodiaq nicméně bude znovu sjíždět z montážních linech ve východočeských Kvasinách. K mání pak opět bude v pětimístném i sedmimístném provedení, tím nám pro tuto chvíli oficiální informace končí.

