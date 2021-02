Škoda poprvé ukázala svou největší naději na záchranu letošních prodejů, Octavii PRO před 5 hodinami | Petr Miler

Škoda momentálně žije ve dvou jiných světech, z nichž jeden se jí hroutí a v tom druhém se ji nad očekávání daří. Spojit je zpět v jeden má vůz, který u nás nekoupíte - Octavia PRO.

Pokud jste si zvykli sledovat zprávy v médiích z rychlíku, tedy přečíst si tak nanejvýš nadpisy, můžete být poněkud zmateni. Na jednu stranu se objevují články o tom, že Škoda svými relativně dobrými prodeji drží nad vodou koncern VW, na druhou pak, že se potýká s totálními prodejními debakly. Obojí je ale pravda jen to první platí o Evropě a to druhé o Číně.

Čínská bilance Škody je tristní a stále tristnější. Na detailní lednová data o prodejích české automobilky za velkou zdí čekáme, ta loňská jsou ale skutečně k pláči - na svém po léta největším trhu na světě prodala jen 150 tisíc aut, což je nejhorší výsledek od roku 2009 a čtvrtý nejhorší rok za celou dobu jejího působení v Číně. Kdyby to bylo tak, že trh jde dolů a škodovka klesá, není to takový problém, ale ono je to jinak - trh se dávno zberchal a Škoda padá ke dnu - prosincových 13 687 vozů znamená nejhorší prosincový výsledek, kam oko dohlédne, jen loni prodala ve stejném období přes 35 tisíc aut a letos byl celý trh už dávno na koni.

Automobilka neví kudy kam, a tak sází na jediné - na nové produkty. Tím naprosto klíčovým, který ji letos může v Číně znovu „udělat”, nebo dále oddělat, je Octavia PRO. Už jsme o ni psali, když se informace a fotky k vozu dostaly ven přes úřední registraci, teď si ji ale můžeme poprvé ukázat oficiálně a říci pár nových informací.

Škoda pustila ven oficiální rendery, což je trochu nešťastné, neboť se nezdá, že by se vůz vizuálně podstatně lišil od Octavie IV, kterou známe od nás. Změní se hlavně rozměry - auto je o 8,5 cm delší (4 753 mm) a má o 7,1 cm delší rozvor (2 730 mm). Uvážíme-li, jak hypertrofovaný kompakt už u nás Octavia IV je, zní to docela šíleně, cílem tohoto zvětšení je ale tradiční zvětšení prostoru pro cestující vzadu, kterým má přibýt 6 cm v oblasti nohou. Bude to chtít pořádného Číňana, aby mu nestačilo to, co v Octavii normálně je, ale kdo chce kam...

Z dalších známých údajů víme, že hlavním motorem auta vážícího 1 360 kg bude 1,4 TSI se 150 koňmi. Jaké další pohonné jednotky Škoda přidá do nabídky, zatím není jasné, úplné odhalení ale bude nejspíše otázkou dnů. Auto bude vyrábět jako vždy konglomerát SAIC-Volkswagen a bez zajímavosti není, že dosavadní Octavii III bude škodovka v Číně prodávat dál za nižší cenu. U nás touto cestou nešla.

Nová Octavia PRO bude vyhrazena jen Číně a bude primárně delší. Vyčíst z prvních obrázků jiné odlišnosti od místní Octavie IV je obtížné. Ilustrace: Škoda Auto

