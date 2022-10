Škoda před 10 lety málem navázala na svou legendu z 90. let, hotové auto poprvé ukázala až teď před 10 hodinami | Petr Prokopec

Co stojí na konci vývoje modelů Škody, které se dostaly až do sériové výroby, vídáme u dealerů značky, všechno ostatní si automobilka nechává pro sebe. A někdy takové vozy aspoň s odstupem času ukáže veřejnosti, tak je tomu i v tomto případě.

V roce 2009 vstoupila Škoda mezi výrobce SUV. Na vstup do tohoto segmentu se mladoboleslavská automobilka pečlivě připravovala, již o čtyři léta dříve proto na ženevském autosalonu odhalila koncept takového vozu. Modře lakovaný vůz pak o několik měsíců později ve Frankfurtu doplnilo oranžové provedení, jenž disponovalo dokonce odnímatelným střešním panelem nad předními sedadly a plátěnou stahovací střechou nad sedadly zadními. V obou případech šlo o stylová třídvířka.

To je známá historie, málokdo ale dosud věděl, že na menší počet dveří Škoda nezanevřela ani poté, co sériový Yeti vstoupil do výroby. Na přelomu let 2012 a 2013 totiž vznikl i koncept stylového pick-upu, který mohl navázat na dnes legendární Felicii Fun. Jeho přední část plně vycházela ze sériového vozu, nicméně v případě té zadní automobilka sáhla po komponentech Volkswagenu Caddy Max. Z něj pocházela zadní platforma včetně nápravy, odpružení i zavěšení. Vše nicméně posléze bylo ještě na míru uzpůsobeno nové karosářské verzi, jenž se dočkala i unikátní „plechařiny“.

V důsledku rozvoru prodlouženého z 2 578 na 3 006 milimetrů byl pick-up skutečným obrem, ač to z fotografií není tolik patrné. Na délku nicméně měří 4 876 mm oproti 4 223 mm standardní Škody Yeti. Za vším přitom stojí hlavně velkoryse koncipovaná korba, jenž plně odpovídá tehdejšímu charakteru značky myslící především na praktičnost. Počítat lze nejen s délkou 1 936 mm a šířkou 1 170 mm, ale zejména s hloubkou 625 mm, kterou Škoda překonala i řadu zavedených konkurentů.

Jakkoli ale vývoj byl dotažen až do konce, přičemž vůz dostala dvoulitrový turbodiesel naladěný na 170 koní a pohon všech kol, do sériové výroby nakonec nezamířil. To ve finále není až tak překvapivé, neboť s jistým úspěchem by značka mohla počítat asi jen v Austrálii. Jako by si vůz vedl v Evropě, můžeme pouze spekulovat.

Neznamená to nicméně, že by prodloužený Yeti nikdy nevznikl. Specifické provedení, jehož rozvor narostl o 60 mm na 2 638 mm bylo od roku 2013 nabízeno v Číně. Tamní klientela se přitom nedočkala pouze většího prostoru na zadních sedadlech, ale rovněž stylového krytu rezervního kola na zádi. Ten nicméně nebyl součástí víka zavazadelníku, jenž se stejně jako u evropského provedení vyklápělo vzhůru. Místo toho šlo o do strany výklopný separátní mechanismus.

Škoda z modelu Yeti udělala v Číně neskutečně stylové zboží, za čímž stálo nejen snížení výšky o devět milimetrů, ale také možnost sáhnout po kontrastně zbarvené střeše, dvoubarevných litých kolech či dvojici koncovek výfuku. Po stránce motorické byly k dispozici jen přeplňované čtyřválce 1,4 TSI a 1,8 TSI, u nichž byla na výběr šestistupňová manuální či automatická převodovka. Autu se celkem dařilo, dnes už je to docela dávná historie - aktuálně Škoda v Číně neprodává skoro nic, což se týká i modernějších nástupců Karoq a Kodiaq.

Škoda zavzpomínala na své první SUV, zejména pak na zvažovanou, nakonec nevyráběnou variantu pick-up. Prodloužené Yeti se nicméně v nabídce objevilo, ovšem pouze v Číně. Jaké jsou přitom rozdíly mezi těmito verzemi, stejně jako mezi koncepty a sériovým provedením (šedý exemplář), se můžete přesvědčit na vlastní oči. Foto: Škoda Auto

