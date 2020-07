Škoda poprvé ukázala interiér své další novinky, o tlačítka v něm skoro nezavadíte před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ačkoli si česká automobilka po léta zakládala spíše na racionálním než na stylovém přístupu k věcem, i ona očividně kráčí s dobou. A z nového Enyaqu neukázala jen vnitřek.

Česká automobilka minulý týden potvrdila, že 1. září v Praze odhalí klíčový nový model svého druhu, Škodu Enyaq iV. Na jednu stranu sice půjde o další crossover kdesi na hranici SUV, hatchbacku a kombíku, na tu druhou se ale bude jednat o první sériově vyráběný vůz s elektrickým pohonem stojící na nové platformě MEB. Tehdy odhalila jen nicneříkající nákres siluety vozu, dnes přidala víc.

Škoda nás za pomoci skic nás nechala nahlédnou do interiéru a díky záběrům z oficiálního videa, ve kterém vnitřek probírá šéf interiérového designu značky Norbert Weber, můžeme spatřit také skicu exteriéru, která bude zřejmě standardní cestou odhalena až později.

S ohledem na současný datum nečekejte záplavu přesných informací, automobilka si nemůže vystřílet příliš mnoho nábojů tak brzy, pohled dovnitř je ale docela výmluvný. Architektura nikoli nepodobná posledním novinkám značky zaujme hlavně dvěma aspekty - prvním je jakási replikace tvaru čelní masky uprostřed palubní desky, což není náhoda, ale záměr a druhým je jeho „čistota”.

To je vizuálně pozitivní vlastnost, z praktického hlediska to ale nemusí být až taková výhra. Interiér bude zjevně téměř zcela prostý jakýchkoli tlačítek a kdo poznal, co to je třeba dotykové nastavování teploty klimatizace za jízdy, ten si asi dokáže představit, jak příjemný někdy přesun v Enyaqu bude. Automobilka dále upozorňuje na nejen vizuálně, ale i fyzicky minimalistickou konstrukci, která zlepší prostornost interiéru - už tak považované vlastnosti škodovek.

Díky dalším záběrům nevidíme jen vnitřek, ale také části exteriérového designu. Nejsou to bůhvíjak výmluvné pohledy, je z nich ale zjevné, že robustní vzhled přibližující vůz z vizuálně jakémusi „Lamborghini pro chudé” Enyaqu do značné míry zůstane, byť bude pro sériové provedení trochu decentněji a přiblíží se současným Volvům. Patrná je také svítící maska chladiče, jistě nezbytná věc, zvlášť v momentě, kdy auto prakticky žádný takový chladič nepotřebuje...

Dále už jen zopakujme, že Škoda novinku tituluje jako svou novou vlajkovou loď, v čemž se odráží hlavně budoucí cena vozu - elektromobily přes veškeré dotace nejsou a hned tak nebudou levným zbožím a pod 1 milion korun zřejmě Enyaq nebude stát ani bez kol a volantu. Z dalších parametrů známe papírový dojezd 500 km a možnost dobíjení výkonem až 125 kW. Enyaq by měl nabídnout buď 150 nebo 204 koní s pohonem zadních kol, vrcholná čtyřkolka se dvěma elektromotory pak má disponovat 306 koňmi. Další detaily se jistě dozvíme brzy.

Škoda poprvé ukázala vnitřek nového Enyaqu. Jeho design působí „čistě” a minimalisticky, ale za cenu téměř úplné absence ovládacích tlačítek. Foto: Škoda Auto



Při té příležitosti se částečně ukázal i vnější design vozu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

