Škoda poprvé ukázala inovovaný Karoq, bude to další model jdoucí proti proudu

To, o čem se už nějakou chvíli spekulovalo, je nyní oficiálně oznámenou realitou. Víme tedy nejen to, kdy se Karoq 2022 ukáže světu, ale v zásadě také to, jak bude vypadat. Po technické stránce pak i tento model zcela mine elektrická vlna.

Před čtyřmi lety a jedním měsícem odstartoval prodej Škody Karoq. Ta byla světu pochopitelně představena již dříve, stejně jako se veřejnost s dostatečným předstihem dozvěděla i první ceny. V té době si přitom řada lidí začala šuškat o narůstajícím sebevědomí značky, neboť nejdostupnější verzí bylo SUV osazené litrovým tříválcem o výkonu 116 koní a výbavou Ambition, za které jste v roce 2017 platili 529 900 Kč. Od té doby se ale mnohé změnilo - za tutéž verzi, která ale kvůli filtru pevných částic disponuje už jen 110 koňmi, nyní dáte 613 900 Kč.

Je přitom jisté, že ceny v příštích měsících půjdou ještě více nahoru. Karoq totiž čeká facelift, který Škoda v oficiálně představí světu 30. listopadu. Kdy pak odstartuje prodej, zatím nebylo zmíněno, stejně jako pochopitelně není na světě ani oficiální ceník. Nicméně se zlevněním skutečně nepočítáme, přestože novinek ve výsledku není mnoho. Přesto se dá předpokládat, že za inovaci čelních a zadních partií a nějaké ty novinky uvnitř si automobilka nechá zaplatit o desítky tisíc víc než za dosluhující provedení.

Aktuálně jsou venku oficiální skici, na nichž si můžeme prohlédnout hlavně přepracované světlomety. Ty přední nyní působí užším dojmem a zasahují až k masce chladiče, která se taktéž dočkala přepracování. Její současné tvary přitom více odpovídají stávající nabídce, z níž vybočuje už jen Superb. Jelikož přitom ten už má facelift za sebou, dá se předpokládat, že ve své současné podobě to „doklepe“ až do příchodu příští generace, která by měla dorazit v roce 2023 po boku nového Volkswagenu Passat.

Vraťme se ale zpět ke Škodě Karoq, které facelift nadělí také dělené LEDky pro denní svícení. Změn se pak dočká i druhé světlo, jenž počítá s mlhovkami, respektive se separátním diodovým modulem u vyšších úrovní výbavy. Těmto novinkám přitom pochopitelně musela být uzpůsobena kapota motoru, stejně jako nárazník působící agresivnějším dojmem. Na přesnou podobu si ovšem musíme ještě dva týdny počkat.

Přesunout se tak můžeme na záď, kde Škoda možná dále zeštíhlila světla, nejde-li jen o uměleckou stylizaci. Novinkou naopak jistě bude protažený zadní spoiler, u kterého automobilka použila zkušenosti získané vývojem elektrického SUV Enyaq. Tento model měl totiž vliv i na facelift Škody Kodiaq, kde taktéž došlo na prodloužení střešního spoileru. Vyjma toho pak Karoq dostane do vínku ještě přepracovaný nárazník s difuzorem.

S novinkami rozhodně bude spojena i kabina, do té nás mladoboleslavská automobilka však zatím nepozvala. Změn ale i v tomto ohledu nebude až tak mnoho, vsadit lze hlavně na vylepšená multimédia a odlišné čalounění i dekory. Tím ale nejspíše vše skončí, v případě motorového prostoru se již žádné větší čachry nečekají a Karoq bude dalším inovovaným modelem Škody, který nejde ani trochu s davem. Poté, co se bez byť jen hybridních jednotek představil modernizovaný Kodiaq, menší Karoq tuto drahou techniku rozhodně nedostane.

