Škoda odhalila své plány na další modely, připravte se na ještě divočejší designy

Může se zdát, že pojetí současných škodovek je všechno, jen ne nudné, podle šéfdesignéra značky je ale i Enyaq podřízen vzhledu zbytku nabídky Škody. Jakmile elektrických aut přibude, vydají se vlastním, výraznějším směrem.

Bude budoucnost aut ryze elektrická? Řada výrobců na to sází, Škoda se však chová spíše zdrženlivě. Dalo by se tak říci, že patří mezi racionálně uvažující firmy, které alternativní pohon zařadily do svého portfolia spíše kvůli snížení průměrných emisí CO2 na úroveň požadovanou Bruselem. Kdyby takový tlak neexistoval, nejspíše by na tento krok nedošlo - jednoduše i proto, že ceny takových aut jsou pro typické zákazníky Škody příliš vysoké a proto po nich jen málokdo touží.

Šéfdesignér značky Oliver Stefani nicméně naznačuje, že ani v Mladé Boleslavi nebudou moci ignorovat zintenzivňující se tlak. V příštích letech bychom se tedy měli dočkat většího množství elektrických aut, než je pouze Enyaq a jeho stylový derivát. Spekulace jsou přitom spojené hlavně s tuzemskou verzí Volkswagenu ID.3, která se zdá být logickým krokem. Dle Stefaniho ovšem projde podobnou transformací, jaká je spojena s dvojící ID.4/Enyaq.

„Prostornost je pro nás velmi důležitá. Jde o funkčnost. Lidé ji milují a je to něco, čeho se nehodlají vzdát. Každá značka musí hrát svou roli. Proto velkou nakládací plochu a zavazadelník najdete i u Enyaqu. A ve srovnání s dalšími partnery, kteří sdílejí platformu MEB, má největší zadní převis. Jsme na sto procent přesvědčení, že dokonce i s velkým zavazadelníkem můžete mít ve svém portfoliu hezký a atraktivní vůz,“ uvedl šéfdesignér Škody.

Svými slovy přitom Stefani poukázal na 42 litrů pro zavazadla, které Enyaq dostal navíc oproti Volkswagenu ID.4, a to v důsledku popularity mladoboleslavských kombíků. Je tak jasné, že další elektrické vozy, které značka nabídne, musí kráčet stejným směrem. Zatímco ovšem nyní musí svým vzhledem odpovídat zbytku portfolia, do budoucna je Škoda hodlá více separovat. Stefani přitom mluví o „emotivnějším“ designovém jazyku, když nelze říci, že by podoba dnešních škodovek byla neemotivní - v případě Enyaqu je snad i docela divoká.

„Enyaq je zcela jednoznačně spřízněn s našimi spalovacími vozy, protože jde o jediný elektromobil, který máme, a chtěli jsme, aby byl součástí rodiny. Jakmile ovšem budeme mít elektrických aut více, rozvineme jejich myšlenku mnohem dále. Zatím sice nevíme, kam se vydáme, na místě ale rozhodně stát nehodláme. Musíme být modernější a reagovat na očekávání trhu i zákazníků, zároveň ale musíme zůstat Škodou.“

Musíme se tedy připravit na ještě divočejší designy, je ale otázkou, kdy se elektrické portfolio značky rozroste. Pokud dnes šéfdesignér ještě neví, jakým směrem bude Škoda kráčet, bavíme se nejméně o několika letech, během nichž se může stát kde co. Jistým tak zůstává jen brzký příchod Enyaqu Coupe, který už se podařilo nafotit s minimem maskování.

Škoda Enyaq má sice již vzbuzovat více emocí, navržena však byla tak, aby zapadla do stávajícího portfolia značky. Jakmile do budoucna elektromobilů přibude, dostanou svůj vlastní, ještě výraznější styl. Foto: Škoda Auto

