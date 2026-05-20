Škoda plně odhalila nový Epiq a nutí k údivu. Je to auto bez výkonu a bez baterek, s cenou bez špetky soudnosti
dnes | Petr Prokopec
Polarizující vzhled je některým sympatický a jiným ne, na absurditě nabídky tohoto auta ale nic nezmění, i kdyby se vám zrovna líbil. Za vysokou základní cenu vám nedá prakticky nic, za cokoli aspoň trochu použitelného pak budete platit jen víc.
Před třemi týdny Volkswagen odhalil nové Polo. To je vůbec prvním koncernovým elektromobilem postaveným na nové verzi platformy MEB+, která na rozdíl od předchozích bateriových modelů sází na pohon předních kol. Němci se navíc rozhodli, že vsadí spíš na přízemní design, jak bylo typické u jejich někdejších spalovacích aut. Díky tomu ID.Polo nevypadá zle. Jenže při pohledu na cenu a výčet toho, co se za své peníze dostanete, každý normálně smýšlející člověk jen suše polkne, a jde dál. K ještě většímu údivu pak nutí verze GTI, která stojí milion korun v základu, přesto se prakticky v ničem ani nevyrovná morálně 10 let starému a podstatně levnějšímu předchůdci.
Prakticky totéž, co jsme napsali o německém hatchbacku, nyní sedne i na novou Škodu Epiq. Také v jejím případě totiž byla použita platforma MEB+, přičemž identická je rovněž nabídka baterií a elektromotorů. Jediný rozdíl je tak vlastně v karoserii, která je o něco větší, a tak auto na první pohled nepůsobí jako tak absurdní nabídka. Jenže je jí úplně stejně.
Po vzhledové stránce vůz využívá designový jazyk Modern Solid a v redakci se nemůžeme shodnout, jestli autu sluší. Podle mě Epiqu sedne, kolegové z něj nejásají jako nad příliš komplikovaným, pravděpodobně rychle zastarávajícím, nápisy Škoda přeplácaným, lacině působícím a v kombinaci s velmi vysokou stavbou celkově nelákajícím. Kam se zařadíte vy, necháváme na vás, po faktické stránce ale není moc o čem diskutovat - jde o velmi nekonkurenceschopné auto ušité na míru regulacím postaveným kolem emisí CO2, které jej v některých zemích posunou do čela prodejních tabulek. Bez se nemá čím prosadit.
Oproti VW ID.Polo se auto skutečně liší jen logem a karoserií, pod ní zůstává ta samá technická marnost, za kterou si Škoda bude účtovat nesmyslné peníze. České ceny zatím upřesněny nebyly, v Nizozemsku ale auto startuje na 26 990 Eur, tedy o 2 000 Eur výš než Polo. V přepočtu je to něco kolem 650 tisíc korun, což by nemuselo být zase tolik, kdyby základ nebyl technicky oholen až na kost.
Za 650 tisícovek, plus minus pár desítek tisíc, tak dostáváte pouze 115 koní výkonu na 1,55 tuny hmotnosti, se kterými jste na stovce za 11 sekund a jež zvládají nejvyšší rychlost 150 km/h. O oslňující parametry se rozhodně nejedná, jenže ono může být ještě hůře. Základní verze totiž dostala baterie o využitelné kapacitě ubohých 37,5 kWh, což neodpovídá ani 10litrové nádrži na naftu.
Přesto u nich při využití „rychlodobíječk” navýšíte kapacitu z 10 na 80 procent až za 33 minut, tedy doplníte ekvivalent necelých 7 litrů nafty za déle než půl hodiny, to je až směšné. A to musíte zastavit u výkonného stojanu, navíc za ideálního počasí. Dojezd pak činí 310 km, ale kde a jakým způsobem? Sami si z kapacity baterií uděláte obrázek.
Elektrické SUV Škody je tak autem hlavně do města, což koneckonců platí také o dalších variantách. Epiq 40 užívá stejné baterie jako základ, jen v kombinaci s elektromotorem naladěným na 135 koní. S ním je pak spojeno 9,8sekundové zrychlení, maximálka či dojezd se však vůči méně výkonnému provedení nemění. Obě tyto varianty však dorazí až později, zpočátku bude k dispozici jen Epiq 55, jehož baterie mají kapacitu 51,5 kWh. Spojen je pak s nimi udávaný dojezd 440 km.
To je však pouze ryzí teorie, hlavně na dálnicích je třeba počítat s mnohem nižší porcí, a to navzdory nízkému koeficientu aerodynamického odporu (Cd 0,275). Je pak sice hezké, že elektromotor této verze posílá na přední kola 211 koní, pročež sprint na stovku zabere jen 7,1 sekundy, ovšem nejvyšší rychlost se zvedla pouze na 160 km/h. Za tuto dynamiku ale podobně jako u Pola budete muset zaplatit až k 900 tisícům korun, což je již částka, za jakou dostáváte Octavii Combi 1,5 TSI DSG.
S benzinovým kombíkem pak sice je spojeno jen 8,6sekundové zrychlení, ovšem v rámci nejvyšší rychlosti lze počítat s 225 km/h. Se 45litrovou palivovou nádrží pak zvládne přinejmenším 800 km na jeden zátah, a to i za předpokladu, že sklopíte zadní sedadla a plně využijete zavazadelník o objemu 1 700 litrů. Epiq oproti tomu počítá s 475 litry, což sice je dostačující (zvláště když lze navíc počítat s předním 25litrovým „frunkem“), ovšem stále tu srovnáváme obra s trpaslíkem.
Uvnitř pak elektrické SUV vypadá sice čistě, a ocenit lze i přítomnost řady fyzických tlačítek pro nejpoužívanější funkce, jenže minimálně z fotek se zdá, že Epiq byl postaven z nejlevnějších materiálů, jaké Škoda našla. Ostatně dojem drahoty dnes už nevyvolává ani 13palcový displej multimédií. Stejně jako jsme si po letech už zvykli na přítomnost deštníků, které se ukládají do předních dveří, jako je tomu u Rolls-Royce. O epičnosti tedy vážně nemůže být ani řeč.
Přesto všechno bychom si tipli, že nový elektromobil Škody se bude prodávat lépe než spřízněný hatchback od VW, jednoduše proto, že za stejnou cenu toho nabízí o trochu více. A v zemích jako Nizozemsko, kde jsou spalovací auta uměle zdražená až k zbláznění, po něm lidé sáhnou jako po často nejlepší ctnosti z nouze. Češi ovšem hlavní kupní silou nebudou, pokud chcete za své peníze maximum užitné hodnoty, i u Škody vyberete lépe.
Automobilka navíc na úvod posílá do prodeje pouze variantu First Edition, která vedle větších baterií a vyššího výkonu dostane do vínku také 20palcová litá kola, černě lakovanou střechu nebo oranžové doplňky uvnitř. Standardem je pak u ní také paket Komfort a Tech. To ovšem znamená, že se cenou přiblíží milionové metě, na které již najdete i Octavii RS. Malé elektrické SUV je tak ve výsledku především epický zmar a ukázka absurdity uvažování současného evropského automobilového průmyslu. Je tohle vážně to nejlepší, co dnes umí za ceny od 650 tisíc korun výš nabídnout?
Elektrický Epiq má polarizující design, který se některým zamlouvá. Jenže když si uvědomíte, kolik stojí a co za své peníze dostanete, rázem o něj ztratí zájem i ti, kterým se jinak líbí. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
