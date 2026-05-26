Škodu pět let poté, kdy jsme se ptali, proč to nedělá, napadlo dovážet do Evropy svá levná auta z Asie. Stojí jen 165 tisíc korun
Petr ProkopecAutomobilka dostala geniální nápad, když její šéf zjistil, že na trzích v EU zeje s prodejem Fabie od 420 tisíc Kč obrovská díra. To zeje, něco nám ale říká, že Škoda ji zaplácne trochu jinak, než bychom si přáli.
před 51 minutami | Petr Prokopec
Doba, kdy Češi mohli považovat Škodu za levnou automobilku, jsou zřejmě nenávratně pryč. Jako drahý špás se dnes jeví i ta nejtuctovější Fabia, neboť v základu dostáváte za svých 419 900 Kč pouze minimální výbavu v kombinaci s atmosférickou verzi litrového tříválce. Tedy pohonnou jednotku, která stačí tak pro dva cestující ve městě. Pokud byste ovšem chtěli s celou rodinou na hory či k moři, musíte zamířit spíše k Octavii. Jenže na tu si již musíte připravit v případě kombíku minimálně 640 tisíc korun, tedy prakticky dvojnásobek toho, co jste za mladoboleslavský bestseller platili před pouhými deseti lety.
Levná tedy Škoda skutečně není, ve srovnání s konkurencí toho však dál nabízí trochu víc za trochu míň. I proto je ve finále úspěšná. Nicméně sama už na spásu celého koncernu VW Group nestačí, tedy ne s místním portfoliem. Vedení automobilky proto začíná zvažovat krok, který navrhujeme už nejméně pět let. V roce 2021 totiž Škoda představila své 4 221 milimetrů dlouhé SUV Kushaq, za které si účtuje jen 234 tisíc korun. Neprodává jej ovšem v zemích Evropské unie, nýbrž pouze v Indii.
Podle původních plánů přitom tento trh měl být jediným, kde bude Kushaq k mání. Přičemž se stejným osudem byl spojován také 4 541 mm dlouhý sedan Slavia, stejně jako menší 3 995 mm velké SUV Kylaq. Jak jsme ale zmínili, do koncernové bárky už nějaký ten čas silně zatéká, a tak se včera vyloučené dnes jeví být velmi pravděpodobným.
Šéf značky Klaus Zellmer tak v rozhovoru s Auto News naznačil, že právě Kylaq by mohl zamířit do Evropy jako nový základní model. V Indii je ostatně toto SUV k dispozici od pouhých 759 tisíc rupií, v přepočtu tedy startuje na 165 tisících korunách. To je opravdu velká láce, za kterou třeba po motorické stránce dostáváte více, než vám nabídne základní Fabia. I Kylaq sice pohání litrový tříválec, jde však o přeplňovanou verzi naladěnou na 115 koní. Spojen je pak s šestistupňovým a nikoli s pětistupňovým manuálem. Slušná je pak i bezpečnost, v testech Bharat NCAP tento model získal maximálních pět hvězd.
Navzdory tomu se dá předpokládat, že pokud Kylaq zamíří do Evropy, projde ještě nějakými dílčími úpravami. Ty pak sice povedou k vyšším nákladům, přesto všechno ovšem bude mezi tímto SUV a Fabii existovat značná cenová propast. Tu ovšem Škoda částečně zaplácne vysokou marží, která by měla pomoci vymetené koncernové pokladně. Podle Zellmerových slov se Kylaq v Evropě přiblíží spíš Fabii, než aby zůstal tak levný jako na indickém trhu.
„Pokud si vezmete do rukou Fabii a vyždímáte z ní všechno, dostanete se pod 20 tisíc Eur. Když se pak podíváte na cenu Kylaqu, je tam obrovská díra. Existují jisté obchodní zdůvodnění, které můžeme zkusit zpochybnit a zjistit, zda to dává smysl,“ uvedl trochu tajemně šéf mladoboleslavské automobilky. Kdy ovšem přesně by SUV mohlo do Evropy dorazit, již neupřesnil. Pokud ale o něčem takovém Škoda teprve uvažuje, v dohledné době s touto spásou počítat určitě nemůžeme.
Škoda Kylaq se v Indii prodává v přepočtu od 165 tisíc korun. Nepřekvapivě tak šlo loni o největší hit značky na tomto trhu, dosáhla na 46 872 registrací. U nás by tento vůz frčel i za dvojnásobek, na co škodovka ještě čeká? Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto News
