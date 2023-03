Škoda poodhalila techniku nového Superbu a Kodiaqu, u Čechů si tím nešplhne ani v nejmenším před 2 hodinami | Petr Prokopec

Ne snad, že by škodovka v posledních dekádách šila svá auta na míru Čechům, aspoň se je ale snažila ušít na míru jiným zákazníkům. Nové vrcholné verze Superbu a Kodiaqu už budou ušity na míru jen potrhlým bruselským normám.

Škoda bude mít v letošním roce opravdu napilno. Mladoboleslavská automobilka totiž chystá facelift modelů Kamiq a Scala. Dorazit má také Enyaq ve výbavě Laurin a Klement, jenž nejspíše nepozvedne jen úroveň komfortu a luxusu, ale rovněž cenu. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby elektrické SUV se všemi doplňky na palubě překročilo 2,1, možná i 2,2 milionu korun. Kolik kupců v takové chvíli osloví, je vskutku otázkou. Na druhou stranu, za značku z levného kraje již Škodu nemůžeme považovat ani v případě spalovacích aut.

S novinkami nicméně stále ještě nejsme u konce, na letošek je totiž rovněž naplánována premiéra druhé generace SUV Kodiaq a čtvrté generace modelu Superb. Ten se znovu vrátí jako sedan a kombík, přičemž celé portfolio dostane tytéž motory. Očekávat tedy můžeme benzinové čtyřválce 1,5 TSI a 2,0 TSI, stejně jako turbodiesel 2,0 TDI. Tohle nezklame, vrchol nabídky ale nebude šit podle představ zákazníků.

Šéf automobilky Klaus Zellmer uvedl, že oba modely čeká rovněž plug-in hybridní ústrojí. Tím Superb již nějaký ten pátek disponuje, Kodiaq ovšem bude možné připojit do zásuvky vůbec poprvé. O detailech ústrojí lze zatím jen spekulovat, půjde ale o vrchol nabídky. Že si tím škodovka šplhne leda u regulátorů, je nabíledni - například v Česku se loni prodalo jen 243 Superbů (z téměř 6,5 tisíce celkem) jako dobíjecích hybridů. A to bychom se vsadili, že as tak 240 z nich si koupily firmy v rámci z prstu vycucané snahy snížit normované emise CO2 svých flotil, které jsou u plug-in hybridů už dobře známou zelenou lží.

Co nabídne jeho novější iterace? Škoda v tomto ohledu mlčí, protože je ale Superb IV vyvíjen po boku nového Volkswagenu Passat (a oba vozy budou dokonce vyráběny ve stejné továrně v Bratislavě), nedá se předpokládat, že by používaly výrazně odlišná pohonná ústrojí. A VW již potvrdil, že jeho budoucí plug-in hybridní ústrojí bude složené z přeplňované jedna-pětky, elektromotorů a větší baterie. Výkon má narůst až na 272 koní, zatímco dojezd se navýší na 100 kilometrů. Toto provedení má navíc vystoupat na vrchol nabídky, pravděpodobně tak již nemůžeme počítat s návratem benzinového dvoulitru produkujícího 280 koní. Ten by díky nižší hmotnosti nabídl lepší dynamiku, ale na to se už nehraje.

Na konkrétní detaily bude třeba vyčkat, což se ostatně netýká pouze motorového prostoru. Oba vozy totiž dostanou evoluční verzi platformy MQB, se kterou již má být spojena vyšší úroveň autonomních systémů. Zda ale bude možné pustit volant z rukou, zatím není jisté. Stejně tak se můžeme i dohadovat, jestli Superb stejně jako Passat dostane 12,3palcový digitální přístrojový štít a 15palcovou obrazovku multimédií - minimálně u vyšších úrovní výbavy tomu tak ale nejspíše bude.

Po stránce designové pak lze čekat spíše jen evoluci, která se v případě Volkswagenu nechala ovlivnit vzhledem elektrické rodiny ID, zatímco Škoda bude čerpat inspiraci u Octavie čtvrté generace. Na trhu pak oba vozy mají vydržet déle než jen do konce dekády, mladoboleslavská automobilka totiž již uvedla, že Superb a Kodiaq budou jejími vůbec posledními vozy, u nichž bude nabízen čistě spalovací pohon. A pak už přijdou jenom samá pozitiva a sociální jistoty, jak také jinak.

Mladoboleslavská automobilka letos chystá hned několik premiér, přičemž nejvýznamnější je příchod nových generací modelu Superb a Kodiaq. Očekávat je máme v druhé půlce roku, mimo jiné s novými dobíjecími hybridy pod kapotou. Přirozený zájem o tyto pohony je přitom minimální, v Česku obzvlášť. Foto: Škoda Auto

