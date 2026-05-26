Škodu pět let poté, kdy jsme se ptali, proč to nedělá, napadlo dovážet do Evropy svá levná auta z Asie. Stojí jen 165 tisíc korun

před 51 minutami | Petr Prokopec

Škodu pět let poté, kdy jsme se ptali, proč to nedělá, napadlo dovážet do Evropy svá levná auta z Asie. Stojí jen 165 tisíc korun

Foto: Škoda Auto

Automobilka dostala geniální nápad, když její šéf zjistil, že na trzích v EU zeje s prodejem Fabie od 420 tisíc Kč obrovská díra. To děje, něco nám ale říká, že Škoda ji zaplácne trochu jinak, než bychom si přáli.

Doba, kdy Češi mohli považovat Škodu za levnou automobilku, jsou zřejmě nenávratně pryč. Jako drahý špás se dnes jeví i ta nejtuctovější Fabia, neboť v základu dostáváte za svých 419 900 Kč pouze minimální výbavu v kombinaci s atmosférickou verzi litrového tříválce. Tedy pohonnou jednotku, která stačí tak pro dva cestující ve městě. Pokud byste ovšem chtěli s celou rodinou na hory či k moři, musíte zamířit spíše k Octavii. Jenže na tu si již musíte připravit v případě kombíku minimálně 640 tisíc korun, tedy prakticky dvojnásobek toho, co jste za mladoboleslavský bestseller platili před pouhými deseti lety.

Levná tedy Škoda skutečně není, ve srovnání s konkurencí toho však dál nabízí trochu víc za trochu míň. I proto je ve finále úspěšná. Nicméně sama už na spásu celého koncernu VW Group nestačí, tedy ne s místním portfoliem. Vedení automobilky proto začíná zvažovat krok, který navrhujeme už nejméně pět let. V roce 2021 totiž Škoda představila své 4 221 milimetrů dlouhé SUV Kushaq, za které si účtuje jen 234 tisíc korun. Neprodává jej ovšem v zemích Evropské unie, nýbrž pouze v Indii.

Podle původních plánů přitom tento trh měl být jediným, kde bude Kushaq k mání. Přičemž se stejným osudem byl spojován také 4 541 mm dlouhý sedan Slavia, stejně jako menší 3 995 mm velké SUV Kylaq. Jak jsme ale zmínili, do koncernové bárky už nějaký ten čas silně zatéká, a tak se včera vyloučené dnes jeví být velmi pravděpodobným.

Šéf značky Klaus Zellmer tak v rozhovoru s Auto News naznačil, že právě Kylaq by mohl zamířit do Evropy jako nový základní model. V Indii je ostatně toto SUV k dispozici od pouhých 759 tisíc rupií, v přepočtu tedy startuje na 165 tisících korunách. To je opravdu velká láce, za kterou třeba po motorické stránce dostáváte více, než vám nabídne základní Fabia. I Kylaq sice pohání litrový tříválec, jde však o přeplňovanou verzi naladěnou na 115 koní. Spojen je pak s šestistupňovým a nikoli s pětistupňovým manuálem. Slušná je pak i bezpečnost, v testech Bharat NCAP tento model získal maximálních pět hvězd.

Navzdory tomu se dá předpokládat, že pokud Kylaq zamíří do Evropy, projde ještě nějakými dílčími úpravami. Ty pak sice povedou k vyšším nákladům, přesto všechno ovšem bude mezi tímto SUV a Fabii existovat značná cenová propast. Tu ovšem Škoda částečně zaplácne vysokou marží, která by měla pomoci vymetené koncernové pokladně. Podle Zellmerových slov se Kylaq v Evropě přiblíží spíš Fabii, než aby zůstal tak levný jako na indickém trhu.

„Pokud si vezmete do rukou Fabii a vyždímáte z ní všechno, dostanete se pod 20 tisíc Eur. Když se pak podíváte na cenu Kylaqu, je tam obrovská díra. Existují jisté obchodní zdůvodnění, které můžeme zkusit zpochybnit a zjistit, zda to dává smysl,“ uvedl trochu tajemně šéf mladoboleslavské automobilky. Kdy ovšem přesně by SUV mohlo do Evropy dorazit, již neupřesnil. Pokud ale o něčem takovém Škoda teprve uvažuje, v dohledné době s touto spásou počítat určitě nemůžeme.


Škoda Kylaq se v Indii prodává v přepočtu od 165 tisíc korun. Nepřekvapivě tak šlo loni o největší hit značky na tomto trhu, dosáhla na 46 872 registrací. U nás by tento vůz frčel i za dvojnásobek, na co škodovka ještě čeká? Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

