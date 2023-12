Škoda poprvé na klíčovém trhu EU prodejně prohrála s čínským autem, navíc v segmentu, na kterém si tak zakládá před 2 hodinami | Petr Miler

Pokud Škoda vidí v těchto autech svou budoucnost, pak by měla vidět celou realitu. Je to prostředí, ve kterém má zjevně problém s konkurenceschopností už nyní, časem to snad může být jedině horší.

Vlastně by nám to mohlo být stejně jedno jako celé EU, ale není. Máme pocit, že se v nám v Evropě bude žít lépe, když budeme to, o čem se občas trochu vyprázdněně mluví - soběstační. Prostě když si dokážeme sami obstarat to hlavní způsobem, který je v Evropě (a to je další vyprázdněné slovo) udržitelný. Nemusí to být nutně ekonomicky krátkodobě nejefektivnější řešení, nicméně fakt, že nejste vydíratelní ze strany jiných, má také svou cenu.

I proto jsme přesvědčeni, že se Evropa nemá vzdávat toho, co má pod palcem v podstatě od počátku věků, tedy své vlády v automobilovém průmyslu. Poznali jsme za život stovky, možná i tisíce různých aut ze všech koutů světa a můžeme s čistým svědomím říci, že nikdo nedokáže vyrobit tak komplexně vypiplaný produkt za přijatelnou cenu jako některé evropské značky. Tohle se ale v poslední době otřásá v základech.

Důvod? No EU, okolo toho nemá smysl dlouze tančit. Pokud si právě Unie usmyslela, že Evropu „přepne” na elektrická auta, která neumí efektivně vyrobit už kvůli nedostatku zdrojů pro výrobu baterek a drahé elektřině potřebné pro energeticky náročnou produkci, snadno se může stát, že přijde někdo zvenku a sebere místním automobilkám vítr z plachet. A ten někdo bude z Číny, neboť tam nemají problém ani s jedním výše zmíněným a zbytek se snadno naučí dělat aspoň dost dobře.

I když „může stát”, „bude”... Ono se to děje. Že se to děje v Číně, vidíme dávno, že se to děje globálně, vidíme též. Ale ono se to děje a bude dít i Evropě, neboť ani tady nedokážou být místní automobilky konkurenceschopné. Platí to bohužel také o Škodě, někdejší královně aut v poměru hodnoty a ceny. Co z toho zbylo dnes?

Nic to není, je toho ale stále méně. A nejpatrnější je to právě na elektrických modelech. Češi jsou patrioté a na místních výsledcích škodovky to hned tak znát nebude, když se ale díváme do aktuálních prodejních dat za listopad v Nizozemsku, tedy na jednom z pořád klíčových trhů EU, zejména pak toho, co se elektromobilů týče, zažíváme menší šok. V případě elektrických aut tam totiž Škoda už prohrává.

Je absurdní, že si na nich s ohledem na výše zmíněné tak zakládá, ale je to tak. Do své budoucnosti v případě bazírování na tomto přístupu může už teď pohlédnout v zemi tulipánů, kde si sice jako značka vede pořád velmi dobře (v listopadu 2023 byla celkově třetí za Kiou a VW s 2 145 prodeji), dlouho úspěšnému elektrickému Enyaqu za to už ale moc nevděčí. Ten byl dva roky v řadě vůbec nejprodávanějším autem Nizozemska, prodejům elektromobilů tam manipulace s trhem velmi nahrávají. Teď už se ale musel sklonit před čínským MG 4 - to v listopadu oslovilo 420 kupců, Enyaq jen 407.

Jasně, jedna vlaštovka jaro nedělá, úplně zmatená ale náhodou také obvykle nepřiletí. Tohle je to samé a divit se není čemu. MG 4 stojí v Nizozemsku od 32 285 Eur, tedy od 784 tisíc Kč, i když jde o vůz srovnatelný právě s Enyaqem - je to elektrický crossover pro všechno. Kde začíná Enyaq? Na 44 990 Eur, tedy podobně jako u nás na 1 092 tisíc Kč. S MG 4 jsem zatím nejel a nechci ho tedy soudit, přesto věřím, že Enyaq může být lepší auto. Ale o 308 tisíc Kč lepší auto? To si zjevně Nizozemci nemyslí. Je vůbec třeba k tomu něco dodávat?

